Парковки в Москве - головная боль по-новому

На днях я отправились на важную деловую встречу, назначенную в центре города. Выехав заблаговременно и прибыв на место значительно раньше назначенного часа, я столкнулась с проблемой автомобильной парковки. Конечно, данной ситуацией никого не удивишь.
Вопросы парковки в крупных городах являются ахиллесовой пятой. Однако после нового постановления, вступившего в силу 1 июля 2012 года, ситуация усугубилась. Так, парковка в неположенном месте для жителей Москвы и Санкт-Петербурга карается штрафом в 3.000 рублей.
Однако нарушение правил парковки чревато не столько денежным наказанием, сколько последствиями. В обеспечение меры будет производиться задержание транспортного средства. А за транспортировку автомобиля и его хранение на штрафстоянке придётся платить владельцу машины. Сумму оплаты этих услуг и порядок транспортировки и хранения должны установить регионы собственными нормативными актами.
Московские чиновники заявляют, что порядок и стоимость эвакуации в столице пока не изменятся. Первые сутки хранения машины на спецстоянке останутся бесплатными. За вторые и последующие сутки будет введена посуточная оплата, вместо почасовой. Конкретную цифру мэрия пока обсуждает. А вот в Санкт-Петербурге за «вызволение» автомобиля со штрафстоянки придётся выложить 2.700 рублей.
В северной столице менее чем за пару недель после вступления в силу нового закона о парковке, были наказаны уже 1.635 водителей. Стало быть, общая сумма выплат «штрафников» составила 9.319.500 рублей!
Впрочем, штраф за неправильную парковку - это не только деньги, но также личное время и нервы автовладельца. Так что, нарушать - себе дороже! Но тут встаёт другой вопрос: а есть ли альтернатива?
Накрутив три круга в районе, в котором у меня была запланирована рабочая встреча, я нашла лишь одну перехватывающую парковку. Рассчитанная максимум на двадцать автомобилей, она вместила все двадцать пять…
В итоге, я припарковалась едва ли не в километре от назначенного места встречи, и пока совершала пеший променад, не переставала поражаться абсурдности ситуации. Закон о новых штрафах на неправильную парковку принят 1 июля, а новые, специализированные платные парковочные места в Москве появятся только 1 ноября.
Насколько актуальна для Вас проблема парковки в Москве? Как Вы с ней справляетесь?
Написано Лили | 2012-07-18 20:00:40А вот и новости от московских чиновников: в столичном правительстве подготовлен проект постановления, который установит цену перемещения легковых автомобилей на штрафстоянку. Цена вопроса - 5.000 рублей.
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