Дисконтные карты: какие оставить, а какие выкинуть?

У меня порвался кошелёк. Но, к сожалению, не от многочисленного количества денежных купюр, а от обилия клубных, бонусных и дисконтных карт. Многие мои друзья давно и успешно пользуются визитницами, а я, не желая носить в сумке дополнительный предмет, продолжала складировать карточки в специальные отделения кошелька. Впрочем, сегодня я решила перебрать «пластиковую коллекцию» и решить, какие скидочные карты оставить в кошельке, а от каких избавиться за ненадобностью. Итак, среди активных карточек оказались: - бриллиантовая дисконтная карта магазина косметики и парфюмерии «Л’Этуаль», дающая скидку 25%;

- накопительная карта сети обувных магазинов Rendez-Vous, предоставляющая скидку от 5 до 25% в зависимости от ранее совершённых покупок;

- бонусная карта сети магазинов женского белья «Дикая орхидея» со скидкой в 15%;

- накопительная клубная карта салона красоты «Лавсония», предоставляющая скидку в 3, 5 и 10% после обслуживания на 50.000, 100.000 и 200.000 рублей, соответственно;

- скидочная карта сети кофеен Starbucks, дающая возможность каждый раз покупать напиток на 30 рублей дешевле заявленной стоимости;

- бонусная карта авиакомпании Utair, предоставляющая бонусы после определённого числа авиаперелетов рейсами перевозчика;

- клубная карта кинотеатра «Романов Синема». Изъяты из кошелька: - дисконтная карта магазина джинсовой одежды «Lee». Данный бренд у меня не в ходу, а карта почему-то хранится.

- карта сети «Спортмастер» со скидкой 5%. Продукция этой компании меня также не привлекает;

- скидочная карта сети супермаркетов «Виктория». Однажды в одном из магазинов сети я сделала покупку на сумму, позволяющую менеджеру выдать мне карту. Но рядом с моим домом «Виктории» нет, так что данная карточка является совершенно бесполезной.

- стандартная 5% карта магазина косметики и парфюмерии «Рив Гош». Я давно и упорно «изменяю» ему с «Л’Этуаль»;

- дисконтная карта аптеки «Ригла». Практика показывает, что цены там даже с учётом скидки дороже, нежели в других аптеках;

- клубная бонусная карта покупателей «Много». Суть этого проекта аналогична пресловутой «Малине». Но поскольку услугами компаний, входящих в данный клуб, я практически не пользуюсь, то и бонусы на карте не появляются. А сколько дисконтных карт носите с собой Вы? И какие используете чаще всего?

Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)

