Украли кошелёк с деньгами: кто виноват и что делать? У меня украли кошелёк. Произошло это при входе в вагон метро. Одновременно со мной зашло человек восемь, все - мужчины. Один из них так сильно толкнул меня в спину, что я не вытерпела и высказала ему всё, что думаю об этом поступке. Мой пылкий монолог о временах и нравах обошёлся мне весьма недёшево. Отвернувшись от обидчика, не возразившего мне ни словом, я заметила, что молния моей сумки расстегнута и нет кошелька. Понимая, что вор (а скорее, действующие сообща несколько преступников) едет со мной в одном вагоне я продолжила монолог. Но на таких людей не действуют ни уговоры, ни угрозы, ни мольбы. Несколько мгновений - и двери вагона открылись, чтобы дать возможность потоку людей устремиться каждому в своём направлении. Оставшись тет-а-тет со свершившимся фактом, я первым делом позвонила в банк и заблокировала карточку. Однако, помимо неё, в моём кошельке находилась приличная, но посильная для потери денежная сумма, около 20-ти дисконтных карточек, фотографии любимых людей… К числу потерь я отнесла и утрату доверия к людям. Прося помощи у ехавших в вагоне, я натолкнулась на опущенные в пол глаза. Хотя, если бы нашлась пара крепких мужчин, перегородивших входные двери, то уверенность преступников сильно бы пошатнулась. Среди ещё одной горькой истины, открывшейся мне на тот момент, - осознание полнейшей незащищённости. Раз за разом, проигрывая случившуюся ситуацию, я понимала, что панацеи от нечестных на руку граждан нет. Сегодня жертвой воров стала я, завтра придёт черёд кого-то другого. И это непрекращающийся круговорот. Так что же делать, чтобы минимизировать риск? Вот несколько тривиальных, но, тем не менее, работающих правил: Если одежда позволяет, то положите деньги в потайной нагрудный карман. Если такой возможности нет, носите в кошельке минимальное количество наличности, благо сегодня практически во всех магазинах можно расплатиться пластиковой картой.

Не храните все деньги в одном месте: часть суммы можно положить в кошелёк, что-то в косметичку или в визитницу. Таким образом, даже если вы лишитесь кошелька, то определённая сумма останется при вас.

Будьте бдительны в ситуациях с денежными операциями в метро: съём денег в банкомате, покупка проездного билета, приобретение газет или журналов. Каждый раз, непроизвольно доставая кошелёк, вы провоцируете воров.

Если вы стали жертвой преступников в метро, не теряя времени обратитесь в пункт полиции, который есть на каждой станции. На последней рекомендации я бы хотела акцентировать особое внимание. Поскольку к помощи полиции я, к сожалению, не прибегла. В состоянии шока я упустила возможность обращения в правоохранительные органы, да и попросту не верила в то, что моё заявление возымеет должное воздействие. Между тем, спустя пару дней после случившегося, мне позвонили именно из полиции и сообщили, что мой кошелёк нашли! Естественно, денег в нём не оказалось, но были все до одной дисконтные карты и фотографии. А разыскали меня по рабочим визиткам, хранившимся в кошельке. Кстати, визитка или записка, в которой вы укажете свой мобильный телефон на случай потери/кражи кошелька, увеличит шанс возврата пропажи. Ещё одной возможностью найти свои украденные или потерянные вещи будет обращение в бюро находок метропролитена. А становились ли Вы жертвами воров? При каких обстоятельствах это произошло?

