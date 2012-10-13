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Замена на Первом канале: «Прожекторперисхилтон» - out, «Настя» - in

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13.10.2012

Новый год начинается 1 января, и с этим не поспоришь. Однако для некоторых профессий или жизненных состояний новый год стартует с началом осени. К примеру, для школьников, для спортсменов (в частности, для хоккеистов), для телевизионщиков... Деятельность последних, на данный момент, интересна мне более всего.

Анастасия Заворотнюк в своём шоу «Настя»И хотя телевизор я смотрю крайне редко и очень точечно, некоторые преобразования бросились в глаза и немало удивили. В частности, закрытие одной из самых рейтинговых развлекательных программ - «Прожекторперисхилтон», выходившей на Первом канале в воскресный прайм-тайм с 2008 года.

Сообщается, что решение о прекращении шоу связано с нежеланием Газпром-медиа Холдинга, владеющего пакетом акций Первого канала, видеть в эфире Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна. Ведь помимо работы в программе «Прожекторперисхилтон» и Мартиросян, и Светлаков связанны контрактами с телеканалом ТНТ.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сказал: «Мы приняли решение не менять состав ведущих «Прожектора» - ни полностью, ни частично. Замены в группе «The Beatles» не предусматриваются. «Прожектор» дорог нам таким, каким мы его делали».

Между тем, свято место пусто не бывает. И с 30 сентября «Прожекторперисхилтон» в эфирной сетке заменило шоу Анастасии Заворотнюк «Настя». Действие программы происходит на двух площадках - в гостиной и на сцене. В гостиной ведущая делится со зрителями ощущениями от жизни. А на сцене она танцует, поёт и разыгрывает скетчи. На Западе такой формат передачи называется One Woman Show, иначе шоу одной женщины.

Громко анонсируемый дебют «Насти» оказался воспринят большинством экспертной и зрительной аудитории, как провал. Безусловно, «прекрасная няня» и похорошела, и даже помолодела, но часовое лицезрение Заворотнюк, которая «и швец, и жнец, и на дуде игрец» откровенно утомляет. Она и переодевается, и раздевается - и это в стартовом выпуске. Спрашивается, а что показывать дальше?

Считаете ли Вы равноценной замену «Прожекторперисхилтон» на «Настю», и почему?


Салонесса Лили
Салон.Су (Салон.РФ)
Салон.Су (Салон.РФ)
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Комментарии
Написано Smoke | 2012-11-03 18:17:02
Тут и рассуждать нечего, результат налицо. Руководство Первого канала приняло решение закрыть шоу «Настя». Проект провалился на телевидении и показал крайне низкие рейтинги.

Написано Map-in-Spain | 2012-10-23 21:28:42
«Прожекторперисхилтон», конечно, круче, что и говорить! Программа объединяла самых ярких ведущих разговорного жанра, которые есть на данный момент. Заворотнюк, при всем уважении к ней, все-таки актриса, а не ведущая. До формата One Woman Show ей далеко. Для меня One Woman Show - это Опра Уинфри, и никто более!

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