Офисный дресс-код: быть как все или потерять работу?

Мой коллега Сергей, не проработав и трёх месяцев испытательного срока, подал заявление на увольнение. Мотивацией данного поступка стало наличие в компании офисного дресс-кода.

Честно сказать, для меня деловые рамки в одежде - скорее преимущество, нежели недостаток. Во-первых, стильные линии и лаконичность настраивают на бизнес-лад. Во-вторых, исключена вероятность визуального дискомфорта вследствие лицезрения растянутых маек или голых животов. В-третьих, на мой взгляд, нет ничего более привлекательного, чем юбка-карандаш и стильная блуза для женщины и классический строгий костюм для мужчины.

Собственно, на последний Сергей и сетовал. Являясь программистом, он оправдывал всеобщее мнение, что для людей данной профессии пиджак является настоящей пыткой. Промучившись ровно два месяца и четыре дня, коллега пришёл в свой последний рабочий день в рваных джинсах и майке-алкоголичке. И лишь принесённые им пара тортов в качестве проставления, послужили для службы безопасности доводом в пропуске Сергея в офис.

Справедливости ради стоит заметить, что в моей компании исповедуют лояльный офисный дресс-код. То есть у работодателя нет привязки к цвету одежды сотрудников, определённой длины юбки или высоты каблука. Оговорено лишь, что не допускаются открытые плечи, голые спины, фантазийные колготки - у женщин и сорочки с коротким рукавом, отсутствие галстуков - у мужчин. Исключение составляет пятница, когда на работу можно придти в джинсах и поло.

Кстати, у моих друзей - Натальи и Вадима - семейной пары, работающей в банковском секторе, дресс-код в офисе строгий. Впрочем, я не припомню случая, чтобы ребята жаловались на такое положение дел. Более того, они любят повторять, что строгая одежда приглушённых тонов призвана укротить природный нрав работника и целиком настроить его на трудовой режим.

Однако подобное массовое погружение в профессию не стоит воспринимать за уравниловку. Так, во время шопинга Наталья неизменно ищет интересные аксессуары, которые помогают ей быть в деловом образе не скучной, а стильной. Для себя она покупает разнообразные шелковые платки, броши, тонкие ремешки и всегда дорогую обувь. А для Вадима приобретает запонки, зажимы для галстуков и часы.

Есть ли в Вашей компании офисный дресс-код, и как Вы считаете, должен ли он быть обязательным?



Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)