Комментарии Написано Светлана | 2016-12-15 22:40:02 У моего мужа вытащили в метро всю зарплату, я не работаю нахожусь в декрете, маленький ребенок. За квартиру платить не чем. Как таких людей земля носит, сволочи. Дай бог что бы Вам воздалось в трое больше, что бы поймали Вас и посадили. За слезы всех людей ответите. Очень обидно, что доверия нет ни к кому и заходя в метро у тебя уже мысль, что могут обворовать. Куда катится мир. Написано люба | 2016-08-15 19:21:07 у моей мамы было почти тоже самое у неё было 2 кашелька и вор ищо и знал об етом мама посмотрела во второй кашелёк и увидела что денег нет а там были почти все деньги мама копила их 2 года мы так и не узнали кто ето зделал от еслибы я ношла ету страницу раньше я бы маме сказала что нужно делать но я жаль об ето даже не дагадывалась. Написано Юлия | 2016-04-07 02:34:36 Украли красный кошелёк в автобусе 194, м. Петровско-разумовская . денег там - 0, была только карта сбербанка и социалка. Как таких тварей ещё земля носит, я студентка, ехала на работу((( если вдруг кто-то найдёт на улице, позвоните, пожалуйста 89102204989 Написано ольга | 2016-03-26 19:41:58 вчера 25марта 2016г в магазине пятёрочка на флотской улице дом50 Москва у меня украли кошелек денег было 2300 и банковская карточка кошеле сам довольно дорогой экко



в полицию заявила

Написано Галина | 2016-02-09 02:56:17 Любая кража, это момент не приятный, грязный, унизительный. Лет 5 мы с внучкой поехали в Краснодаре купить одежду к школе, она попросила купить ей мороженное, рядом стояли две женщины одной лет 45 другой 25 - 30 лет, прилично одеты, по всей вероятности они уже меня вели, ну и естественно довели до магазина одежды, украли из сумки подаренный кошелек, у меня и моей внучки на глазах и через другой выход спокойно ушли, в кошельке были деньги, фотографии мужа, внуков, я была в недоумении как ловко воруют женщины в краснодаре, домой добрались благодаря запасного кармана в джинсах, долго печалилась, теперь за сумкой слежу. Вот такой гостеприимный южный город. Написано Майя | 2015-08-15 19:59:50 Вот и я никогда не думала, что стану жертвой....Стырили кошелёк в Фамилии г.Тюмени. Была с детьми ...и дёрнул же чёрт положить кошелёк с планшетом в телегу! Еще прикрыла вещами, которые выбрали, чтобы он никому глаза не мазолил...но видимо меня уже пасли(((( Так обидно, стырили у беременной с детьми последние деньги, главное планшет не взяли...хотела дочь одеть к 1 сентября....Охрана только развели руками, что камер по залу у них нет, только на выходе.....Чтоб руки отсохли у таких уродов! Реву весь вечер, пью валерьяну , чтобы деть в животе не нервничал... Написано Аида | 2015-08-09 13:18:35 У мя украли 40000 все деньги который я копила метро Митино :(((((((( плакала плакала Написано Светлана | 2015-03-16 15:29:50 Никогда не думала, что и меня ограбят средь бела дня в Центр Обувь в Ново-Переделкино 14.03.2015...как сказала директор магазина: "Ой, да у нас это постоянно, каждый день у кого-то воруют кошельки. 0_0 У нас что это стало нормой??? почему я в своей стране, родном районе теперь должна ходить с сумкой в обнимку и смотреть во все глаза!? что самое интересное, когда смотрели по камерам, за мной по залу все время ходили две женщины, я их даже не видела! А кошелек вытащили там, где нет камеры и лица воровки не видно. Вытащили кошелек с 6000 руб., кредитными карточками (6 штук), проревела весь вечер, написала заявление в полицию, хотя понимаю, что уже ничего не вернут, но просто обидно, кошелек был очень красивый! Словно в душу нагадили и в нижнем белье порылись! Сволочи! Теперь вот сижу и думаю, а стоит ли вообще покупать новый кошелёк? Может ну его на фиг? пусть все карточки лежат дома: надо за кредит заплатить - взяла карточку, заплатила и положила на место. Слава Богу телефон не уперли, а то я бы точно этого не выдержала! А в нашей полиции я очень сильно разочаровалась... сначала все глумились в дежурной, мол, "Ну что ж вы так, внимательнее надо за вещами следить, сами виноваты", а как я сказала, что все равно хочу написать заявление, так сразу обозлились, видно им лень оторвать свой зад от мягких кресел и наконец-то заняться тем, за что они деньги получают! В итоге, на след. день вызвали меня на место кражи смотреть камеры и записать видео на флешку...это был просто цирк на выезде...никто не смог записать видео на флешку, а следаки все время ныли, что вряд ли найдут и вообще они хотят жрать...короче поехала я домой в расстроенных чувствах, без кошелька, без денег и без ботинок...Обещали позвонить, но думаю даже ждать не стоит... Написано Наталья | 2015-03-06 11:37:38 У меня сегодня в метро украли кошелек. Благо в нем было 200 рублей. Была толкучка, мужчина стал пробираться на выход и своей сумкой поддел мою, так как я свою держала за ручки а сумка свисала внизу, получается он ее чуть приподнял и тихонько вытащил кошелек, я ничего не почувствовала. Жаль лишь скидочные карточки и сам кошелек, а еще больше - того времени что мне понадобиться на восстановление. Вот тебе и подарок на 8 марта! Написано Дарья | 2015-02-27 20:37:47 Сегодня украли деньги в электричке на серпухов. Сняла на оплату съемной квартиры, специально положила не в кошелек а внутри в кармашек на молнии.

