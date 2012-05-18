Окрашивание волос хной - модная техника и польза для волос

Лучшие натуральные красители для волос нового поколения изготавливают обычно на основе лечебных трав - ромашки, ириса и других. Но особое внимание современных производителей экологических красок уделяется хне. Её любят за мягкость и бережное отношение к волосам. Хна придаёт им яркость, глубину, насыщенность цвета, кондиционирует и визуально увеличивает объём. После окрашивания волос хной тонкие волосы становятся жестче и кажутся гуще, а густые волосы выглядят пышнее. Польза хны заключается в том, что, благодаря натуральным эфирным маслам, она создает своеобразный защитный слой, оберегающий волосы. Хна не смывается полностью, как химическая краска. Хна - ценнейшее древнее сокровище косметологии. Секреты этого чудодейственного средства пришли к нам с Древнего Востока из тропического климата от Северной и Восточной Африки до самой Индии, где простилаются дикие заросли лавсонии, из которого и получают натуральный краситель. Здесь ценят природу, умеют жить с ней в гармонии и бережно относятся к её дарам. Здесь никогда не гнались за новизной, осторожно проверяя временем достижения науки и сохраняя лучшие традиции. Красавица Лавсония (Lawsonia) - кустарник (растение семейства дербенниковых), величиною с нашу сирень, имеющий широкие листья и пахучие розовые или белые цветы. Эфирное масло пахучих соцветий лавсонии используется в парфюмерии и косметике. Молодые листочки, собранные с верхних веток, обладают самым интенсивным красящим свойством, их используют при производстве красителя для текстиля и татуировок. Остальные листья перерабатывают в краску для волос. Хна - сильный антиоксидант. Известно, что антиоксиданты оберегают организма человека от неблагоприятных факторов внешней среды, блокируют свободные радикалы, что замедляет процесс старения и снижает риск различных заболеваний онкологией. Хна один из немногих средств окрашивания волос, которым можно без осложнений и вреда краситься практически всем и в любом возрасте: Дети могут красить волосы хной. Если маленькие красавицы умоляют маму изменить цвет волос, а те запрещают, дабы не навредить здоровью молодому организму, окрашивание волос хной - прекрасный вариант.

Беременные и кормящие мамы знают, что окрашивание волос хной - единственный для них способ измениться.

Для аллергиков и людей с особо чувствительной кожей головы хна - это редкий случай, когда краситься можно.

Лысеющие, а также люди с ослабленными, секущимися волосами должны знать, что хна не только окрашивает, но и лечит волосы. Натуральная индийская хна имеет восемь базовых оттенков, от бесцветного до чёрного. Особенность хны в том, что ею можно красить волосы, в зависимости от изначального своего натурального цвета, либо тон в тон, либо темнее. Хна придаёт волосам только тёплые оттенки. Поскольку хна - растительный продукт, то осветлить волосы ею невозможно, а нанести на ранее обесцвеченные пряди - пожалуйста! Получается эффект колорирования. Также появились красители позволяющие немного осветлить волосы на полтора-два тона, это красители произведённые Южно-корейсими специалистами фирмы «Richena», которая прошла все допустимые технологические проверки. Особенно нужно отметить светлые тона как светло-русый и даже средне-русо-пепельный тон. Но здесь надо учитывать свой природный тон волос. Обесцветить волосы этим препаратом тоже нельзя, можно только подсветлить или насытить свой природный цвет или седеющие светлые волосы.

P.S. Мы с большим удовольствием подберём лично для Вас тон и краситель, который сделает Вас неотразимой, модной и привлекательной! Мы работаем с хной уже 12 лет и продолжаем изучать техники применения и возможности этого уникального продукта. Его использование, а также профессиональное применение особых масел, витаминов и ещё некоторых натуральных добавок дают неповторимые результаты. Будем рады дать консультации и оказать услугу по окрашиванию и лечению волос. Кроме того, в своей работе мы используем маски для волос препаратами японской фирмы «Lebel» - выпрямление и глубокое увлажнение.

«Здоровье и красота волос»

