Дисконтные карты: какие оставить, а какие выкинуть?
05.09.2012
У меня порвался кошелёк. Но, к сожалению, не от многочисленного количества денежных купюр, а от обилия клубных, бонусных и дисконтных карт. Многие мои друзья давно и успешно пользуются визитницами, а я, не желая носить в сумке дополнительный предмет, продолжала складировать карточки в специальные отделения кошелька.
Впрочем, сегодня я решила перебрать «пластиковую коллекцию» и решить, какие скидочные карты оставить в кошельке, а от каких избавиться за ненадобностью.
Итак, среди активных карточек оказались:
- бриллиантовая дисконтная карта магазина косметики и парфюмерии «Л’Этуаль», дающая скидку 25%; - накопительная карта сети обувных магазинов Rendez-Vous, предоставляющая скидку от 5 до 25% в зависимости от ранее совершённых покупок; - бонусная карта сети магазинов женского белья «Дикая орхидея» со скидкой в 15%; - накопительная клубная карта салона красоты «Лавсония», предоставляющая скидку в 3, 5 и 10% после обслуживания на 50.000, 100.000 и 200.000 рублей, соответственно; - скидочная карта сети кофеен Starbucks, дающая возможность каждый раз покупать напиток на 30 рублей дешевле заявленной стоимости; - бонусная карта авиакомпании Utair, предоставляющая бонусы после определённого числа авиаперелетов рейсами перевозчика; - клубная карта кинотеатра «Романов Синема».
Изъяты из кошелька:
- дисконтная карта магазина джинсовой одежды «Lee». Данный бренд у меня не в ходу, а карта почему-то хранится. - карта сети «Спортмастер» со скидкой 5%. Продукция этой компании меня также не привлекает; - скидочная карта сети супермаркетов «Виктория». Однажды в одном из магазинов сети я сделала покупку на сумму, позволяющую менеджеру выдать мне карту. Но рядом с моим домом «Виктории» нет, так что данная карточка является совершенно бесполезной. - стандартная 5% карта магазина косметики и парфюмерии «Рив Гош». Я давно и упорно «изменяю» ему с «Л’Этуаль»; - дисконтная карта аптеки «Ригла». Практика показывает, что цены там даже с учётом скидки дороже, нежели в других аптеках; - клубная бонусная карта покупателей «Много». Суть этого проекта аналогична пресловутой «Малине». Но поскольку услугами компаний, входящих в данный клуб, я практически не пользуюсь, то и бонусы на карте не появляются.
А сколько дисконтных карт носите с собой Вы? И какие используете чаще всего?
Написано Лили | 2013-03-04 19:46:47Анастасия, я получила карточку "Романов Синема" при посещении этого кинотеатра. Правда, это было года три назад. Возможно, сейчас иные правила. А Вы посещаете этот кинотеатр? На мой взгляд, цены там неоправданно дорогие.
Написано Анастасия | 2013-03-04 17:25:20А как можно получить карточку Романов-Синема? У меня с собой всегда Иль де ботэ VIP (25%), Леонардо (7 %). Это из основных, и так по мелочи еще штук 10 лежат в кошельке.
Написано Edel | 2012-09-24 11:12:45Постоянно пользуюсь карточкой магазина "подружка". Скидка по ней - 3%. Небольшая, конечно, но все равно приятно. Время от времени пользуюсь карточкой "о'кей" и "метро".
Написано Аля | 2012-09-07 11:00:28У меня штук 10-ть карточек с собой, валяются по всей сумке.))) Чаще всего пользуюсь кредиткой, само собой. Раз в месяц точно пользуюсь картой Рив Гош, очень часто Стокманн, Красный куб.
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