Курсы повышения квалификации - самосовершенствование в удовольствие

Несмотря на то, что моя подруга Оксана имеет лишь одно высшее образование, её знаний и умений хватает на несколько дипломов и, соответственно, на множество профессий. А всё потому, что Оксана взяла за правило раз в полтора-два года осваивать новое ремесло посредством обучения на курсах повышения квалификации. Подобная форма занятий занимает от нескольких недель до полугода, а полученные знания могут эксплуатироваться всю жизнь.

В случае с Оксаной всё началось с банального - с курсов вождения. Затем последовали курсы компьютерной графики и дизайна интерьера. Сейчас подруга каждый вечер посещает курсы макияжа и проявляет себя настолько талантливо, что преподаватель уже рекомендовала Оксану в качестве ассистента визажиста на съёмки телесериала.

Стоит упомянуть, что подруга работает ведущим юристом крупной компании и не собирается менять направление деятельности. Однако это не мешает Оксане развиваться и иметь небольшой, но дополнительный доход.

После того, как я поделилась со своими знакомыми историей самосовершенствования подруги, выяснилось, что квалификационные курсы довольно популярны. Работодатели большинства моих знакомых практикуют корпоративные курсы иностранных языков, а у кого-то проходит даже корпоративный Mini MBA!

А вот моя коллега Олеся вторую неделю посещает курсы ораторского мастерства. На вопрос, зачем ей это нужно, Олеся цитирует американского миллионера Джона Рокфеллера: «Умение общаться с людьми - это товар, и я заплачу за такое умение больше, чем за что-либо другое на свете». Впрочем, я знаю, что коллега учится общаться с людьми не только для эффективной коммуникации, но и для карьерного развития. В планах Олеси - политическая деятельность, подразумевающая частые публичные выступления.

Наслушавшись о привлекательности курсов, я решила последовать примеру своих знакомых и в сжатые сроки познать что-то новое и интересное. Выбирая направление обучения, я чаще всего встречала объявления по занятиям иностранными языками, фотошопом, бухгалтерскими премудростями, косметологией, дизайном ногтей, массажем…

Изучив многочисленные предложения, я остановилась на кулинарных курсах. Мой первый гастрономический урок стартует завтра, но уже сегодня я предвкушаю гурманско-просветительское времяпрепровождение. Кстати, приобретённые знания я планирую использовать исключительно на домашней кухне - на радость своим родным и близким.

А на какие курсы повышения квалификации ходили/ходите Вы? И как Вы используете полученные знания?



Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)