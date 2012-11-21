Скидки-акции в супермаркетах: с кого спрашивать за обман?

Я - толерантный человек. Я считаю, что люди могут ужиться, если будут адекватны и уважительны по отношению друг к другу. И нам, коренным жителям, совсем не обязательно кричать «Понаехали!» и проводить жёсткую границу: свой - чужой. Однако вчера моя толерантность пошатнулась. И дело было так. В ближайшем супермаркете стартовала скидочная акция: известный шоколадный производитель снизил цены на свою продукцию с 40 рублей до 27 рублей. Испытывая гастрономическую слабость перед шоколадом, я набросала в корзинку с десяток плиток одного вида и столько же другого. Уже расплатившись, я заглянула в чек и увидела: один вид шоколада был продан по цене со скидкой, а другой - по 43 (!) рубля за плитку. Решив докопаться до истины, я оставила пакет с продуктами в камере хранения, и отправилась в торговый зал. Сначала подошла к полке с шоколадом и проверила: не просмотрела ли я ценник в 43 рубля? Не обнаружив такового, я отправилась на поиски администратора, однако единственный, кого я обнаружила в зале - девушка-уборщица, представительница ближайшего зарубежья. Заглянув в другие отделы, я снова увидела трудовых мигрантов. По очереди я вступила в разговор с тремя из них. На мой вопрос: «Где найти администратора?», - двое улыбались и говорили, что не понимают меня и ничего не знают. А третий, увидев, что я начинаю закипать, предложил обратиться к... охраннику, также выходцу из бывших стран СССР. Возвращаясь к началу своего блога, хочу отметить, что я весьма терпима к людям. Одна из моих знакомых - узбечка, сделавшая в России головокружительную карьеру, редкая умница и настоящий стратег. Научный руководитель моей подруги - казах, профессионал своего дела, философ и мудрец. Соседи моей коллеги - семья киргизов, люди радушные и невероятно добрые… И таковых примеров немало! Но... почему, находясь в российском супермаркете и говоря на русском языке, я не могу получить внятного ответа на свой простой, казалось бы, вопрос? И с кого спрашивать за подобные лжеакции? Или смириться с денежной переплатой, ссылаясь на то, что нервы дороже? Ведь диалог, в отсутствии языкового понимания со стороны иногородних работников магазина, ровным счётом ни к чему не приведёт. Как считаете Вы? И попадались ли Вы на подобные «скидочные» акции в супермаркетах?

Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)

