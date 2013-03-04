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Осторожно, альфонс! Или развод на деньги «по-мужски»

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04.03.2013

Моя знакомая Тамара вернулась из отпуска на горнолыжном курорте Банско окрылённая и невероятно похорошевшая. И дело было не в паре недель абсолютной неги, не в завораживающих красотах Пиринских гор, не во вкуснейшей болгарской кухне и уж тем более не в выпитых бокалах терпкой ракии.

Альфонс. Развод на деньгиТамара влюбилась. Её избранник, инструктор по сноубордингу Ян, ухаживал небанально и изысканно. Он устраивал для Тамары романтические прогулки по старинному городу, организовывал ужины в древних крепостях, признавался в любви на высоте примерно 2.000 метров над уровнем моря.

Обоюдные чувства привели двух людей к одному решению - надо быть вместе. Обсуждения, где строить совместную жизнь - в Банско или в Москве - успешно увенчались в пользу российской столицы. На том и решили: Тамара отправилась в Москву, благо отпуск подходил к концу, а Ян оставался дорабатывать контракт, решать связанные с переездом вопросы и собирать вещи...

Каждый день влюблённые общались по скайпу и обменивались десятками sms. Каждый день Тамара рассказывала мне о своих планах и каждый день воспевала благодетельный случай, занесший её на горнолыжный курорт.

Но за пару недель до приезда от Яна пришло тревожное послание: он сообщал, что во время занятий неудачно упал, в результате - двойной перелом правой голени со смещением. Врачи настаивали на скорой операции, а Ян настаивал (именно настаивал, а не просил) взаймы у Тамары 1.000 долларов.

В ход пошёл весь спектр признаний, которые смогли замотивировать и без того сердобольную, да ещё и по уши влюблённую девушку. В итоге, 1.000 долларов были отправлены, и знакомая принялась считать дни: сначала до операции, потом до окончания реабилитационного периода и затем - до приезда Яна в Россию.

До встречи оставалось несколько суток, когда Ян сообщил, что ему не хватает на билет 500 долларов. Он написал Тамаре длинное и довольно плаксивое для мужчины письмо о постигшей его чёрной жизненной полосе и о том, что вера в лучшее жива в нём лишь благодаря любви. В заключении Ян просил выслать ему недостающую сумму, умолял не думать о нём плохо и обещал по приезду отдать долг.

Красивый курортный роман грозил перерасти в совершенно отвратительную историю с альфонсом. Я и наши общие с Тамарой подруги запретили ей совершить глупость во второй раз. В результате, Тамара написала Яну короткое письмо о том, что столь слабый мужчина - жалок и смешон, и с таким человеком ей не по пути.

Как мы и предполагали, ответа от Яна не последовало, не говоря уже о возвращении долга.

Бывали ли в Вашей жизни случаи «развода» на деньги? И встречались ли Вы с альфонсами?


Салонесса Лили
Салон.Су (Салон.РФ)
Салон.Су (Салон.РФ)
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