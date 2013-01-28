Офис - рабочее место мечты или кладбище надежд?

Не открою Америки, если скажу, что большинство трудоспособного населения подавляющую часть времени проводят в офисе. При этом едва ли не каждому из нас важно не только что он делает, но и в каких условиях.

Всё чаще в объявлениях о приёме на работу указываются так называемые интерьерные или бытовые бонусы. К примеру, панорамные окна, наличие внутреннего дворика, зона чил-аута с пуфиками, настольные игры, бесплатный кофе/чай со свежей выпечкой и т.д.

Безусловно, современный офис становится сегодня дополнительным фактором мотивации персонала, в сохранении которого заинтересован дальновидный работодатель. Однако во всех ли декорациях можно работать одинаково продуктивно?

Мне удалось трудиться в разных офисах, и я могу с уверенностью сказать, что одни из них были настоящим рабочим местом мечты, а другие - просто кладбищем профессиональных надежд. К числу последних я отношу пресловутый и очень популярный сегодня в России open space (открытое пространство).

Бытует мнение, что люди чувствуют себя более комфортно, когда находятся на близком расстоянии друг от друга и когда можно легко установить контакт глазами. Не исключаю, что открытое пространство подходит для людей определённых профессий - дизайнеров, программистов, операторов. Но лично для меня open space - это нарушение комфортного физического расстояния, неконструктивные конфликты, постоянный шум и дискомфорт.

Не впечатлил меня и офис, выполненный в актуальном лофт-стиле. Его отличительными чертами являлись металлические балки, открытые несущие конструкции, стены красного кирпича. Насколько визуально холоден стиль лофт, настолько сдержаны и мои воспоминания о периоде работы в нём. И эти впечатления не смогли заретушировать кофе и чай со свежими сдобами, а также фрукты, ежедневно поставляемые в офис.

А вот условия труда в отдельном кабинете или комнате на 2-3 человека всегда были для меня особенно привлекательными. Несмотря на относительно небольшую площадь пространства, мне в нём никогда не тесно. А наличие в кабинете всей необходимой техники (ноутбук, принтер, телефон), а также кофе-машины или чайника делали мою рабочую жизнь в какой-то мере независимой от настроения коллег.

Кстати, столь любимые мною кабинетные офисы всё больше тяготеют к открытости и прозрачности. Так, на моей нынешней работе все комнаты оборудованы прозрачными дверьми. Впрочем, такое дизайнерское решение мне вполне по душе.

А в каком офисе работаете Вы? Соответствует ли он Вашим представлениям о рабочем месте мечты?



Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)