Деньги в долг знакомым: под расписку и чем руководствоваться?
06.06.2012
Мой коллега Василий имеет привычку одалживать деньги. Немного (обычно около тысячи рублей), зато с завидным постоянством. Заимствованные финансы Василий тут же тратит на бизнес-ланчи, сигареты, билет в метро... Иногда, на следующий день после займа, он рассказывает о том, что купил цветы для любимой девушки или сводил её же в кино.
После зарплаты, Василий оплачивает квартиру, рассчитывается с долгами и снова в них же и влезает.
Когда я поделилась этой историей со своей приятельницей Алёной, она заявила: «Сегодня помог ты, завтра помогут тебе!». И я призадумалась: насколько верно это утверждение и как правильно давать деньги в долг знакомым людям?
В ходе дискуссии мы с Алёной пришли к некоторым выводам:
- Если заёмщик берёт деньги на модные джинсы или на тот же бизнес-ланч в кафе/ресторане (а не на бутылку кефира + пол-батона), стоит задуматься - действительно, ли он так срочно нуждается в заёмных деньгах и умеет ли ими распоряжаться?
- Сроки возвращения долга надо оговаривать заранее. Если сумма большая, то стоит взять с заёмщика расписку, написанную исключительно от руки. Причём, сделать это стоит, даже если вы ссужаете средства другу. К сожалению, деньги испортили не одни, казалось бы, крепкие отношения.
- Деньги в долг не имеют ничего общего с благотворительностью. Приносить в жертву собственные интересы и отдавать последние кровные не стоит. А, главное, не стоит одалживать деньги из чувства жалости.
- Учитесь говорить «нет!». Делать это нужно вежливо и деликатно. Просящему в долг человеку можно объяснить, что на данном этапе вы не располагаете избыточными финансовыми средствами.
В общем, мы пришли к выводу, что с этого месяца прекратим «снабжать» коллегу Василия финансами. Нам стало ясно, что он не способен рационально распоряжаться деньгами и идёт по пути наименьшего сопротивления. Вместо экономии или поисков альтернативных источников дохода, он просто попрошайничает. Кроме того, нам надоело быть заложниками этого замкнутого круга и поощрять как самого Василия, так и его девушку.
Даёте ли Вы своим знакомым деньги в долг и чем при этом руководствуетесь?
Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний. Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению...
26 августа состоится мировая премьера кинокартины «Southside with you» про первое свидание 28-летнего Барака Обамы и 25-летней Мишель Робинсон, сообщает агентство Reuters. Фильм рассказывает о подробностях первого свидания будущего президента США со своей...
Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта. Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini...
Новый люксовый отель «Trump» гостиничной сети миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа открылся в понедельник. Официальное открытие отеля в нескольких кварталах от Белого дома намечено на октябрь, однако формально...
Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.