Жизненный тонус: всё - для поднятия настроения!

После трёх сентябрьских дней беспрерывных дождей и температуры тела 37,6, я задумалась: «где же прячется мой жизненный тонус?» Осень у меня традиционно ассоциируется с апатией и присущей ей унынием, хандрой и отсутствием энергии. Осенью мне хочется пить ароматный глинтвейн и нон-стоп смотреть ностальгические фильмы. Осенью я предпочитаю домашние декорации и долгие телефонные разговоры.
Впрочем, этой осенью я совершенно не желаю практиковать традиционный сценарий. Несмотря на простуду, я каждый день надеваю яркие платья, планирую вечер вне дома и не перестаю интересоваться у окружающих их рецептами хорошего настроения.
Моя соседка Марина «лечится» от осенней депрессии... бегом. Каждое утро она бьётся над мучительной дилеммой: отправиться на уличную прогулку трусцой или продлить сон на лишних сорок минут. Пока что побеждает первое.
После пробежки у соседки пробуждается аппетит и появляются силы на весь день. Марина любит повторять, что тем, кто занимается физическими нагрузками, требуется меньше времени, чтобы выспаться, чем работникам умственного фронта.
А вот моя подруга Диана для поднятия настроения практикует куда более приятное занятие - обнимание. Диана вычитала, что объятья, вне зависимости дружеские они, родственные или любовные, способствуют выработке гормонов радости, продлевают жизнь и ликвидируют негативные последствия стресса.
Мой коллега Анатолий подавляет привычную осеннюю монотонность непривычными поступками. Нарушение шаблонов и стереотипов повышают его энергетический уровень. Причём, для получения адреналина вовсе необязательно прыгать с парашютом или флиртовать с женой друга.
К примеру, периодически Анатолий на сутки объявляет табу всем гаджетам - компьютеру, мобильному телефону, планшету... А однажды он загодя пришёл в офис и положил на стол каждого сотрудника по апельсину. Отличное настроение в тот день было не только у Анатолия, но у всего коллектива.
Что касается моих способов поднятия настроения, то я решила по максимуму наполнить дни встречами с друзьями и посещением интересных мероприятий, благо осень - это многочисленные кинопремьеры, начало театрального сезона, новинки ресторанных меню...
Написано lisa | 2015-02-15 18:31:58Обнимашки - вариант, но, если не помогает, можно и за обновками сходить
Написано Lemonka | 2012-10-07 14:01:05Я всегда чахну с наступлением холодов. Ничего не хочется, валялась бы на диване целыми днями. Не знаю, как поднять тонус((
Написано Kisa | 2012-09-23 19:30:03Идеально - съездить на выходные на море. В Турцию, к примеру. В пятницу вылететь, в понедельник прилететь - лучше не придумаешь, и эмоций полно. Если возможности нет, хожу на массаж или в спа.
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