Потом смотрю сумка приоткрыта, я полезла кошелек на месте. А потом заметила что карман открыт и денег нет.... Просто нет слов, до сих пор не понимаю как((((( и где теперь деньги хранить непонятно Написано Ольга | 2015-02-25 14:40:23 Вот и у меня сегодня украли кошелек в Магните №77 на Каширской,6 в Ростове-на-Дону. Камеры в половине отделов отсутствуют, что удивительно было обеденное время, покупателей "3 калеки". Зашла туда с кошельком в руках- пришла на кассу без кошелька.Хорошо, что карт не было в нем. Как это МЕРЗКО ковыряться в чужих вещах. Бог все видит. Обидно, даже работать не хочу сегодня. Написано ГАЛИЯ | 2015-02-09 00:07:33 сегодная в ТЦ "Мега" у меня украли сумку со всеми документами, деньгами. Заявление в полицию написала, но думаю что толка никакого не будет. Написано Елена | 2015-02-02 13:33:50 Я тоже пострадала позавчера, в ТЦ Фестиваль украли кошелек. Там была для меня значительная сумма около 20 тысяч рублей. Самое обидное утром положила деньги в кошелек, т.к. встречалась в племянницей 20 лет из деревни. Хотела ее угостить в кафе, купить ей сувениры, одежды, сходить в кино. А в итоге она за меня расплачивалась в "планета суши"( Вызвала полицию, не знаю будут ли они смотреть камеры наблюдения, получается я в расплатилась деньгами из кошелька в 13.00 и уже в 14.00 обнаружила пропажу в ресторане. Не знаю какая тварь это сделала, у меня не осталась денег не то, чтобы племяннице на подарки , а на собственное самообеспечение. Карточку заблокировала, но на ней копейки оставались. Рыдала весь вечер, стыдно даже было мужу признаться. я вот думаю, какие гнусные люди, неужели вот так легко, обворовывая людей, они идут по жизни. За чужой счет наслаждаются, а на чувства, состояние, будущее своих жертв наплевать. Какое-то психическое уродство! я бы не жалея отрубала им руки, чтоб они попрощались со своими вонючими пальцами. Написано Алиано | 2014-10-14 14:05:35 Кошелек, кошелек! Какой кошелек? Вот старая история из моей жизни. Ходил я как-то на латино-танцы. Также все оставляли вещи в раздевалке, в которой было как ни странно два входа/выхода. Так вот, зашел я в перерывчик посмотреть, кто мне звонил и обнаружил, точнее не обнаружил ни новейшей в то время Нокии за 20к, ни паспорта, ни прав, ни документов на машину. Оставили только ключи от машины. Странно, взяли бы их, спокойно уехали с документами и продали бы перекупщикам подешевке. Но, либо побоялись идти по-крупному, либо ступили. Домой поехал темными переулками без документов. Деньги и ключи от дома никогда не вынимаю из кармана, так что - с чем танцевал, с тем и остался))) Написал заявление в РОВД только ради получения нового паспорта, на возврат остального не надеялся. Однако свидетельство на авто принес домой какой-то бомж. Одной проблемой было меньше. Написано Дина | 2014-10-13 19:10:21 Мне 15, у меня была физкультура, все вещи я оставила в раздевалке для девочек, где мы переодеваемся, в кошельке было 10 ТЫС!! Это я принесла на поездку учителю. Я из небогатой семьи, мама для меня занимала деньги на эту поездку, а тут вот так !! Вы не представляете как обидно. Написано Тихомиров | 2014-10-10 22:54:05 У меня тоже произошёл инцидент - на вокзале украли папку, а в ней как назло - два конверта с деньгами. Камера вора зафиксировала только со спины, поднять на уши пришлось и охрану вокзала, и полицию. У меня предчувствие, что поиск и возврат украденного (а деньги довольно большие и очень нужные) обернётся "глухарём". Написано Света | 2014-10-08 17:27:09 Алена где у вас у крали кошелек? Я сегодня тоже стала жертвой,получила з.п вчера и думала хоть на дорогу есть деньги,никогда в кошельке не ношу много денег, но тут все было при мне вроде...и вот такой поворот! Я итак в долгах вся,и последние 8 тыс с многочисленными визитками ушли ! плюс кошелек дорогой, около 6-7 тыс.

