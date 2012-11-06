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Домовой в квартире - миф или невидимый член семьи?

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06.11.2012

Субботний вечер я проводила дома, в своей квартире, намеренно отказавшись от шумных дружеских застолий. После суетливых будней хотелось отдохнуть в уединении и спокойствии, не спеша выпить чай и почитать книгу. Всё шло по запланированному сценарию, но одно выбилось из канвы - и вечера, и логики.

Домовой в квартире. Домовенок КузяВ то время как я, расположившись на диване в гостиной, читала книгу, с тумбочки, расположенной в холле, ни с того ни с сего упала сумка... Мне почему-то сразу подумалось про домового. И вместо возвращения к сюжету книги, я зашла в Интернет и принялась искать доказательства или опровержения своих догадок.

Выяснилось, что домовой - это домашний дух, мифологический хозяин и покровитель жилища, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, здоровье людей и животных, плодородие. В отличие от бесов (о них-то я и не подумала!), домовой не творит зла, а только время от времени шутит и даже оказывает услуги, если любит хозяина или хозяйку дома. Считается, что домашний дух может предупреждать о несчастье или посылать хозяину какие-либо знаки.

Прочитав о знаках, я вспомнила, как моя подруга Майя пережила однажды поистине мистическую историю. Майя в то время ходила на курсы актёрского мастерства и в один из вечеров репетировала урок. Причём она не просто произносила текст в пустоту, а записывала его на диктофон, чтобы потом прослушать и проанализировать.

Каково же было удивление Майи, когда в одной из пауз собственного монолога она услышала отчётливый мужской голос: «Иди спать!». На часах тогда было около двух ночи...

Я решила позвонить подруге и узнать, проявлял ли себя её домовой ещё. Оказалось, что нет. Однако, не на шутку испугавшись в тот раз (ведь на «показалось» записанный на плёнке голос не спишешь), Майя прочитала массу тематических статей о том, как общаться с домашним духом и что сделать, чтобы он стал для хозяина дома другом. Вот какие советы подруга почерпнула:

- Регулярно убираться в доме. Пыль и беспорядок очень не нравятся домовому;
- Не ругаться в доме. Конфликты и разговоры на повышенных тонах пугают домового;
- Подкармливать домового на его именины (7 февраля) и по большим христианским праздникам. В качестве угощения подойдёт кусочек сладкого пирога, пряник или конфета. Естественно, положенное для домового угощение никуда не денется, дух питается энергетически;
- Если в доме пропадают мелкие вещи, надо произнести вслух: «Домовой, домовой, поиграл и отдай!» Вещи обычно находятся, причём часто - в самых неожиданных местах;
- И, наконец, если вы переезжаете с одного места на другое, обязательно заберите домового с собой. Для этого встаньте в центре комнаты, откройте сумку и предложите домашнему духу отправиться с вами.

А есть ли в Вашей квартире домовой? И если да, то как он себя проявляет?


Салонесса Лили
Салон.Су (Салон.РФ)
Салон.Су (Салон.РФ)
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Комментарии
Написано Tatmah | 2012-11-18 15:30:43
Моя бабушка всегда говорит, что не надо бояться домового. Он не причинит зла, он охраняет дом, а если он вас пугает, то это от того, что вы не сталкивались с ним раньше. А все неизвестное и непонятное вызывает страх. Люди, не бойтесь домовых!

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