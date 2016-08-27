Казусы в путешествии: большое зло и мелкие неприятности
27.08.2016
Среди моих друзей, многие из которых являются туристами со стажем, ходят страшилки о большом зле и мелких пакостях, рискующих возникнуть в путешествии. И, несмотря на то, что в большинство ситуаций мы не попадали лично, это не мешает воспринимать их, как страшный сон. В топ таких туристических кошмаров мы относим:
кражу/утерю документов и денег,
потерю багажа,
перевес багажа,
опоздание на рейс,
задержку рейса,
плохие условия проживания.
Впрочем, этот антирейтинг был бы неполным без нескольких внештатных ситуаций, которые лично мне пришлось испытать на себе. К примеру, одной из самых тревожных перспектив в путешествии мне всегда представлялась болезнь. Причём, не столько то недомогание, которое можно нивелировать средствами из походной аптечки, сколько случаи, когда требуется помощь специалиста.
К врачу я обратилась в Болгарии, по причине возникновения проблемы с глазами. После пары часов пребывания на пляже я поняла, что не могу открыть веки. Терпимая, но настойчивая боль сопровождалась краснотой и не контролируемым потоком слёз. Едва ли не вслепую дойдя до отеля, я попросила сотрудника отеля помочь с поиском ближайшего медицинского учреждения, и уже через полчаса сидела в кабинете врача. Лечение было оказано быстро и бесплатно. Хотя безвозмездность услуг - это следствие купленной мною медицинской страховки, являющейся обязательным условием при получении Шенгенской визы.
Еще один неприятный инцидент произошел со мной в московском аэропорту Домодедово по прилёту из Лиссабона. Лента транспортёра торопила мой чемодан, под которым образовалась… солидная лужа! Стоит сказать, что Португалия - страна удивительных вин, и уехать оттуда без нескольких бутылок алкоголя просто невозможно. Даже с учётом ограничения, вызванного компактностью чемодана, мои спиртные приобретения впечатляли: vinho do Porto, иначе - портвейн; Vinho Verde, или зелёное вино; ликёрное вино Moscatel и вишнёвая настойка Ginja.
Несколько минут стремительного пути до ближайшего туалета я пыталась угадать масштабы ущерба и вычислить «дезертира». Последним оказалась терпкая Ginja. Она пропитала содержимое багажа сладостью и дурманящим ягодным ароматом. К счастью, в чемодане почти не было одежды (за исключением одного платья и пары топов), зато имелись гастрономические подарки в виде сыров и сладостей, а также косметика, бижутерия и кожаный клатч. Стоит отметить, что одежда, косметички, аксессуары и сама дорожная сумка с лёгкостью отстирались, а вот португальским лакомствам был нанесён урон: с точки зрения вкуса они не пострадали, но презентабельный вид потеряли, и уже не могли быть преподнесёнными в качестве гостинца.
Впрочем, случившиеся со мной истории кажутся мелкими пакостями по сравнению с тем, что произошло с моей подругой Леной в берлинском аэропорту Тегель. Её... депортировали из страны! Причиной этого стало превышение количества дней пребывания в странах Евросоюза в течение визового полугодия. Несколько часов Лена просидела в полицейском участке при аэропорте, раз за разом объясняя, что не знала о правиле въезда в страны Шенгенского соглашения, вступившем в силу конце 2013 года. А суть нововведения такова: срок пребывания в странах Шенгена составляет 90 дней в течение любого 180 дневного периода. То есть туристы, владеющие годовыми визами, не могут безвыездно оставаться на территории Евросоюза после того, как 90-дневное пребывание в первом полугодии закончилось.
Ближайшим рейсом Лену вернули в Москву, испортив не только романтический отдых (в Берлине она должна была встретиться со своим суженым, летевшим из Италии), но и репутацию. Впрочем, ожидаемого «визового карантина» не последовало. Впоследствии Лене не составило труда получить новый Шенген и посетить различные уголки Европы, в том числе и столицу Германии.
Случались ли с Вами неприятности во время путешествия? Как Вы их преодолевали?
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