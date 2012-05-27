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Бросить курить, не так легко как кажется!

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27.05.2012

Курение - одна из самых распространённых и пагубных привычек человека. Отказаться от неё сложно и практически невозможно за один присест. Курильщики, которые пытались распрощаться с табачной зависимостью, наверняка не раз начинали новую жизнь «с понедельника» или давали обещание завязать с сигаретами в символичное 15 ноября - Международный день отказа от курения.

Как бросить курить? Легкий способСоветов о том, как бросить курить, столь же много, как и способов похудеть. Другое дело, что универсального варианта, подходящего каждому, пожалуй, не существует. Тем не менее, есть несколько пунктов, без которых никак не обойтись:

- наличие абсолютного желания бросить курить;
- поддержка родных, друзей, коллег;
- готовность противостоять трудностям и срывам.

Моя подруга Татьяна бросала курить на протяжении двух лет. Борьба с пагубной привычкой начиналась при помощи антиникотиновых пластырей и штудирования бестселлера Аллена Карра «Лёгкий способ бросить курить». Противостояние усилилось покупкой годового абонемента в фитнес-клуб и ведением эпистолярного дневника.

Срываясь раз за разом, Таня злилась на себя, на окружающих, на сигареты..., но снова возвращалась к борьбе с табакокурением, апофеозом которой стала банановая диета. Подруга вычитала, что содержащиеся в бананах витамины B6 и B12, а также калий и магний помогают организму оправиться от последствий никотиновой зависимости и вызывают отвращение к сигаретам. Не знаю, насколько это верно, но через две недели Таня не могла смотреть на сами бананы.

В числе средств борьбы Тани с табаком был период электронных сигарет - альтернативы обычным сигаретам, по принципу работы напоминающей ингалятор. В основе электронной сигареты лежит генератор холодного пара. Пар выделяется из ароматизированной жидкости, заправленной в картриджи, которые в зависимости от содержания никотина делятся на крепкий, средний, лёгкий, безникотиновый. Впрочем, по мнению учёных, электронные сигареты наносят вред здоровью не меньше обычных, поскольку содержат опасные токсины.

Неизвестно, как бы дальше развивалась борьба Татьяны с табачной зависимостью, если бы её не командировали на год во Францию. В мгновение жизнь подруги круто переменилась с точки зрения географии и окружения. Стресс, который в другой ситуации мог бы подавить волю, в данном случае, сыграл Тане на руку. Кроме того, по словам подруги, пачка сигарет в Европе стоит около 10 евро, а это роскошь. Причём, не всегда позволительная.

Кстати, в Государственной Думе РФ готовится законопроект о полном запрете курения в общественных местах и возле них. Если закон будет принят, то чтобы покурить, придётся отойти на расстояние недосягаемости табачного дыма до места скопления людей.

Пытались ли Вы бросить курить? Если да, то каким способом?


Салонесса Лили
Салон.Су (Салон.РФ)
Салон.Су (Салон.РФ)
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Комментарии
Написано Ерема | 2012-06-19 21:57:01
У нас на работе придумали эффективный способ бросить курить. Объединились курильщики, которые хотят бросить курить и условились, что кто в течение года закурит, тот каждому должен заплатить по 10 тысяч рублей. А всего человек - 7. Сами понимаете, деньги получаются немаленькие, если закуришь. Прошли уже около 4 чесяцев, никто из них не курит.

Написано Курильщик | 2012-06-11 11:33:08
Не собираюсь бросать курить. Нравится мне это дело)

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