Качество медицинских услуг: за деньги и бесплатно, а есть ли разница?

Утверждение о том, что хороших людей больше, чем плохих - старо, как мир. Думаю, аналогичная истина распространяется и на медицину, которая, хочется верить, всё-таки реанимирует, нежели «убивает». И, тем не менее, именно истории с медицинскими работниками вынудили меня озадачиться вопросом: есть ли разница между платной и бесплатной медициной? У моей подруги Лизы воспалилась левая половина лица. Стреляющая боль попеременно отдавала то в висок, то в ухо, то в глаз, то в зуб. Семейный врач поставил диагноз буквально сходу - отит. В течение недели Лиза ходила с турундой, пропитанной дезинфицирующим раствором, в слуховом проходе; посещала физиотерапевтические процедуры и... не испытывала никакого облегчения. Когда болевой порог достиг своего пика, муж Лизы повёз её в ближайшую поликлинику. Новый врач осмотрел больную и констатировал, что у Лизы не отит, а абсцесс десны. В экстренном порядке подругу отправили к стоматологу, который за несколько минут вскрыл поражённые инфекцией ткани и удалил гной. На прощание стоматолог заметил, что если бы у Лизы был отит, то за неделю тщетного лечения, она могла бы оглохнуть. Говоря о качестве медицинских услуг, спрашивается, почему семейный врач, наблюдавший Лизу с пелёнок, пренебрёг отсутствием положительной динамики и настаивал на физиопроцедурах? Неприятная встреча с медицинскими работниками произошла и у меня. Несколько дней назад, вследствие получения травмы, я оказалась в частном медицинском центре. Мне казалось, что качество платных медицинских услуг должно в лучшую сторону отличаться от бесплатного обслуживания, тем более, что и сумма, взимаемая за приём оказалась немалой: 1.140 рублей - стоимость консультации травматолога и 1.900 рублей за рентгенографию шейного отдела позвоночника. Итого 3.040 рублей, острая боль и... три с половиной часа ожидания в общей очереди. Оказавшись в кабинете врача и описав симптомы, я столкнулась с новой неожиданностью - вместо травматолога, к которому меня отправили в регистратуре, мне требовался невролог. Впрочем, из трёх неврологов, работавших в клинике, в ближайшее время меня не мог принять ни один. Ответом мне было небезызвестное: «Приходите завтра!». Однако после того, как я попросила вернуть деньги, невролог всё-таки вызвался меня осмотреть, чтобы впоследствии прописать... таблетки глицина, успокоительное на ночь и больничный лист на пару дней. Чтобы закрыть последний мне требовалось вновь явиться в центр, показаться врачу и сделать контрольный рентген, то есть снова выложить 3.040 рублей. Больничный лист отправился в ближайшую урну сразу же, как только я вышла из клиники. Нехитрые подсчёты показывали, что пара дней отгулов стоила бы мне меньше, да и испытывать вновь гнетущее больничное ожидание было малоприятной перспективой. Впрочем, во всей этой ситуации меня огорчает не потеря времени и не финансовая растрата, а непрофессионализм и равнодушие врачей... Приходилось ли Вам сталкиваться с недолжным качеством медицинских услуг?

Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)

