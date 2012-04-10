Олимпийская форма сборной России: лоскутное одеяло для «Сочи 2014»

Олимпийская форма - это само по себе соревнование. За разработку костюмов для лучших спортсменов страны берутся дизайнеры с мировыми именами. К примеру, на предстоящую Олимпиаду-2012 в Лондоне (London) итальянскую сборную оденет Джорджио Армани (Giorgio Armani), азербайджанскую - модный дом Ermanno Scervino (Эрманно Шервино), английскую - модельер Стелла Маккартни (Stella McCartney), ямайскую - компания «Puma» (Пума) при участии дочери музыканта Боба Марли (Bob Marley) Сиделлы Марли (Sidella Marley).

Что касается олимпийской формы сборной России, то тендер на её производство уже который раз подряд выигрывает немалоизвестная компания «Bosco Sport» (Боско Спорт).

Мне показалось странным, но информация о коллекции Лондон-2012 от «Bosco Sport» отсутствует. Зато форма для Олимпиады-2014 в Сочи уже сейчас активно рекламируется. Одной из возможностей не просто посмотреть, но и познакомиться с историей создания лицензионной коллекции является Олимпийская выставка, проходящая в московском ГУМе до конца апреля.

Я попала на эту экспозицию, расположенную прямо в галереях универмага, совершенно случайно. И задежалась. Мне было интересно, что предложит «Bosco Sport» после народного узора, заимствованного с однокопеечной российской монеты дореволюционного выпуска на форме в Солт-Лейк-Сити (Salt Lake City); витого растительного орнамента, присутствовавшего в олимпийской коллекции в Афинах (Athens) и в Турине (Torino); декоративного элемента «жар-птица» в Пекине (Peking) и в Ванкувере (Vancouver).

Для сочинской Олимпиады компания «Боско Спорт» разработала визуальный образ лоскутного одеяла, вместившего в себя узнаваемый российский рукодельный промысел. Здесь соединились гжель, жостовская эмаль, кубачинские узоры, павлово-посадские платки, ивановский ситец, хохлома, мезенская роспись, вологодское кружево, якутские узоры и уфтюжская роспись.

По задумке создателей, объединение многообразия промыслов в одном орнаменте ассоциируется с национальными чертами характера. Собирательному образу русского человека присуще тепло, доброта, душевность.

В олимпийской коллекции для «Сочи 2014» представлены спортивные костюмы, ветровки, толстовки, поло, футболки и аксессуары в сине-голубой и оранжево-красной цветовой гамме.

Что касается цен, то, к примеру, мужское поло стоит от 1.700 до 4.500 рублей, а женское - от 1.900 до 2.500 рублей, спортивные костюмы от 4.900 до 5.900 рублей, бейсболка - 790 рублей...

Как Вы считаете, является ли новая олимпийская форма сборной России поводом для гордости? И планируете ли Вы приобрести что-то из этой коллекции?



Салонесса Лили



Салон.Су (Салон.РФ)