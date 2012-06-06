Деньги в долг знакомым: под расписку и чем руководствоваться?

Мой коллега Василий имеет привычку одалживать деньги. Немного (обычно около тысячи рублей), зато с завидным постоянством. Заимствованные финансы Василий тут же тратит на бизнес-ланчи, сигареты, билет в метро... Иногда, на следующий день после займа, он рассказывает о том, что купил цветы для любимой девушки или сводил её же в кино.

После зарплаты, Василий оплачивает квартиру, рассчитывается с долгами и снова в них же и влезает.

Когда я поделилась этой историей со своей приятельницей Алёной, она заявила: «Сегодня помог ты, завтра помогут тебе!». И я призадумалась: насколько верно это утверждение и как правильно давать деньги в долг знакомым людям?

В ходе дискуссии мы с Алёной пришли к некоторым выводам:

- Если заёмщик берёт деньги на модные джинсы или на тот же бизнес-ланч в кафе/ресторане (а не на бутылку кефира + пол-батона), стоит задуматься - действительно, ли он так срочно нуждается в заёмных деньгах и умеет ли ими распоряжаться? - Сроки возвращения долга надо оговаривать заранее. Если сумма большая, то стоит взять с заёмщика расписку, написанную исключительно от руки. Причём, сделать это стоит, даже если вы ссужаете средства другу. К сожалению, деньги испортили не одни, казалось бы, крепкие отношения. - Деньги в долг не имеют ничего общего с благотворительностью. Приносить в жертву собственные интересы и отдавать последние кровные не стоит. А, главное, не стоит одалживать деньги из чувства жалости. - Учитесь говорить «нет!». Делать это нужно вежливо и деликатно. Просящему в долг человеку можно объяснить, что на данном этапе вы не располагаете избыточными финансовыми средствами.

В общем, мы пришли к выводу, что с этого месяца прекратим «снабжать» коллегу Василия финансами. Нам стало ясно, что он не способен рационально распоряжаться деньгами и идёт по пути наименьшего сопротивления. Вместо экономии или поисков альтернативных источников дохода, он просто попрошайничает. Кроме того, нам надоело быть заложниками этого замкнутого круга и поощрять как самого Василия, так и его девушку.

Даёте ли Вы своим знакомым деньги в долг и чем при этом руководствуетесь?



Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)