Диета принципа: похудение, очищение и откровение

В начале этого года моя знакомая Елена сообщила мне ошеломительную новость: она похудела на 15 килограмм! Логичный для данной ситуации вопрос «Как?» перетёк почти в двухчасовую беседу, а после - в поиски информации на эту тему в интернете. Испробованная Еленой система является разработкой одного известного врача-натуропата и биохимика. Хотя имя специалиста я слышала впервые, ведь за всю свою жизнь я ни разу не сидела на диете. Проблемы лишнего веса у меня нет: индекс массы тела - средний, процент жировой массы - в пределах нормы, размер - стандартный 42-44. Так почему же история Елены никак не выходила из головы? Возможно, мне хотелось стать точёнее и субтильнее. Возможно, мне хотелось охладеть к неизменным гастрономическим фаворитам - сыру и шоколаду. В конце концов, возможно, мне хотелось влезть в новую юбку-карандаш из последней коллекции Dolce&Gabbana, не сходившуюся на фигуре. Да, тщеславия во мне хватает!.. Как бы то ни было, но после полутора месяцев обдумывания всех за и против, штудирования интернет-дневников уже прошедших «инициацию» диетоманов, я рискнула на эксперимент. Решающим фактором лично для меня стала проверка силы воли. В первую очередь надо сказать, что принятый мною метод - это совсем не диета. Потеря килограммов является приятным бонусом, но основная цель данной методики - очищение и оздоровление организма. Система состоит из двух этапов: 21-дневное условное голодание, на протяжении которого необходимо полностью воздерживаться от еды, а в качестве питания принимать отвары трав с мёдом и соком лимона;

21-дневный выход из условного голодания, позволяющий постепенно включать в рацион свежевыжатые соки; фруктовые, овощные и ягодные смузи; «сырые» салаты (исключительно с заправкой сока лимона). На финишном этапе дозволительны печёные овощи. Употребление каш, сваренных на воде, а также овощных супов допустимо только после двух месяцев такого питания. Поскольку система является оздоровительной, то рацион питания - не единственное, что подвергается коррекции. Так, по методике рекомендуется отходить ко сну до 21:00 и просыпаться не позже 7:00, в качестве обязательной утренней процедуры - очищать кишечник при помощи кружки Эсмарха. Последний пункт я выполняла раз от раза, а вот изменение режима сна оказалось совершенно невозможным. Рабочая жизнь в мегаполисе накладывает свой отпечаток: обычно я ложусь спать около полуночи, а просыпаюсь не позже 6:00. Но даже с имеющими место быть послаблениями совокупные 42 дня программы стали для меня откровением. Во-первых, я не могла и подумать, насколько увлекательно и совсем неголодно пройдёт это время. Да, признаюсь, временами я воровато задерживалась у витрин кафе и пекарен, однако первостепенным было желание не съесть, а лицезреть. Во-вторых, я обнаружила, насколько чище и мягче стала кожа, а мытье волос свелось к 1 разу в неделю вместо 2-3 раз. В-третьих, я стойко перенесла всевозможные зимние простуды и вирус гриппа. В четвертых, я похудела на 7 килограммов. Наконец, в-пятых, проверила силу воли: так, следованию моей программы не помешали ни пришедшиеся на этот период 23 февраля и 8 марта, ни корпоративные банкеты, ни знаки внимания в виде коробок конфет и шоколада, ни даже собственный день рождения! И, да, я обновила свою ненаглядную итальянскую юбку, которая стала не просто в пору, но даже свободна. Мой рацион сегодня выстроен согласно проходящему Великому Посту. Я по-прежнему практикую травяные отвары с лимоном и мёдом, фруктовые и овощные салаты и смузи, к которым добавила неведомые для меня ранее проростки зерновых - зелёной гречки, полбы, пшеницы, овса, ржи, ячменя, льна. Сказать, что это аппетитно - не сказать ничего! Пожалуй, отказ от еды и специй сделал своё дело, ведь те чистые продукты (без соли и перца), которыми я питаюсь сейчас, кажутся мне едва ли не самыми вкусными на свете. Вряд ли я навсегда смогу отказаться от ежедневных некогда сыра, шоколада и других не самых полезных продуктов, но то, что мой подход к системе питания и возможностям собственного организма отныне будет иным - это абсолютно. Доводилось ли Вам придерживаться диеты? Расскажите о её результатах.

Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)

