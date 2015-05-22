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Чувство красоты и стиля - воспитываем леди с детства

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22.05.2015

Девушка стоит перед гардеробомВремена, когда все мы одевались из одного универмага, давно канули в лету. Современные мамы стараются привить вкус своим дочкам уже с самых ранних лет. Мы же готовы вам в этом помочь.

В детском возрасте все истины познаются в игре, поэтому данный способ можно поистине назвать идеальным. Исполните роль модельеров - предложите дочке создать стильные комплекты из вашей или ее собственной одежды. Если малышка в чем-то ошиблась, не спешите критиковать или ругать. Лучше спокойно расспросите, почему она сделала такой выбор, и внесите коррективы.

Как вариант можно одевать настоящих или вырезанных из картона кукол. Ваша дочка начала изучать компьютер? Поиграйте с ней в фешн-игры онлайн, которые как нельзя лучше помогут развить у ребенка чувство стиля и вкуса - ваша дочка будет увлечена подбором причесок, макияжа и гардероба для виртуальных принцесс и кукол. Также можно поиграть в магазин или отправиться с дочкой на шопинг.

Буду как мама!

Мама - не просто близкий человек, но и главный эталон. Не ждите, когда девочка начнет сама задавать вам вопросы об уходе за собой или выборе одежды. Если вы не позволяете себе ходить с немытой головой или в засаленном халате, всегда причесаны и аккуратно одеты, вашей маленькой дочке даже в голову не придет, что можно выглядеть иначе. Ни в коем разе не допускайте неопрятности во внешнем виде и у себя, и у ребенка, воспитывайте привычку всегда быть на высоте.

Детская косметичка

Уже примерно к двум годам у вашей дочки должна быть своя косметичка с детским кремом, мылом, шампунем, гигиенической помадой. Наблюдая за тем, как вы наносите мейк-ап, она станет повторять эти действия у себя на лице. Вот только косметика будет не такой агрессивной и не принесет детской коже вреда.

Девочка стоит перед зеркалом

Маленький стилист

Собираетесь в гости? Раздумываете, в чем пойти на работу? Приобщите к этому процессу ребенка и обсудите вместе с ним, почему стоит надеть то или иное платье, какие украшения вам больше подходят, какую обувь стоит выбрать. Так же поступайте и с подбором детских нарядов. Перед выходом из дома предложите дочке на выбор 2-3 варианта. Пусть покрутится перед зеркалом и выберет один из них. Это позволит развить чувство стиля, а также убережет вас от скандалов на тему «я не хочу это носить».

Выбираем гардероб

Гардероб юной красотки - важный элемент в формировании стиля. В нем должны присутствовать вещи всех категорий - для прогулок и дома, для садика или школы, для утренников и дней рождений. Обязательно объясняйте уместность того или иного комплекта, ведь ребенок вряд ли сам сможет понять, почему в кружевном платье нежелательно съезжать с горки. Избегайте тусклых красок. Поверьте, даже скучную одежду можно разнообразить с помощью какого-нибудь яркого элемента - банта, брошки, шарфика или аппликации.

Воспитываем вкус через искусство

Роль искусства трудно переоценить, ведь оно выполняет сразу несколько функций - воспитательную, эстетическую, образовательную и многие другие. Приобщайте девочку к творчеству уже с малых лет. Например, занятия в художественной студии научат ее правильно смешивать цвета и оттенки, видеть прекрасное в мире, который всех нас окружает, и творить красоту своими руками. Хореография выправит неидеальную осанку, сделает девочку утонченной и легкой, а уроки музыки повлияют на общее восприятие мира.

Стиль - это не только гардероб

Девочка красит губы помадойПрививая своей дочке чувство красоты и стиля, не зацикливайтесь лишь на одежде, ведь поведение юной леди не менее важно. Женственность и элегантность, галантность и доброта, правила хорошего тона и знание этикета - в ваших силах воспитать настоящую леди.

И напоследок

Перед вами еще несколько блиц-советов, которые подведут итог всей этой статьи:

• Расскажите о стилях одежды в доступной для ребенка форме. Девочка должна четко знать, что к легкому сарафану не подходит бейсболка, а кеды следует носить с футболкой, а не со строгим пиджачком.

• Обсуждайте популярные принты, цвета и фасоны. Рассматривайте вместе картинки в журналах и высказывайте свое мнение об увиденном.

• Акцентируйте внимание дочки на сочетании деталей: черная шапочка перекликается с такими же сапогами и шарфом, а бордовый помпон на берете перекликается с каймой на ботинках и оттенком рукавичек.

• Включайте малышке мультфильмы о моде - таких нынче очень много.

• Покупайте ребенку одежду по размеру.

• С ранних лет приучайте девочку к чистоте и порядку. Складывать вещи в шкаф и относить одежду в стирку, чистить собственную обувь и даже зашивать носочки - чувство стиля и вкуса начинается с простого.

• Обращайте внимание на красиво одетых окружающих людей.

• Наряжаете вместе куклу или рисуете принцессу? Обсудите ее образ - платье, обувь, аксессуары и прическу.

• Разнообразьте гардероб. Девочке, все детство проносившей романтичные платья, будет очень непросто переключиться на джинсы, любимую одежду современных подростков. И наоборот - одевая свою кроху в модном стиле унисекс, не ждите, что когда-то в ней проснется любовь к блузкам.

Воспользовавшись этими полезными советами, вы будете лишь наблюдать, как ваша 10-летняя красотка составляет гардероб и самостоятельно выбирает одежду.
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