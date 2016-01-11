«Работа - не волк»: как реагировать соискателю на результаты собеседований

В интернете есть бесчисленное количество статей, посвящённых процессу собеседования: как подготовиться, что надеть, о чём непременно сказать, а о чём лучше умолчать... При этом я не встречала ни одной инструкции, касающейся рекомендаций по реагированию, например, на отказ работодателя в приеме на работу. Казалось бы, зачем нужны инструкции в столь очевидном деле? Однако на мысли об этом меня спровоцировала реальная ситуация. А дело было так... Мне предстояло подобрать сотрудника на вакансию «кладовщик» для небольшой, почти домашней компании. Поскольку штат сотрудников фирмы невелик, то необходимости в HR-специалисте никогда не было, а прибегать к услугам кадрового агентства не хотелось именно из-за «семейности» бизнеса. Я сочла, что моих ресурсов и опыта хватит для подбора необходимого сотрудника, и разместила объявление на авторитетном интернет-ресурсе среди соискателей и работодателей. Спустя пару дней я обнаружила около ста пятидесяти откликов. Просмотр резюме и их сопоставление с ключевыми компетенциями компании оставил актуальными восемь кандидатур. Все они были приглашены на собеседование. Ожидая встреч с потенциальными сотрудниками, я предполагала своеобразную «битву». В первую очередь потому, что ситуация на рынке труда довольно сложная, а работодатель предлагает заработную плату выше рыночной на 10-15%. Немаловажными факторами я сочла отсутствие текучки кадров в компании, пешую доступность от метро, наличие пусть небольшого, но собственного кабинета. Несмотря на очевидные для меня привилегии, ровно половина кандидатов, а именно 4 человека, не пришли на назначенную встречу. При этом лишь один из них спустя сутки написал по e-mail о том, что его задержали на предыдущем собеседовании. Пообщавшись с оставшимися претендентами, я решила взять паузу до следующего дня, пообещав позвонить в любом случае. Однако отказы были восприняты весьма по-разному. Первый собеседник разразился нецензурной тирадой, суть которой состояла в том, что он впустую потратил на нас своё драгоценное время. Второй соискатель был более спокоен и воспринял услышанное в духе: ясно, понятно. И, наконец, третий визави сказал, что будет судиться с нами, поскольку он идеально подходит компании, а, стало быть, причин для отказа быть не может. Забегая вперёд скажу, что данный «истец» звонил нам всю последующую неделю, сначала с вопросами «почему?», потом - с угрозами. Запросив у провайдера телефонную статистику, мы обнаружили, что в итоге абонент звонил нам... 57 раз! Избавиться от назойливого соискателя, удалось только после занесения его телефонного номера в «чёрный список». Что же касается «победителя», то он подтвердил своё согласие приступить к профессиональным обязанностям уже завтра и, судя по голосу, был рад. Но в назначенный день новый сотрудник на работу не вышел и на телефонные звонки не отвечал. Первая мысль «А не случилось ли беды?» сменилась, с одной стороны, на облегчение, а, с другой, на откровенное разочарование после увиденного статуса «online» на его персональной странице в социальной сети. Таким образом, в моих ближайших планах - повторение аттракциона с соискателями и настойчивое желание создания публичного «чёрного списка» нерадивых сотрудников. Ведь, казалось бы, чего проще: Предупредить о невозможности прийти на собеседование;

С чувством собственного достоинства выслушать отказ и поблагодарить за уделённое время и внимание;

Поинтересоваться, чего не хватило, чтобы претендовать на должность;

Ни в коем случае не злиться. Собеседование - это обоюдный выбор, как со стороны работодателя, так и со стороны соискателя;

И, наконец, если вас выбрали, а вы в последний момент передумали, найти в себе силы уведомить работодателя об изменившихся планах. Это можно сделать максимально комфортно для себя - не по телефону, а по e-mail. В конце концов, никогда не знаешь, с кем судьба сведёт в будущем, так зачем портить свою репутацию на пустом месте?! А как Вы реагировали на решение работодателей после собеседований?

Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)

