Плановое отключение горячей воды в Москве: как приспособиться?
18.05.2012
Каждый год в мае я задаю в поисковике запрос - «График отключения горячей воды Москва» и ищу даты, которые впоследствии обвожу в ежедневнике фломастером.
Ко дню отключения горячей воды я обычно устраиваю глобальную стирку и генеральную уборку. Хотя, как говорится, перед смертью всё равно не надышишься. И за две недели плескания под ледяными струями, я не перестаю осознавать, что для человека чрезвычайно важна не только комфортная температура в помещении, но и тепло водопроводной воды.
В этом году московские энергетики выдали некоторым районам столицы неплохие авансы. К примеру, в ряде домов горячей воды не будет всего трое-пятеро суток. А полторы тысячи зданий неудобства вообще не коснутся. Более других районов повезёт Кожухово, Люблино, Некрасовке, Новокосино. В каждом из них есть по несколько домов, где горячая вода отключаться не будет.
Надеясь на удачу и для своего дома, я, однако, обнаружила, что без горячей воды мне придётся провести положенные десять дней - с 9 по 18 июля.
Кстати, статистика по России показывает, что большинство россиян (около 63%), в отличие от меня, предпочитают не отсчитывать дни без горячей воды в ежедневнике, а решать проблему с помощью водонагревателей. Треть из опрошенных таковыми уже обзавелась, остальные планируют приобретение.
Более 35% россиян во время отключения горячей воды используют старый проверенный метод - греют воду в кастрюлях или электрических чайниках.
Кстати, способов приспособиться к временным «термальным» ограничениям довольно много. Так, проведя небольшой опрос среди своих знакомых, я узнала некоторые варианты борьбы с неудобствами:
- уехать в отпуск на курорт; - ежедневно посещать спортивные клубы. Причём, многие наведываются туда исключительно ради душа; - посещать общественные бани, сауны, бассейны и даже аквапарки; - чаще обычного гостить у друзей (естественно, горячая вода у них должна быть); - на крайний случай запастись водой во всевозможные ёмкости - тазы, кастрюли, пластиковые бутыли. Конечно, вода в данном случае горячей не станет, зато будет вполне комфортной комнатной температуры.
Есть и более экзотические способы. Моя подруга Мария в преддверии отключения горячей воды заплетает себе африканские косички, чтобы на две недели забыть о мытье волос. А коллега Эльвира вспоминает о практикуемом некогда методе «Детка», который разработал долгожитель Порфирий Иванов. Согласно первому завету «Детки» - купайся в холодной - Эльвира без боязни встаёт под холодные струи и получает удовольствие.
А как Вы приспосабливаетесь к плановому отключению горячей воды?
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