Фотоохота на девушек или знакомства посредством фотографии

Мои подруги утверждают, что шанс на знакомство они дают тем молодым людям, которые проявляют оригинальность и чувство юмора. Наверное, поэтому мужчины постоянно генерируют небанальные способы знакомства. Чего мы только не слышали: и «Вы не знаете, как лучше истратить мою зарплату?», и «Из какой вы сказки?», и «Вы не подскажите мне рецепт кактусового варенья?»... Впрочем, в последнее время соискателей на женское внимание потянуло в сферу искусства, а именно - фотографии. Совсем недавно в торговом центре к моей подруге Алёне подошёл мужчина с предложением сфотографироваться. Подруга мгновенно сообразила, что вариантов может быть несколько, начиная от того, что перед ней обычный прилипала, промоутер фотоателье и заканчивая явлением агента, к примеру, глянцевого журнала «Vogue». Чтобы не упустить возможную удачу (а стать лицом с обложки Алёна была очень даже не прочь), она вступила с незнакомцем в диалог. История Алекса, а именно так звали мужчину, весьма проста: бизнесмен, приехал в отпуск из Берлина, фотографирует российские пейзажи и красивых девушек. Алёна, как школьная отличница и обладательница красного диплома, попыталась выяснить, насколько Алекс профессионален в фотомастерстве, какой техникой пользуется и какое освещение предпочитает. Ни на один вопрос она не получила ответа, зато услышала идущую вразрез с немецкой ментальностью фразу: «Короче, девушка, знакомиться будешь или нет?». Парой дней спустя, апеллируя своими фотоспособностями, попытались познакомиться с моей коллегой Диной. Молодой человек, подсевший к ней в метро, сообщил, что у себя дома оборудовал подобие фотостудии, куда и приглашает Дину на съёмку. Незнакомец много и увлечённо говорил о любви к фотографии, желании экспериментировать и раскрепощённости. Он обещал поделиться с Диной секретами модельной съёмки, помочь ей сделать портфолио и, возможно, даже выиграть в конкурсе красоты. В завершении «фотокудесник» сказал, что непременным условием фотосессии будет принесение Диной чего-нибудь вкусного к чаю... Интересно, кто-то попался на уловки этого «гуру»? В моей жизни тоже был случай знакомства посредством фотографии. Я сидела на одной из лавочек на станции метро «Университет» и ждала подругу. Чтобы занять время, перечитывала рассказы Антона Чехова. Погрузившись в юмористический мир классика, я не услышала щелчка фотоаппарата, да и шум метрополитена поглощает многие звуки... Если бы сделавший снимок Сергей не подсел ко мне и не показал результат своей «фотоохоты», я бы и не ведала, как романтично выглядит девушка с томиком классика. С тех пор мы с Сергеем приятельствуем: обмениваемся sms-сообщениями, ходим в кафе, обсуждаем литературу и фотографию, конечно же. А как Вы относитесь к знакомствам посредством фотографии?

Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)

