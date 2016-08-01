Карта Priority Pass - бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов

В конце мая банк, клиентом которого я являюсь несколько лет, преподнес подарок за постоянство - карту Priority Pass (Приорити Пасс). В иных ситуациях я бы отнеслась к презенту скептически, поскольку за время моего сотрудничества с различными финансовыми организациями в качестве «подарков» предлагались исключительно кредитные карты. Но Priority Pass подкупила своей сутью и скорой для меня востребованностью. Дело в том, что данная карта даёт возможность зайти и бесплатно воспользоваться услугами бизнес-залов аэропортов по всему миру, а впереди меня ждали четыре авиаперелёта. Памятуя о прошлогоднем опыте тщетного поиска свободного места в зале вылета Домодедово в отпускной период, возможность хотя бы гарантированно присесть, казалась уже отличной перспективой. Дебютное пользование картой Приорити Пасс состоялось всё в том же Домодедово. Мне предстоял ночной перелёт в Лиссабон, а потому в тот момент мечталось исключительно о кресле и чашке крепкого кофе. Я получила это... и немного больше. Пройдя регистрацию на рейс, паспортный контроль и зону досмотра, я отправилась на поиски заветного бизнес-зала. Вход в лаунж-зону оказался возможным только по предъявлении карты, паспорта и посадочного талона. Работник ресепшн оформил присутственный лист, попросил подписать его и пригласил пройти в зал. Кстати, как я узнала впоследствии, стоимость пребывания в vip-зоне составляет порядка 30 евро в зависимости от тарифного плана аэропорта. Чек на эту сумму отправляется в банк, выдавший Priority Pass. При желании держатель карты может провести с собой гостя, но за него надо будет заплатить из своего кармана. Так что же можно получить за 2.300 рублей по нынешнему курсу? В домодедовском бизнес-зале меня встретили спокойствие, пространство и комфорт. Столики с креслами расположены таким образом, что можно смотреть телевизор или любоваться видом на взлётную полосу, открывающуюся из панорамных окон. Есть четыре компьютера с доступом в интернет, wi-fi, свежая глянцевая и деловая пресса, туалетные комнаты, оборудованные феном. Но самое востребованное, это, конечно, фуршетный стол. За месяц я вылетала из Домодедово дважды, и угощение хоть и было идентичным, но довольно разнообразным: тушёная говядина, курица в сливочном соусе, пара гарниров и салатов, несколько видов сэндвичей, кукурузные хлопья, орешки, торты и пирожные, фрукты, горячие и холодные напитки, а также алкоголь - пиво, вино, шампанское. Несмотря на приятное впечатление от домодедовского лаунжа, бизнес-зал лиссабонского аэропорта Портела оставил более яркие воспоминания. Предлагаемые опции были теми же самыми, что и в Москве, а вот угощение приятно удивило. Во-первых, здесь были представлены национальные блюда, в том числе культовые португальские пирожные Паштел де ната и пирожки с треской Паштел де бакаляу. Во-вторых, выбор напитков мог конкурировать с баром дорогого ресторана: разнообразное предложение местного алкоголя (а он в Португалии превосходный), а также ведущих марок виски, коньяка, шампанского, ликёров. А вот бизнес-зал в аэропорту болгарского города Варна разочаровал. Сначала я не могла туда попасть – посетители отсутствовали, а двери были закрыты. Как оказалось впоследствии, держателей карт Приорити Пасс в летний период бывает немного, а потому работники вип-зала позволяют себе отлучаться. Немногочисленностью гостей, видимо, обусловлен и список услуг: так, в варнском лаунже не было компьютеров с интернетом, а глянец, хоть и представленный в ассортименте, оказался «несвежим». Что касается угощения, то оно непозволительно скупое для 30 евро - чай/кофе/вода/соки и миниатюрные маффины. Впрочем, несмотря на скромность последней вип-зоны, общим опытом пользования картой я осталась довольна. Есть ли у Вас дорожные привилегии? Расскажите о них.

Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)

