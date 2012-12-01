Расставание с парнем: как поставить точку в отношениях?
01.12.2012
Моя подруга Кристина рассталась со своим парнем, с которым встречалась четыре года, весьма банально - по СМС. Звучит несуразно, нелепо и даже глупо, но, промучавшись неделю над поиском подходящего места встречи и формы изложения принятого решения, она вдруг поняла, что не хочет, ни встречаться, ни объясняться.
Размышляя над этой ситуацией, я озадачилась вопросом: как нужно расстаться, чтобы минимизировать воздействие на психику обоих? Как поставить точку, если один уже пришёл к ней, а другой ищет возможность для очередной запятой?
Моя одногруппница Анна, в отличие от Кристины, о желании расстаться сообщила лично. Более того - не один раз. И не потому, что её парень плохо слышал, просто они оба не могли прекратить связь единовременно. Ей было жалко его, ему было жалко того, что между ними было, в общем, обоим было жалко...
В этой обоюдной жалости они просуществовали едва ли не полгода. Время от времени они интересовались здоровьем и событиями жизни друг друга, вели философские разговоры по телефону, а иногда и встречались. Они измучили себя настолько, что неизвестно, к чему бы привела эта история, если бы Анну не отправили в длительную командировку в США, где она впоследствии и осталась.
Сравнивая полярные методы расставания Кристины и Ани, я, скорее, предпочту первый. Несмотря на неэтичность и даже бессердечность данной ситуации, второй случай мне кажется куда как более беспощадным. Кстати, историю Анны очень точно характеризует народная мудрость: «Нельзя отрубать хвост собаке по частям в надежде, что это будет не так жестоко».
Между тем, у психологов на счёт расставания с любимым человеком своё мнение:
Разрывать отношения по телефону, в письме или при помощи третьих лиц - это нечестно по отношению к любимому человеку, пусть уже и бывшему;
Для разговора лучше выбрать любое нейтральное место и заранее продумать свою речь. Лучше один откровенный разговор, чем бесконечное и мучительное расставание;
Не следует утешать партнёра фразой «Давай останемся друзьями!» Если вы хотите продолжать общаться, то озвучить это желание можно спустя определённый промежуток времени;
Разрыв - болезненный процесс для обоих. Несмотря на то, что в первое время нехватка партнёра будет очевидна, не стоит звонить, чтобы услышать его голос, справиться о настроении и планах.
Написано N-D | 2012-12-12 17:01:48Разругались вдрызь, видеть друг друга не могли неделю, наверно. Потом встретились, поговорили, возобновили отношения, но все пошло понакатанной вниз. В итоге, решили, что лучше для обоих расстаться. Я не жалею, хотя иногда вспоминаю те отношения.
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