Страница в социальной сети - резюме для работодателя

Брат моей подруги, Виктор - великовозрастный холостяк и временно безработный - очень любит повторять: «Хорошее дело браком не назовут!». При этом, он имеет страницы практически во всех известных социальных сетях, чем очень гордится. Вот только он не знает, что большинство из значений слова «сеть» в толковом словаре В. Даля имеют весьма отрицательные значения: «козни, тайный умысел, ловушка, западня, ухищрения». Ему то всё-равно, но лично меня не покидает вопрос: стоит ли присутствовать в социалках, и если да, то в каком виде? Ведь страница в социальной сети - это, в определённой степени, показатель нашей нравственности, а в отдельных случаях, например при поиске работы, и своеобразное резюме. Моя знакомая Мария, сотрудник службы персонала одного крупного холдинга, сообщила мне, что на сегодняшний день одним из непременных пунктов проверки соискателя на вакансию является поиск данных о нём через поисковики и социальные сети. На первый взгляд может показаться, что ничего страшного в этом нет. Ведь практически каждый обладатель аккаунта в соцсетях имеет стандартный набор фотографий и видео - на отдыхе за границей, с друзьями в кафе или клубе, студийные фото; ежедневный/еженедельный статус - о погоде, природе и настроении; комментарии друзей и знакомых на «стене» и т.д. Так вот, по словам Марии, всё это играет, если не решающую, то вполне определяющую роль в отборе кандидатур. Гарантировано, что снимки с алкоголем или в стиле «ню», а также неподобающий контент в виде матерных фраз, жаргона или, банально, грамматические ошибки могут послужить веской причиной в отказе потенциальному кандидату. Мария приводит данные опроса одного кадрового агентства: Около 65% работодателей «пробивают» соискателей по социальным сетям при найме;



55% работодателей отмечают, что не взяли на работу кандидатов, у которых обнаружилась компромитирующая информация в сетевом профиле. Стоит отметить, что это статистика за 2011 год, а прогресс, как известно, на месте не стоит. Стало быть, на сегодняшний день процент поиска данных через социальные сети ещё выше. А вот с моей подругой Настей произошла обратная ситуация. Для неё обязательным условием при устройстве на работу была регистрация в конкретной социальной сети. Это решение распространялось на весь коллектив и исходило от первого лица компании, поклонника небезызвестного студента Гарвардского университета Марка Цукерберга. Естественно, регистрацией дело не ограничилось. Насте ненавязчиво, но очень прозрачно дали понять, что в этой социальной сети стоит активничать - повествовать о своих буднях, выкладывать фотографии или видео из серии «что вижу, то и публикую» и, само собой, комментировать посты шефа. Несмотря на разность этих подходов и их влияния на карьеру, ясно одно - реальность социальных сетей прочно вошла в повседневную жизнь, сказываясь уже и на решениях работодателей. И то, в каком виде находится соцстраница соискателя, имеет очень важное значение. А как Вы считаете, является ли страница в социальной сети своеобразным резюме для работодателя?

Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)