крокодильи слезы в общем.

Украли в электричке кстати,вышла из вагона , а проездные ,оба, все в паспорте, видя слезы пропустили меня... Написано Алена | 2014-08-06 14:37:48 Добрый день. У меня тоже сегодня "подтянули" кошелек. Настроение паршивое. Денег было не много 4000 руб., а вот водительское удостоверение и ключи от квартиры конечно жаль. Банковские карты теперь восстанавливать, сколько времени опять займет...Как теперь верить людям? Получается что в каждом встречном теперь будешь видеть потенциального вора.... Жесть! В полицию обращаться не стала. Со мной был маленький ребенок (5 мес.) Думаю пока приедут, пока опросят и т.д. столько времени, а сынок у меня и так уже устал гулять.... Будь что будет... Написано Катя | 2014-07-18 20:29:23 Сегодня в ТЦ "Галерея" в отделе INCITY украли кошелек. Около меня ходил парень в белой футболке и девушка в оранжевом платье, внезапно я посмотрела на парня и повернулась к платьям,почувствовала, что сумка очень дернулась, обернулась ни парня ни девушки. Сотрудницы сказали, что каждые выходные здесь что-то воруют. Очень обидно,и не приятно. Денег было 1500 тысячи, много разных карточек (в том числе и банковская),а главное я зачем-то туда положила права. Очень расстроена, живу в другом городе, все придется восстанавливать.

Пока писала это, позвонила администратор магазина, сказала, что кошелек нашли. Документы на месте, но денег конечно-же нет. Хоть это радует! Поеду забирать! Написано Екатерина | 2014-06-20 19:49:30 Сегодня 20.06.14 украли кошелёк в ТРЦ Галерея Centro, две молоденькие девушки, не русские, разыграли потрясную комедию. Спасибо им за представление, о котором я сообразила уже когда вышла из Галереи и составила всю картинку. Смешно, что девушки уверяли, что это сделал мнимый парень в белой кепке, а я в панике им же и поверила. Написано Гость | 2014-02-19 05:17:53 Украли кошелек из сумки в маг. "Перекресток", 6 тыс.руб. Половина моей пенсии. Сумка была в корзине, в магазине было очень мало народу. В какой-то момент я нагнулась за товаром, а потом хотела положить этот товар в пакет и увидела, что пакета который был на сумке нет. Сразу полезла в сумку, кошелька не было. Все произошло молниеносно. Эта тварь видимо еще была недалеко от меня, когда я уже знала про пропажу. Еще обратила внимание, что какие-то девахи стояли в нескольких метрах от меня, пристально на меня смотрели. Сразу обратилась в администрацию, просила показать мне запись с камер видеонаблюдения. Но мне отказали, оказывается по закону нельзя посторонним смотреть. Я вызвала полицию, полицейский камеру посмотрел, потом мне рассказал, что молодая девушка прошла мимо меня именно в тот момент, когда я нагнулась к полке с товаром и залезла ко мне в сумку, но лица не было видно. Камеры с плохим разрешением. Полицейский сказал, что надо писать заяву, у воровки по его словам была приметная одежда. Я поехала с полицейскими в отделение и написала заявление. Конечно не жду, что найдут мой кошелек, но вдруг эта воровка еще где-нибудь засветиться. Ведь сколько

веревочки не виться, а тюрьма по таким плачет. Я себя раззявой не считала, всегда в транспорте, в толпе сумку обеими руками перед собой держала, а тут полупустой магазин , никого рядом нет, вот видимо и расслабилась. Правильно кто-то написал, что невозможно быть все время в напряжении.

