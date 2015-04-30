«Островок.ру» - удобное бронирование отелей онлайн

Ostrovok.ru - удобный сервис онлайн-бронирования отелей в различных частях мира, причем этот факт подтверждает всемирно известное издание National Geographic. Чем же привлекателен для пользователей портал бронирования «Островок.ру»? Преимуществ множество. Прежде всего, это низкая стоимость бронирования. Очень низкая! А если найдете где-нибудь дешевле, «Островок» обязуется вернуть разницу в цене. Благодаря взаимовыгодным условиям сотрудничества с отелями, цена на «Островке» бывает даже ниже, чем на официальном сайте гостиницы. Специальные бонусные программы «Банк снов» и «Стой, рубль!» позволят еще больше сэкономить . «Банк снов» - это программа лояльности для постоянных клиентов. По условиям программы за каждую ночь, оплаченную за проживание в отеле, клиенту начисляются сны. Накопленными снами можно рассчитываться при последующих бронированиях. Программа «Стой, рубль» позволяет путешествовать в любую страну мира в любое удобное время и не беспокоиться о курсах валют. Забронируйте номер и зафиксируйте курс! Если через время курс рубля изменится в худшую сторону, вы сможете отдыхать по старому тарифу, если же экономическая ситуация в стране улучшится и рубль укрепится, вам предоставляется возможность отменить бронирование и заново оформить его по новому более выгодному для вас тарифу. Еще один секрет популярности - огромный выбор отелей. Онлайн-сервис «Островок.ру» сотрудничает более чем с 300.000 отелей по всем странам мира. Здесь вы можете найти пятизвездочные отели премиум класса, хостелы, гостиницы, гостевые дома и бунгало на любой вкус и кошелек. Сервис специализируется только лишь на бронировании отелей, и не занимается оформлением виз, продажей авиабилетов и т.д. Но, если вам для получения визы требуется официальное подтверждение на бланке отеля, обратитесь в колл-центр «Островка». Удобный поисковый функционал позволяет осуществить бронирование отелей по всему миру в считанные минуты с мобильного телефона, компьютера, планшета или другого цифрового устройства. Укажите приемлемый для вас диапазон цен, страну, город, условия проживания, категорию отеля, тип размещения, услуги и дополнительные удобства и получите максимально подходящие для вас предложения. Страница каждого отеля на сайте Ostrovok.ru содержит полное описание гостиницы, здесь указаны все удобства и услуги, условия бронирования, отзывы отдыхающих, фотографии интерьеров и прилегающих территорий. Как происходит бронирование? Бронирование места для проживания можно совершить тремя способами: Предоплата

Гарантия бронирования

Бронирование без кредитной карты Если вы выбрали отель, который работает по предоплате, следует осуществить платеж через сервис «Островок.ру» при помощи банковской карты или терминалов оплаты. Во втором случае необходимо указать данные карты. В третьем - достаточно просто указать контактные данные. Стоит помнить, если вы въезжаете в отель после 6 вечера и не производили полную или частичную оплату, ваш номер может быть сдан другому гостю. Чтобы этого не произошло, следует связаться непосредственно с отелем и сообщить о запоздалом приезде. Остались вопросы? Звоните или пишите в службу поддержки! В «Островке» она работает круглосуточно, без праздников и выходных. Вы можете позвонить совершенно бесплатно более чем из 57 стран мира, чтобы получить помощь в подборе отеля, отменить бронирование, заказать дополнительные услуги, сообщить о непредвиденной ситуации. Сотрудники сервиса всегда будут твердо отстаивать ваши интересы!