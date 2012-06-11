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Добровольное донорство или как стать донором крови?

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11.06.2012

На прошлых выходных моя подруга Маргарита стала донором. К слову сказать, совершить добровольное жертвование или донацию собственной крови многие мои друзья, и я в том числе, планировали давно. Но, как это часто бывает, то работа не позволяла, то домашние хлопоты затягивали в рутинный круговорот, - так или иначе до службы крови не доехал никто, кроме Маргариты.

Донорство, донор кровиСтать донором крови подругу подтолкнуло не только желание помочь тем, кому это необходимо, но и жизненная ситуация. Отец Маргариты серьёзно заболел. Несколько месяцев, что он провёл в больнице, стали для подруги испытанием силы духа и одновременно способствовали формированию новой системы ценностей. Одной из её основ стала посильная помощь ближним, а именно донорство крови.

Как оказалось, донором крови может быть не каждый. Это возможно только для абсолютно здорового гражданина страны с постоянной пропиской или временной регистрацией в том месте, где он собирается проходить донацию. Возраст донора должен быть не менее 18 и не более 60 лет, а вес - не менее 50 кг.

Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя осмотр терапевтом и предварительное лабораторное исследование. При этом есть ряд противопоказаний к донорству: абсолютных, то есть независящих от давности заболевания и результатов лечения, и временных - действующих лишь определённый срок.

К абсолютным заболеваниям относят вирусные гепатиты, онкологические болезни, туберкулез, ВИЧ-инфекции и другие. В числе временных противопоказаний - удаление зуба, нанесение татуировки, пирсинг, курс иглоукалывания, менструальный цикл, беременность, недавно перенесённые простудные заболевания. В зависимости от причины временные противопоказания перестают быть таковыми в срок от 5 дней до 1 года.

После заполнения анкеты о состоянии своего здоровья и образа жизни, медицинского обследования, анализа крови и приёма врача, Маргарите дали положительный ответ на донорство и перед тем, как сдать кровь, её отправили в буфет и предложили сладкий горячий чай с печеньем. Предварительная трапеза обязательна, поскольку напиток восстанавливает баланс жидкости в организме, а сладкое ускоряет выработку крови.

Процедура забора крови проходила в максимально комфортных для подруги условиях, в специальном донорском кресле. После донации Маргариту пригласили в столовую на бесплатный обед и выдали справку, которая давала право на два оплаченных дня отдыха.

Считается, что полное восстановление состава крови происходит в течение недели. Однако Маргарита не ощутила никакого дискомфорта и полна желания повторить донацию вновь. Кстати, кроме цельной крови возможна сдача плазмы, тромбоцитов и т.д. Сдача компонентов крови считается более щадящей - её можно сдавать до 12 раз в год, в то время как цельную кровь - только 5 раз для мужчин и 4 раза для женщин.

P.S. Символично, что слово «донор» происходит от лат. donare - «дарить».

Являетесь ли Вы донором крови? Если нет, то видите ли себя таковым в будущем?


Салонесса Лили
Салон.Су (Салон.РФ)
Салон.Су (Салон.РФ)
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