А сегодня одна знакомая рассказала, как ее обокрали в туалете ТЦ "Золлтой Вавилон". Из соседней кабинки сверху залезли в висящую на крючке сумку и вынули кошелек. Но там все благополучно закончилось. Просто за воровкой уже следили, это было не в первый раз, подобные кражи в туалете. Поэтому сразу ее взяли, но моя знакомая не стала писать заявление, не хотела тратить время. Вот так у нас бывает. Написано Юлия | 2014-01-16 16:19:06 Прочитала все комментарии... У меня ситуация, конечно, по-проще, но все же очень обидно! Учусь в школе, кошелек(т.к. иногда времени нет его переложить в другое место) находился в кармане, насколько я помню... Было в нем только 200 рублей, ничего особенного для большинства, но для меня это были большие деньги! Да даже не за деньги обидно, а за кошелек, он был мне дорог. Написано Юли | 2013-11-28 01:45:50 Раньше думала, что воруют у невнимательных, а тут и у меня сегодня кошелек украли, хотя всегда слежу за сумкой. А в маршрутке, прижали со всех сторон, даже пошевелиться не могла. Сумочка была внизу, практически до пола свисала на длинных ручках. То есть вору нужно было нагнуться, чтобы ее раскрыть и вытащить кошелек. Не представляю, как в такой толкучке можно это было сделать. Я чувствовала, что сумочку тянут, но почему-то промолчала, думала, что просто людям неудобно стоять. Теперь понимаю, орать надо было :( Обидно, конечно: деньги, карточки, визитки... 2 гривны осталось в руке, сдача от водителя. А я ведь даже не домой ехала, а в город по делам. Хорошо хоть карточка метро в кармане сумки лежала, хоть домой смогла добраться. Написано Лили | 2013-11-05 08:09:23 Эльвира, я думаю, что есть все шансы! Написано эльвира | 2013-11-04 02:35:41 Здравствуйте !сегодня в магазине украл мужчина кошелек его зафиксировала камера и он расплачивался за свои покупки своей банковской картой показав продовцу паспорт приехала милиция видео зафиксировали администрация предоставила чек его расплаты по карте все изяли завели дело ,есть ли шанс его задержать? Написано Ира | 2013-10-07 13:32:51 У меня вчера в магазине new look украли деньги . Я сидела на пуфике ,а сумка сзади меня ,а сидела я перед зеркалом . Потом какой-то мужик ходит вокруг и смотрит в зеркало ,а потом встал именно передо мной и смотрит ) а встал он туда ,чтоб я не увидела через зеркало ,как его жена крадет мой кошелек . Там были 25 тыс и карточка лэтуаль ) Такое первый раз и мне очень обидно ( я пошла в полицию и написала заявление и показала на видео эту женщину . Вряд ли они будут искать . Просто хочется .чтоб поймали ее. Надеюсь ,ее поймают во время своей работы . Ведь я не первая и не последняя ( Написано Лили | 2013-09-11 22:46:14 Helen, сочувствую... Раз уж факт свершился и ничего не поделаешь, то хочу Вас приободрить тем, что у Вас развита интуиция. Многие спохватываются несколькими часами спустя... Желаю, чтобы все у Вас и Вашего сына было хорошо - и со здоровьем, и с финансами. Написано Helen | 2013-09-10 19:16:29 У меня сегодня выкрали деньги из сумочки при заказе лекарств и расчете у кассы в аптеке Озерки на Елизаровской. Ехала на Елизаровскую купить сыну лекарства в аптеке и учебники на Крупской. Всегда держу сумочку на левом локте, достала одну купюру из папочки из сумки, папочку пихнула в сумку....Когда стояла у кассы, какая-то женщина стала расспрашивать про лекарство, которое я брала....