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Святочные гадания: сбудется, не сбудется?!

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10.01.2013

Святочные недели, расположившиеся между Рождеством и Крещением (7 и 19 января), примечательны, так называемым «официальным» разрешением на гадание. Древние поверья гласят: во время святок открываются небесные врата и на землю спускаются души святых и усопших предков. Они исполняют заветные желания живущих ныне на земле и слегка приоткрывают завесу будущего. Именно поэтому святочные гадания считаются правдивыми, а также несущими хорошие, добрые вести.

Девушка гадает перед зеркалом на святкиЧестно признаться, я никогда не пыталась заглянуть в грядущее, и ночным таинствам гадания предпочитала сон. А вот моя подруга Маша некоторое время назад ждала святочную пору, пожалуй, с большим трепетом, чем собственный День рождения. На тот момент Машей овладевало безудержное желание узнать не только когда она выйдет замуж, но и за кого.

Стоит отметить, что в ту пору за моей подругой ухаживали сразу два достойных кавалера - Алексей и Василий, и, словно в сериале, практически одновременно оба сделали ей предложение. Маша же, как истинно алогичная дама, решила искать ответ не в собственном сердце, а в подсказках свыше.

В качестве гадания на святки Маша выбрала способ, используемый еще пушкинской героиней Татьяной Лариной: в полночь выйти на улицу и спросить у первого встретившегося мужчины его имя. По поверьям, озвученное имя будет носить и суженный.

Вспомним развитие событий в романе «Евгений Онегин»:

Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит;
Но в тёмном зеркале одна
Дрожит печальная луна...
Чу... снег хрустит... прохожий; дева
К нему на цыпочках летит
И голосок её звучит
Нежней свирельного напева:
Как ваше имя? Смотрит он
И отвечает: Агафон.

Что касается моей отважной подруги Маши, не побоявшейся «приставать» к мужчинам на ночь глядя, то судьба была к ней также немилосердна, как и к Татьяне Лариной. Незнакомец представился... Артуром.

На протяжении года мы с ней не пропускали ни одного попадавшего в поле зрения Артура, благо представителей сильного пола с таким именем не так много: почившие легендарный вождь бриттов (Король Артур) и писатель (Артур Конан Дойль), комический образ - Артур Пирожков, актёр Артур Смольянинов... Не знаю, чем бы закончились наши поиски, если бы Маша в итоге не встретила некоего Рому, не вышла за него замуж и не родила двойню.

А гадаете ли Вы на святки? И если да, то как?


Салонесса Лили
Салон.Су (Салон.РФ)
Салон.Су (Салон.РФ)
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