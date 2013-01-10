Святочные гадания: сбудется, не сбудется?!

Святочные недели, расположившиеся между Рождеством и Крещением (7 и 19 января), примечательны, так называемым «официальным» разрешением на гадание. Древние поверья гласят: во время святок открываются небесные врата и на землю спускаются души святых и усопших предков. Они исполняют заветные желания живущих ныне на земле и слегка приоткрывают завесу будущего. Именно поэтому святочные гадания считаются правдивыми, а также несущими хорошие, добрые вести.
Честно признаться, я никогда не пыталась заглянуть в грядущее, и ночным таинствам гадания предпочитала сон. А вот моя подруга Маша некоторое время назад ждала святочную пору, пожалуй, с большим трепетом, чем собственный День рождения. На тот момент Машей овладевало безудержное желание узнать не только когда она выйдет замуж, но и за кого.
Стоит отметить, что в ту пору за моей подругой ухаживали сразу два достойных кавалера - Алексей и Василий, и, словно в сериале, практически одновременно оба сделали ей предложение. Маша же, как истинно алогичная дама, решила искать ответ не в собственном сердце, а в подсказках свыше.
В качестве гадания на святки Маша выбрала способ, используемый еще пушкинской героиней Татьяной Лариной: в полночь выйти на улицу и спросить у первого встретившегося мужчины его имя. По поверьям, озвученное имя будет носить и суженный.
Вспомним развитие событий в романе «Евгений Онегин»:
Татьяна на широкий двор В открытом платьице выходит, На месяц зеркало наводит; Но в тёмном зеркале одна Дрожит печальная луна... Чу... снег хрустит... прохожий; дева К нему на цыпочках летит И голосок её звучит Нежней свирельного напева: Как ваше имя? Смотрит он И отвечает: Агафон.
Что касается моей отважной подруги Маши, не побоявшейся «приставать» к мужчинам на ночь глядя, то судьба была к ней также немилосердна, как и к Татьяне Лариной. Незнакомец представился... Артуром.
На протяжении года мы с ней не пропускали ни одного попадавшего в поле зрения Артура, благо представителей сильного пола с таким именем не так много: почившие легендарный вождь бриттов (Король Артур) и писатель (Артур Конан Дойль), комический образ - Артур Пирожков, актёр Артур Смольянинов... Не знаю, чем бы закончились наши поиски, если бы Маша в итоге не встретила некоего Рому, не вышла за него замуж и не родила двойню.
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