Вопросов 7-8 задала....Я почувствовала какое-то натяжение сумки дважды...Взглянула, рядом находился теткин пакет..Тетка максимально прижималась ко мне слева якобы для того, чтобы просунуться к окошку кассы и посмотреть, в какой упаковке лекарство, как оно выглядит и сколько стоит....Вроде ничего..Прижималась она ко мне своими сумками..Руки не было видно!..Отошла от кассы, заметила, что молния сумки расстегнута на 2/3, села на скамейку, открыла проверить папку, а она пуста...! Ошалела от невозможного...Я всегда, почти всегда держу сумку под контролем!Как-то слышала про то. что бывают в аптеках случаи воровства у касс!Тетка отошла от кассы, видя что я ошарашенно на нее смотрю, сидя на скамейке с открытой сумкой, мы встретились глазами...Я не была абсолютно уверена, что это она, не вцепилась в нее,все еще надеясь на то. что я просто плохо проверила сумку и деньги найдутся..Спустя некоторое время позвонила в 02, мне сказали. что правильно что позвонила, вдруг там камера стоит, приехал полицейский отговорил писать заявление, камеру не посмотрел, а она там действительно оказалась и смотрела прямо на эту кассу! Забрал у меня чек с временем покупки! Обидно..Деньги утром пересчитала, сейчас очень с ними плохо, все просчитывала, как бы сэкономить...В дешевую аптеку поехала....На учебники оставшейся сдачи не хватило...Интересно, за мной стояло еще человека4-5. Неужели никто не видел?!! Написано Лили | 2013-08-08 08:55:27 Слава, может быть надо было подключить к делу службу безопасности магазина?.. Написано Слава | 2013-07-18 19:47:04 Вчера в супермаркете когда забирал свой пакет с камеры хранения, обрарил внимание на то, что слева нижний ящик открыт, а там лежит кошелек. Я вначале вышел, потом через 5 секунд зашел обратно и взял его. Вышел из супермаркета открыл его, там было 700 рублей, квитанция об оплате за услуги сотовой связи, дисконтная карта окей и еще один дисконт. Я вначале позвонил на номер мобилы, на который было зачислены 150 рублей. На том концу провода мужской голос сказал, что ничего они не теряли, а мол кошелек можешь оставить с деньгами себе. (Кстати, чуть позже я узнал что этот номер другого региона, поэтому могут они и не знать что кошелек утерян). Потом я позвонил в полицию, объяснил ситуацию, затем пошел туда и написал заявление о находке. По крайней мере моя совесть чиста. Вот и думаю, может эт о сделал я зря??? Как бы мне статью самому не впаяли "хищение" или "кража" (из-за того что я вернулся повторно)! А как же тогда гражданская ответственность? В общем, философские воппросы..... Написано Лили | 2013-07-04 22:03:34 Татьяна, я Вас очень понимаю! Мой кошелек - тоже подарок, и он со мной аналогично много лет. Не ругайте себя, что случилось - то случилось. Обидно, что и помочь не кому, и поделиться не с кем... Держитесь, все будет хорошо! Главное, что все живы и здоровы. Написано Татьяна | 2013-06-18 20:06:06 Еще хочу добавить. Заявление не писала даже не стала время тратить. Два года назад у меня из квартиры ( установщики инета) стащили золотой браслет, довольно приличный. Потратила день в милиции, сообщила их имена фамилии сот. телефоны, а они даже заявление не хотели брать. Смотрели как на дуру, потом сказали не нужно было снимать, сами виноваты - "Не пойман не вор. Если бы у вас камера скрытая была бы, тогда нашли бы"

