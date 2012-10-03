Как уволиться с работы правильно и с выгодой?

Моя подруга Наталья искренне считает, что расторгнуть трудовой договор зачастую гораздо сложнее, нежели устроиться на работу. А всё потому, что, приходя в новый офис, ты никому ничем не обязан. А уходя, делом чести является сохранение тёплых отношений с бывшими коллегами и, желательно, с руководителем, а кроме того - возможность дальнейшего использования полезных контактов, получение всех заслуженных выплат и, в конце концов, оставление по себе доброй памяти.

В числе увольнений Натальи одно является поистине грамотным и изящным. В разговоре с начальником, подруга намеренно умолчала о постоянных переработках и весьма бюрократичному подходу к делу, которые и явились причиной её увольнения. Сочтя эту информацию лишней, Наташа акцентировала на необходимости сменить направление деятельности, которые её работодатель предложить по объективным причинам не мог.

Помимо всего, Наталья пообещала, что до окончания своей работы не будет сдавать активных позиций, продолжит наращивать потенциал компании и непременно передаст все дела новому сотруднику. За это, в качестве компенсации, она попросила не ликвидировать и предоставить ей возможность до конца года пользоваться корпоративной страховой программой, абонементом в фитнес-клуб и льготными условиями приобретения туристических путёвок.

Таким образом, Наталья не потеряла составляющие социального пакета, получила материальные бонусы за неизрасходованный отпуск, плюс, приобрела ещё и отличные рекомендации. А совсем недавно подруга поделилась, что в день её рождения бывший работодатель прислал ей в подарок шикарный букет цветов и бутылку дорогого вина.

Конечно, столь грамотные случаи, скорее, исключение. К примеру, на моей практике, рабочие отношения заканчивались доброжелательно в эмоциональном плане, но совершенно безрезультативно в бонусном аспекте.

А вот моей знакомой Анастасии однажды довелось уволиться с иными последствиями. Волею случая, который мог произойти с каждым, профессиональная репутация Насти была испорчена. Трудовой договор с ней расторгли, да ещё и внесли выговор в трудовую книжку.

Стоит отметить, что эта запись влияла не столько на будущих работодателей знакомой, сколько на её собственное психологическое состояние. Впрочем, Анастасия заранее продумала, как грамотно вести себя на собеседованиях и чем объяснить причину поисков работы. Спустя пару месяцев Настя вышла без сложностей на новую работу.

А насколько грамотно и правильно доводилось увольняться с работы Вам?



Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)