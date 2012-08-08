Блог - у каждого свой!

Недавно ко мне в руки попала книга Евгения Гришковца «Год жжизни». Собственно, книгой данное издание можно назвать исключительно за оформление (несколько сотен страниц, объединённых обложкой). А по содержанию - это обыкновенный интернет-дневник, который писатель вёл в «живом журнале».
Несмотря на то, что за четыре года жизнедеятельности блога количество его читателей стало сопоставимо с аудиторией деловой газеты «Коммерсантъ», от жж-активности Гришковец отказался. Собственно, размышления о нужности интернет-дневника поднимались писателем довольно часто.
Но речь не о Гришковце. Мне вдруг подумалось, а для чего блоги ведутся мной, моими друзьями, да просто окружающими людьми? Что каждый из нас преследует, нажимая на кнопку «опубликовать»?
Лично я воспринимаю блоги, как современную модель дневника. В школе у меня была заветная тетрадка, в которой я едва ли не ежедневно записывала свои мысли, наблюдения, мечты и чаяния. В периоды летних каникул мой дневник приобретал приставку «путевой». А поскольку городов и весей я объездила немало, то количество сделанных записей вполне могло бы конкурировать с «Письмами русского путешественника» Н.М. Карамзина.
Сегодня моим дневником стал светящийся экран ноутбука. С ним мне одновременно и проще, и сложнее. Проще, потому что не надо старательно выводить буквы; в тексты можно вставлять смайлики, фотографии, музыку и видео, а главное - мой дневник-блог не нужно прятать. В конце концов, особо личную заметку всегда можно опубликовать, выбрав в графе «доступ» ремарку «только мне».
В отличие от моих зачастую сокровенных записей, моя знакомая Маша в собственных блогах предельно откровенна, если не сказать шокирующая. Дело в том, что она относится к блогосфере, как к самому простому способу добиться известности. Пока что у Маши всё идёт как по маслу: острые темы, пикантные фото и практически 2.000 подписчиков.
А вот коллега Дарья расценивает блоги, как клуб по интересам, приятное времяпрепровождение с пользой. Её интернет-дневник посвящён увлечению шитьём и вязанием. На страницах своего дневника Даша публикует выкройки, делится фотографиями созданных работ и даже даёт мастер-классы.
А ведёте ли Вы блог? И если да, то с какой целью и на какую тему?
Написано Magliska | 2012-08-13 21:58:05Я одна что ли веду блог без темы?)) Я пишу свои мысли, делюсь впечатлениями о произошедших событиях. Как-то так.
Написано Анастасия | 2012-08-13 12:59:47А я веду блог о тенденциях в мире моды, косметики и парфюмерии, делаю различные обзоры, даю рекомендации по подбору луков. Цели как таковой нет, это мое большое хобби. Если мои рекомендации и знания будут полезны читателям, я буду очень рада)))
Написано Станислав | 2012-08-12 12:00:38Именно я веду блог про интерьер.
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