Вот так они мне помогли. Написано Татьяна | 2013-06-18 19:56:31 Не могу успокоится и поговорить не с кем. На днях вытащили кошелек. Денег не жалко, заработаю. Карточки восстановлю. Кошелек - подарок, уже много лет со мной. Почему то думала, что со мной этого не произойдет. Уже четвертый день прокручиваю в голове тот момент, когда взглянула на сумку, а она на треть расстегнута, по спине холод, не может быть.... открываю пусто.... все как в страшном сне.

Преследуют две мысли:

1. Какая я лохушка, ругаю себя, зачем там пошла и нужно было сумку по-другому держать, как многие говорят- разява, сама виновата, но не возможно постоянно быть в напряжении. Вышла из транспорта и расслабилась, и уже не далеко от дома это и случилось, подошла к овощной палатке. Покупать то ничего и не собиралась.

2. Мерзость. Как представлю что чужая рука шарилась в моей сумке - просто жутко. А потом еще потрошила мой кошелек, потом просто его выбросив. Ужасное чувство "ГРЯЗИ". Не могу понять, как люди этим занимаются? это же просто мерзко. Неужели это того стоит? Хочется верить, что на пользу им это не пойдет.



Даже не знаю, буду ли покупать теперь кошелек. Страх его снова потерять перевешивает. А ничего в нем ценного не хранить , с мыслью чтоб не переживать в случаи чего тоже не вариант.

Написано Юлия | 2013-05-29 13:17:23 У меня вчера в автобусе в толпе сперли. Какая-то гнида, не стесняясь, залезла прямо в сумку. Денег было немного, но это были последние честно заработанные мной деньги. Я итак почти нищая - зп ниже прожиточного уровня. Рыдала долго. В полицию обратилась, а как иначе. Сам факт такой наглой кражи меня выбил из колеи. В полиции выслушали, записали, даже посмеялись. Понятно, что его не найдут. И это самое обидное. Каждому дороги его личные вещи и обидно, когда какая-то сука тащит у тебя из под носа твое. Написано Ангелина | 2013-05-05 15:18:35 Да, вчера у меня тоже украли кошелек, там была соц карта учащегося, всякие номера телефонов, кредитка, чтобы платить кредит и 19 тысяч. Я не могу, плакала вчера целый вечер, спать не могла, ужас! А украл киргиз-чурка, видела бы, затоптала его. Написано Лили | 2013-01-27 14:41:06 Василий, а если нет кармана? В гардеробе мужчин практически все с карманами - брюки, футболки, куртки... А вот у женщин не так много одежды с карманами. Поверьте!) Написано Василий | 2013-01-22 14:41:20 Уже давно появились устройства, которые не позволят вытащить у вас кошелёк незаметно. Устройство состоит из двух частей - первая, маленькая, закладывается в кошелёк, вешается на телефон или даже кладётся в карман внуку. Вторая часть, размером с брелок автосигнализации лежит у вас в кармане. Как только расстояние между брелками превысит определённое расстояние (от 0 до 25 устанавливаете сами) - раздастся громкий сигнал и заработает вибро. Это позволит вам поймать вора, не забыть сумку или портмоне, не потерять сына или внука, упустив момент, когда он отошёл, применений сигнализации множество. Написано Лили | 2012-12-27 17:24:31 Татьяна, искренне сочувствую Вам... Денег и золотые серьги не найдут, но если дорог сам кошелек и мелочи, которые имеют значение только для Вас (фотографии, визитки и т.д.), пишите заявление. В возвращенном мне кошельке были все до одной дисконтные карты, служебные пропуска, фотографии.

И пусть это событие будет самым плохим, что с Вами произошло! Написано Татьяна | 2012-12-26 17:10:51 Вы знаете, у меня тоже сегодня украли кошелек. Я живу не далеко от метро Красногвардейская, вот сегодня утром зашла в метро, купила билет на проезд, положила кошелек в сумку, сумку застегнула, доехала до Бауманской, вышла из метро, зашла в аптеку, купила лекарство от простуды, опять же положила кошелек в сумку и застегнула. Пришла на троллейбусную остановку, там такая толкучка, ужас, но делать нечего, на работу ехать надо. Вот меня в этот троллейбус и затолкали, выхожу на своей остановке (Бакунинская 84) смотрю замок в сумке разошелся хотя я ее только купила, но значения я этому не предала, все поправила и пошла на работу. Во время обеда собралась в магазин, открываю сумку, а кошелька нет, так ревела. В кошельке было девять тысяч рублей, фотографии родных, две сим карты, золотые сережки и несколько визиток. Так обидно, работаешь с утра до ночи, зарабатываешь деньги, и тут хоп и украли. Мне сказали заявление можно не писать, не найдут, что делать не знаю. Написать комментарий

