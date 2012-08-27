Дружба по расчёту: с тобою я не просто так!

В народе столько говорят о любви по расчёту, а я задумалась, возможно ли дружить с умыслом, ради пользы? Собственно, на эти мысли меня натолкнуло несколько историй. Первая из них произошла ещё в юном возрасте. Мне было не более десяти лет. Моей подруге Анастасии - на год больше. Мы сдружились во время летних каникул, и наши отношения были столь крепкими, что окружающие стали воспринимать нас исключительно в связке Лили + Настя. У нас были общие интересы, общие планы и даже... общие враги. Ну, враги - это слишком громко, но если кто-то не нравился мне, он автоматически попадал и в немилость Насти. Каково же было моё удивление, когда я увидела свою подругу, катающейся на велосипеде, принадлежащем одной из таких «неугодных», забияке Ане. На мой резонный вопрос: «Почему?», Настя, не моргнув глазом, ответила, что её дружба с Аней - это чистой воды фикция. Велосипеда ради. Второй раз я столкнулась с дружбой ради выгоды уже в университете. Мой сокурсник - вполне себе башковитый парень Витя был душой любой компании, обладателем несметного количества друзей и приятелей. Куда бы он ни пришёл, везде находился знакомый, готовый ему помочь. А если вдруг такового не было, то Витя вмиг располагал настолько, что ещё минуту назад чужой человек становился своим в доску. Я бы так и считала Витю самым коммуникабельным и харизматичным из моего окружения, если бы однажды, в порыве откровенности, он не сказал, что все контакты он заводит исключительно ради выгоды. Так, знакомый-официант всегда предоставит лучший столик, менеджер по продажам обеспечит скидку, а владелец автомобиля довезёт до пункта назначения... К слову, после того разговора, своё общение с Витей я прекратила. На всякий случай. Хотя уберечься от дружбы по расчёту мне всё-таки не удалось. Около полугода назад я познакомилась с Натальей. Она была лёгкой на подъём, с невероятным количеством планов и... разбитым сердцем. Наташа просто «схватилась» в меня, как цепляются за спасательный круг. Ей нужно было забыть бывшего мужа, переключиться и не думать о прошлом. Ей нужно было научиться жить снова... На протяжении полутора месяцев мы проводили вместе практически все выходные. Мы посетили невероятное количество ресторанов и кинопремьер, перемерили сотню нарядов в примерочных торговых центров и обменялись десятками памятных сувениров... А последний подарок Наташа привезла мне с Коста-Бравы. Она поехала туда в отпуск - обновлённая и преображённая, одна. А вернулись вдвоём. Её муж осознал потерю и поехал на солнечное испанское побережье возвращать любимую. Финал истории оказался для Наташи весьма романтичным. Вот только наша дружба из её дней мгновенно исчезла. В течение следующего месяца она отказывалась от встреч по причине занятости или недомогания, а пару дней назад без утайки заявила, что теперь своё свободное время она будет проводить исключительно в компании мужа. Была ли в Вашей жизни дружба по расчёту? В отношении кого был расчёт?

Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)

