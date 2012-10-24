«Прощай, дорогой!» или как уберечь автомобиль от угона?
24.10.2012
На днях у моего знакомого Сергея угнали автомобиль. Машина была новая и весьма долгожданная. Впоследствии, прокручивая события вечера, Сергей найдёт в своих действиях несколько ошибок:
1. Автомобиль был припаркован в неосвещённой, удалённой от жилых домов части двора. 2. На заднем сидении была оставлена спортивная сумка, в которой находилась тренировочная форма (злоумышленники могли подумать, что в сумке что-то ценное). 3. Хозяин не установил охранный комплекс. Автомобиль был оборудован лишь штатной сигнализацией.
Как и большинство автовладельцев, Сергей был уверен, что с его автомобилем ничего не случится. Между тем статистика МВД РФ показывает, что проблема автопреступлений в России стоит довольно остро и не меняется год от года. Подобная тенденция объясняется быстрым ростом автопарка - более одного миллиона машин в год, высокой рентабельностью и низкой раскрываемостью угонов, чёткой организованностью и профессионализмом автоугонщиков.
Преступники применяют новейшие технические разработки, нередко даже используют форму сотрудников полиции. Они хорошо ориентируются на местности, располагают информацией о местонахождении представляющих интерес машин, их принадлежности определённому владельцу. Нередко автомобили угоняются подростками с целью «покататься». Одним словом, вероятность угона транспортного средства - высокая, а вот шанс вернуть его - ничтожный.
В поисках панацеи от угона я расспросила знакомых о том, какие средства для защиты своих автомобилей применяют они. Меня не удивило, что как такового противоядия не существует. Есть лишь комплекс мер, которые значительно минимизируют риск потери транспортного средства. К основным из них относятся:
Парковка автомобиля на платной охраняемой стоянке или в гараже;
Отсутствие в зоне видимости салона автомобиля каких-либо вещей или дополнительного оборудования (навигатора, видеорегистратора), так как они могут служить приманкой;
Наличие механических средств защиты (блокировка двигателя и/или коробки передач, замки капота, электромеханические дверные блокираторы и т.д.). Они потребуют не только сообразительности, но и времени - самого затратного ресурса для злоумышленника;
Спутниковая система безопасности, осуществляющая мониторинг состояния и местоположения транспорта в режиме реального времени. Особенность спутниковых систем в том, что даже, если автомобиль угонят, они дают шанс с помощью соответствующих органов найти и вернуть его.
А какие средства защиты от угона своего автомобиля используете вы?
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