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Главная arrow Советы и рекомендации

«Островок.ру» - удобное бронирование отелей онлайн

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30.04.2015

Ostrovok.ru - удобный сервис онлайн-бронирования отелей в различных частях мира, причем этот факт подтверждает всемирно известное издание National Geographic.

Чем же привлекателен для пользователей портал бронирования «Островок.ру»? Преимуществ множество. Прежде всего, это низкая стоимость бронирования. Очень низкая! А если найдете где-нибудь дешевле, «Островок» обязуется вернуть разницу в цене. Благодаря взаимовыгодным условиям сотрудничества с отелями, цена на «Островке» бывает даже ниже, чем на официальном сайте гостиницы.

Бассейн на крыше отеля

Специальные бонусные программы «Банк снов» и «Стой, рубль!» позволят еще больше сэкономить.

«Банк снов» - это программа лояльности для постоянных клиентов. По условиям программы за каждую ночь, оплаченную за проживание в отеле, клиенту начисляются сны. Накопленными снами можно рассчитываться при последующих бронированиях.

Программа «Стой, рубль» позволяет путешествовать в любую страну мира в любое удобное время и не беспокоиться о курсах валют. Забронируйте номер и зафиксируйте курс! Если через время курс рубля изменится в худшую сторону, вы сможете отдыхать по старому тарифу, если же экономическая ситуация в стране улучшится и рубль укрепится, вам предоставляется возможность отменить бронирование и заново оформить его по новому более выгодному для вас тарифу.

Еще один секрет популярности - огромный выбор отелей. Онлайн-сервис «Островок.ру» сотрудничает более чем с 300.000 отелей по всем странам мира. Здесь вы можете найти пятизвездочные отели премиум класса, хостелы, гостиницы, гостевые дома и бунгало на любой вкус и кошелек.

Сервис специализируется только лишь на бронировании отелей, и не занимается оформлением виз, продажей авиабилетов и т.д. Но, если вам для получения визы требуется официальное подтверждение на бланке отеля, обратитесь в колл-центр «Островка».

Удобный поисковый функционал позволяет осуществить бронирование отелей по всему миру в считанные минуты с мобильного телефона, компьютера, планшета или другого цифрового устройства. Укажите приемлемый для вас диапазон цен, страну, город, условия проживания, категорию отеля, тип размещения, услуги и дополнительные удобства и получите максимально подходящие для вас предложения.

Страница каждого отеля на сайте Ostrovok.ru содержит полное описание гостиницы, здесь указаны все удобства и услуги, условия бронирования, отзывы отдыхающих, фотографии интерьеров и прилегающих территорий.

Как происходит бронирование?

Бронирование места для проживания можно совершить тремя способами:

  • Предоплата
  • Гарантия бронирования
  • Бронирование без кредитной карты

Открытая лаунж-зона отеляЕсли вы выбрали отель, который работает по предоплате, следует осуществить платеж через сервис «Островок.ру» при помощи банковской карты или терминалов оплаты. Во втором случае необходимо указать данные карты. В третьем - достаточно просто указать контактные данные.

Стоит помнить, если вы въезжаете в отель после 6 вечера и не производили полную или частичную оплату, ваш номер может быть сдан другому гостю. Чтобы этого не произошло, следует связаться непосредственно с отелем и сообщить о запоздалом приезде.

Остались вопросы? Звоните или пишите в службу поддержки! В «Островке» она работает круглосуточно, без праздников и выходных. Вы можете позвонить совершенно бесплатно более чем из 57 стран мира, чтобы получить помощь в подборе отеля, отменить бронирование, заказать дополнительные услуги, сообщить о непредвиденной ситуации. Сотрудники сервиса всегда будут твердо отстаивать ваши интересы!
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