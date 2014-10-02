Солнце на лице и теле: как избавиться от веснушек?

В настоящее время мы все чаще видим на улице людей, до которых «дотронулось солнышко». И к сожалению, многие из них изо всех сил стараются скрыть данную пигментацию кожи с очаровательным названием «веснушки».

Стоит отметить, что в большинстве случаев веснушки - естественная реакция кожи на ультрафиолет. В этой связи, веснушки, чаще всего проявляются в весенне-летний период года.

Если кто-то из ваших знакомых решил избавиться от пигментных пятнышек на своем теле, то отговорить его будет достаточно сложно. Так что полезнее будет просто помочь ему в этом вопросе. Однако не стоит сразу прибегать к медицинским методам. Для начала можно не допустить появление этого недуга.

Одним из способов защиты от появления пигментации послужит солнцезащитный крем. Он в полном объеме защитит кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. В конечном итоге кожа не будет вырабатывать защитных пигментов и веснушки не появятся.

Также, для предотвращения появления веснушек рекомендуется умываться кислым молоком и употреблять в пищу больше продуктов богатых витамином С. Так что, если вы точно знаете, что в скором времени наступит тепло и ваше лицо украсится веснушками, то лучше не ждать этого момента.

Ну а если с наступлением тепла и активизацией солнца веснушки всё-же появились, не стоит отчаиваться. Есть много различных способов, которые помогут скрыть неприятную пигментацию.

Огуречная маска, как никогда является хорошим помощником в этом деле. Свежий огурец необходимо очистить и нарезать кружочками. Затем разложить их на проблемных участках кожи. Можно также измельчить овощ в блендере и нанести на лицо в качестве маски. Этот классический способ не только избавит от веснушек, но и увлажнит кожу.

Наравне с соком огурца можно использовать небольшое количество лимонного сока. Он также эффективно избавляет от нежелательной пигментации. Его можно использовать как примочками, так и добавлять в крем небольшими порциями.

Дополнительно можно наложить на лицо в качестве маски тщательно измельченную петрушку. Прекрасно отбеливает кожу сок одуванчика.

Существует много способов избавления от веснушек, но не спешите пробовать все сразу. Если же ваши усилия оказались тщетными, обратитесь за консультацией к дерматологу. Профессиональный врач сможет подобрать эффективный способ, определив на какие вещества ваша кожа может «ответить» аллергической реакцией.