Продажа ссылок: монетизация сайта со стабильным доходом

Внешние ссылки, столь важные для поисковой оптимизации (продвижения) сайтов, всегда пользовались и ещё долго будут пользоваться устойчивым спросом. И если вы являетесь владельцем сайта, но при этом не знаете, как получить с его помощью максимальную прибыль , вы можете включить один из способов монетизации сайта - заработок на продаже ссылок. Дабы облегчить работу вебмастера для этой цели как нельзя лучше подходят ссылочные биржи . Продажа ссылок начинается с регистрации сайта в бирже и его дальнейшей проверки - автоматической и/или ручной, так называемые технический отсев и ручная модерация. После прохождения «паспортного контроля» и принятия сайта в биржу, необходимо разместить на его страницах и обязательно проверить код биржи в соответствии с инструкцией . При корректной установке кода, на сайте начнут появляться ссылки «покупателей», что равнозначно началу продаж и получению прибыли. Всё очень просто, если не считать установленные требования к сайтам. Что касается технического отсева, то первичный фильтр проходят сайты с тИЦ не ниже 10, PR - от 0, количеством страниц в индексе поисковых систем - от 200 и возрастом домена - датой первой индексации поисковиками - более 6 месяцев (так называемый карантин или «песочница» Яндекса). Ручной отсев исключает сайты-каталоги ссылок, форумы, гостевые книги, доски объявлений, справочники и словари, сайты-иностранцы (не русскоязычные), сайты-недоделки, ГС (сайты не для людей), сайты-торренты, знакомства, сайты с партнёрскими программами, и любые сайты, нарушающие законодательство РФ. Однако у отдельно взятых бирж правила могут существенно отличаться. Итак, если вы имеете некоммерческий сайт с уникальным контентом, то вы можете легко его монетизировать. Если ваш сайт коммерческий, то дополнительная прибыль ещё никому не мешала. Важно понимать, что стоимость ссылки напрямую зависит от того, какой вес она может передать, то есть - от качества сайта. Резюмирую: чем выше показатели тИЦ, PR, количество страниц в индексе, реальная посещаемость, а с недавнего времени и позиции в ТОПе поисковых систем, тем больший доход принесёт вам сайт. Явно выражена пропорциональность: наращивайте количество страниц, не забывая об их качестве (уникальности контента и грамотном иллюстрационном оформлении), и количество ссылок, равно как и доход, будут только увеличиваться. И совсем необязательно в погоне за «монетой» превращать свой сайт в чисто донорскую площадку. Достаточно будет разместить 1-3 ссылки (по правилам допустимо 5) без какого-либо ущерба для его качества, удобства для посетителей и санкций со стороны поисковиков. Из опыта: монетизация сайта с показателями PR1 и тИЦ 70 посредством продажи ссылок, через 4-5 месяцев даёт результат в виде 2700-3500 рублей в месяц, сайт с PR2 и тИЦ 150 - около 14000 рублей ежемесячно, а сайт с PR4 и тИЦ 650 приносит уже от 45000 рублей за тот же период. Так что, для тех, кто готов потратить несколько минут на регистрацию , это отличный старт и неисчерпаемый источник дохода. Не зря было сказано в стенах старенькой «хрущевки»: «Ты сидишь, а денежки идут!»

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