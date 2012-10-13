Замена на Первом канале: «Прожекторперисхилтон» - out, «Настя» - in

Новый год начинается 1 января, и с этим не поспоришь. Однако для некоторых профессий или жизненных состояний новый год стартует с началом осени. К примеру, для школьников, для спортсменов (в частности, для хоккеистов), для телевизионщиков... Деятельность последних, на данный момент, интересна мне более всего.

И хотя телевизор я смотрю крайне редко и очень точечно, некоторые преобразования бросились в глаза и немало удивили. В частности, закрытие одной из самых рейтинговых развлекательных программ - «Прожекторперисхилтон», выходившей на Первом канале в воскресный прайм-тайм с 2008 года.

Сообщается, что решение о прекращении шоу связано с нежеланием Газпром-медиа Холдинга, владеющего пакетом акций Первого канала, видеть в эфире Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна. Ведь помимо работы в программе «Прожекторперисхилтон» и Мартиросян, и Светлаков связанны контрактами с телеканалом ТНТ.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сказал: «Мы приняли решение не менять состав ведущих «Прожектора» - ни полностью, ни частично. Замены в группе «The Beatles» не предусматриваются. «Прожектор» дорог нам таким, каким мы его делали».

Между тем, свято место пусто не бывает. И с 30 сентября «Прожекторперисхилтон» в эфирной сетке заменило шоу Анастасии Заворотнюк «Настя». Действие программы происходит на двух площадках - в гостиной и на сцене. В гостиной ведущая делится со зрителями ощущениями от жизни. А на сцене она танцует, поёт и разыгрывает скетчи. На Западе такой формат передачи называется One Woman Show, иначе шоу одной женщины.

Громко анонсируемый дебют «Насти» оказался воспринят большинством экспертной и зрительной аудитории, как провал. Безусловно, «прекрасная няня» и похорошела, и даже помолодела, но часовое лицезрение Заворотнюк, которая «и швец, и жнец, и на дуде игрец» откровенно утомляет. Она и переодевается, и раздевается - и это в стартовом выпуске. Спрашивается, а что показывать дальше?

Считаете ли Вы равноценной замену «Прожекторперисхилтон» на «Настю», и почему?



Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)