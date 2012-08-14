Рейтинг автомобилей 2012 года: какие машины не угодили экспертам

На днях один американский журнал опубликовал весьма занятный рейтинг. Издание выбрало пять самых плохих автомобилей 2012 года, которые, однако, пользуются в США невероятной популярностью.

Лидером данного анти хит-парада стало новое семейство Honda Civic (Хонда Цивик). Эксперты издания утверждают, что, несмотря на высокую надежность и отличную топливную экономичность, японский автомобиль имеет ряд существенных недостатков. К огрехам отнесли низкий комфорт при езде, нечёткое рулевое управление, слабую шумоизоляцию, дешёвые материалы интерьера.

Ещё один автомобиль, который журналисты раскритиковали в пух и прах - внедорожник Jeep Cherokee (Джип Чероки). Машина «грешит» шумным и неэкономичным двигателем, и также посредственным качеством отделки салона.

Компактный гибрид Toyota Prius C (Тойота Приус) не угодил, прежде всего, своей излишне жёсткой подвеской, слабой шумоизоляцией, скромными динамическими характеристиками и визуально дешёвыми материалами салона.

Высказаны претензии и к подвеске кроссовера Ford Edge (Форд Эдж). Кроме того, среди недостатков модели отмечены скромная надежность и неудобная мультимедийная система MyFord Touch.

И, наконец, семейный минивэн Dodge Grand Caravan (Додж Гранд Караван), бьющий все рекорды по популярности в США в своей нише, уличён в неисправности электрики и сподвижных дверей, посредственным качеством сборки салона, плохой топливной экономичностью и слабой чувствительностью рулевого управления.

Пока американские билборды составляют антирейтинги, российские автомобильные СМИ пестрят новостями о рекордной реализации транспортных средств в июле 2012 года. ТОР-10 самых продаваемых в нашей стране автомобильных брендов выглядит так:

АвтоВАЗ Chevrolet Kia Renault Volkswagen Hyundai Toyota Nissan Ford Daewoo

Какие марки автомобилей вошли бы в Ваш личный рейтинг и антирейтинг? И почему?



Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)