Киномания: фильмы, которые можно смотреть бесконечно

У каждого, абсолютно каждого человека есть собственный список фильмов, которые он может смотреть бесконечное количество раз. Перипетии сюжетов своих любимых кинолент я освежаю примерно раз в пару лет или может быть даже чаще. И снова и снова очаровываюсь и открываю для себя что-то новое. Время, которое проходит между просмотрами одного и того же фильма, как время выдержки для алкогольного напитка - делает впечатление не сильнее, но глубже. Однако, как и в любом правиле, в моей личной киномании существует исключение. На сегодняшний день оно распространяется только на пару фильмов и заключается в том, что я просмотрела их два раза подряд. Причём, не дома на диване, а в кинотеатре. Первый раз моим кинофаворитом всерьёз и надолго стала английская комедия «Мистер Питкин в тылу врага». Я посмотрела её в возрасте семи лет и впечатлилась невероятно. Два киносеанса - один за другим - и оба раза я смеялась, едва ли не до истерики. Второе экранное откровение - английская драма «Анна Каренина» в постановке Джо Райта с Кирой Найтли в главной роли, стартовавшая в российском прокате 3 января 2013 года. Именно в премьерный день я и отправилась на просмотр. Намеренно рано утром, чтобы оказаться в полупустом кинозале, без алчущих поп-корна с колой и не выключающих телефон персон; чтобы не натыкаться на чужие локти на общей ручке кресла, чтобы наслаждаться сюжетом и картинкой. А посмотреть было на что: великолепные актёры, колоритные декорации, роскошные костюмы, потрясающая музыка и чувства, которые не знают полутонов, но становятся заложниками времени и нравов. Экранизация «Анны Карениной» неожиданно понравилась мне настолько, что я пошла на неё во второй раз. Более того, не исключаю, что схожу и в третий, благо фильм ещё идёт в прокате; благо тема истинной любви, нравственности, самопознания, семьи, поднятые Львом Толстым в XIX веке, по-современному актуальны; благо зарубежная трактовка российского классика не покоробила, а подтолкнула к желанию перечитать книгу. Кстати, те, кто не знаком с литературной «Анной Карениной», или надеется на голливудскую мелодраму, или является закостенелым русофилом, считающим, что иностранцам не стоит и браться за воплощение отечественной души, - экранизацию лучше не смотреть. Понравится вряд ли. К слову, картина не прошлась по вкусу и многим критикам. Отсюда и отсутствие центральных номинаций на «Оскар». Фильм претендует на награды лишь в категориях «Лучшая операторская работа», «Лучший саундтрек», «Лучшее художественное оформление», «Лучший костюм». Впрочем, на мой взгляд, работа, проделанная съёмочной группой, заслуживает признания на всех уровнях - не только американских академиков. А какие фильмы Вы можете смотреть бесконечно?

Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)

