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Большой босс следит за тобой: мониторинг персонала или паранойя?

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21.08.2012

Поскольку многие мои друзья живут в других городах, а иные - и в других странах, то общаться по телефону стало для нас само собой разумеющимся. Естественно, мы обсуждаем не столько погоду, сколько нюансы жизни каждого - мужей и друзей, начальников и коллег...

Всевидящее око большого боссаКаково же было моё удивление, когда университетская подруга Лена, живущая в Екатеринбурге, в один из своих звонков пресекла все личные разговоры, заявив, что её... прослушивают! Изначально я подумала, что это прихоть супруга Елены - помощника районного прокурора и знатного ревнивца. Однако на деле оказалось, что свободу подруги «ограничивает» начальник.

Имея опыт работы в нескольких крупных компаниях, не скрою, у меня нет-нет, да возникала мысль, а не прослушивается ли мой мобильный телефон? Впрочем, я тут же одёргивала себя, гнала паранойю из головы и продолжала телефонные разговоры, не взвешивая слова и не сдерживая чувства. Как показывала практика, подобное поведение было верным. Ни одни мои эмоциональные разговоры не взымели каких бы то ни было карьерных последствий.

Впрочем, попавшаяся мне на глаза статистика за I полугодие 2012 года, свидетельствует о том, что каждый третий (более 30%) россиянин подозревает своего работодателя в слежке. Причём, 12% работников признают, что у них случались неприятности из-за того, что начальник читал их личную переписку и видел, какие сайты они посещают на рабочем месте.

Наказание, как правило, в таких случаях было не очень суровым. Чаще все ограничивалось неприятной беседой с боссом и блокировкой «неугодных» сайтов и мессенджеров. Однако есть и реально пострадавшие - 8% виновных были уволены, 4% оштрафованы и стольких же лишили премии. Любопытно, что большинству респондентов (69%) на возможную слежку со стороны работодателя наплевать.

Между тем, технологии не стоят на месте. В борьбу за трудовую дисциплину в столице включились сотовые операторы. Они предлагают подключить услугу отслеживания абонентов по их мобильным телефонам. Таким образом, руководство может в любой момент определить местонахождение подчинённого и узнать, где он в данный момент: в офисе, на переговорах или, к примеру, на даче. Предполагается, что, прежде всего, так можно проследить за сотрудниками, работающими вне офиса - менеджерами по продажам, водителями, курьерами. Впрочем, следить можно как за кем-то в отдельности, так и за всеми сразу - ограничений нет.

Помимо подобных ноу-хау, едва ли не во всех офисах есть системы видеонаблюдения. Как правило, установленные в коридорах камеры не пишут звук. Но есть и такие работодатели, которые не скупятся на комплексное техническое оснащение кабинетов, преподнося это, как «мониторинг персонала».

А есть ли «мониторинг персонала» в Вашей компании, и как вы к этому относитесь?


Салонесса Лили
Салон.Су (Салон.РФ)
Салон.Су (Салон.РФ)
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