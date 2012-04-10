     Москва       Санкт-Петербург
СалоныСпециалистыОбъявленияРейтингиОтзывыРеклама
Рецепт от «шефа»

Сливочный суп из пастернака

Сливочный суп из пастернака
Каталог салона
Салоны красоты, СПА
Свадебные салоны, платья
Одежда, обувь, ателье
Подарки, часы, роскошь
Интерьер, мебель, дизайн
Техника, связь, сервис
Автосалоны, продажа авто
Досуг, развлечения
Туризм, отдых, отпуск
Вино, табак, чай, кофе
Лента салона
Скидки, распродажи, акции
Советы и рекомендации
Блог «Мысли Салонессы»
Объявления салона
Авто, мото, авиа... сервис
Детские товары, игрушки
Дом, офис, услуги, бизнес
Зоотовары, животные, цветы
Интерьер, мебель, дизайн
Красота, здоровье, СПА
Кулинария, доставка еды
Мода, одежда, подарки
Музыка, кино, ноты, книги
Недвижимость, земля
Работа, трудоустройство
Свадьба, праздники, шоу
СРО, строительство, ремонт
Техника, компьютеры, фото
Туризм, отдых, путёвки
Учёба, обучение, курсы
Фитнес, спорт, танцы
Хобби, досуг, увлечения
Сотрудничество
Контакты
Добавить Салон|Компанию
Дать объявление
Это интересно
Люблю играть бесплатно.азартные игры онлайн , хорошо убивают время.
goldfishkaplay.com
НОВОСТИСТАТЬИГОРОСКОПТЕСТЫАНЕКДОТЫ
Главная arrow Блог «Мысли Салонессы»

Олимпийская форма сборной России: лоскутное одеяло для «Сочи 2014»

 Распечатать Отправить на e-mail
10.04.2012

Олимпийская форма - это само по себе соревнование. За разработку костюмов для лучших спортсменов страны берутся дизайнеры с мировыми именами. К примеру, на предстоящую Олимпиаду-2012 в Лондоне (London) итальянскую сборную оденет Джорджио Армани (Giorgio Armani), азербайджанскую - модный дом Ermanno Scervino (Эрманно Шервино), английскую - модельер Стелла Маккартни (Stella McCartney), ямайскую - компания «Puma» (Пума) при участии дочери музыканта Боба Марли (Bob Marley) Сиделлы Марли (Sidella Marley).

Олимпийская форма сборной России для Олимпиады-2014 в Сочи от «Bosco Sport» (Боско Спорт)Что касается олимпийской формы сборной России, то тендер на её производство уже который раз подряд выигрывает немалоизвестная компания «Bosco Sport» (Боско Спорт).

Мне показалось странным, но информация о коллекции Лондон-2012 от «Bosco Sport» отсутствует. Зато форма для Олимпиады-2014 в Сочи уже сейчас активно рекламируется. Одной из возможностей не просто посмотреть, но и познакомиться с историей создания лицензионной коллекции является Олимпийская выставка, проходящая в московском ГУМе до конца апреля.

Я попала на эту экспозицию, расположенную прямо в галереях универмага, совершенно случайно. И задежалась. Мне было интересно, что предложит «Bosco Sport» после народного узора, заимствованного с однокопеечной российской монеты дореволюционного выпуска на форме в Солт-Лейк-Сити (Salt Lake City); витого растительного орнамента, присутствовавшего в олимпийской коллекции в Афинах (Athens) и в Турине (Torino); декоративного элемента «жар-птица» в Пекине (Peking) и в Ванкувере (Vancouver).

Для сочинской Олимпиады компания «Боско Спорт» разработала визуальный образ лоскутного одеяла, вместившего в себя узнаваемый российский рукодельный промысел. Здесь соединились гжель, жостовская эмаль, кубачинские узоры, павлово-посадские платки, ивановский ситец, хохлома, мезенская роспись, вологодское кружево, якутские узоры и уфтюжская роспись.

По задумке создателей, объединение многообразия промыслов в одном орнаменте ассоциируется с национальными чертами характера. Собирательному образу русского человека присуще тепло, доброта, душевность.

В олимпийской коллекции для «Сочи 2014» представлены спортивные костюмы, ветровки, толстовки, поло, футболки и аксессуары в сине-голубой и оранжево-красной цветовой гамме.

Что касается цен, то, к примеру, мужское поло стоит от 1.700 до 4.500 рублей, а женское - от 1.900 до 2.500 рублей, спортивные костюмы от 4.900 до 5.900 рублей, бейсболка - 790 рублей...

Как Вы считаете, является ли новая олимпийская форма сборной России поводом для гордости? И планируете ли Вы приобрести что-то из этой коллекции?


Салонесса Лили
Салон.Су (Салон.РФ)
Салон.Су (Салон.РФ)
< Предыдущая   Следующая >

Комментарии
Написано Галина | 2014-02-08 22:55:40
Всё здорово! Молодцы!

Написано аринка | 2014-02-08 14:47:07
Почти все команды выглядели красиво и стильно, наша форма просто потрясла, нас в очередной раз представили миру как страну с устойчивыми зэковскими традициями, очень печально

Написано НиКоН | 2014-02-08 06:29:18
представление российской сборной просто ужас!! что это за одежда?? какие снегурочки? зачем эти фуфайки?? обосрались! юдашкину лучше бы отдали это задание)) как деревня выглядили!

Написано Виктор | 2013-12-19 22:57:11
Почему название страны на форме российских олимпийцев на английском языке?Их это не "напрягает"?А так же чиновников от спорта,хотя этих ничего не "напрягает".

Написано Лили | 2012-04-20 11:28:15
Вот какая информация стала сегодня общедоступна: ряды известных дизайнеров, одевающих спортсменов к Олимпиаде, пополнил американский кутюрье Ralph Lauren (Ральф Лорен). Он выпустил свою спортивную коллекцию для олимпийской сборной США. 
И мужские, и женские костюмы выполнены в белом цвете. Единственными яркими деталями стали ремни в цветах национального флага США, а также оригинальные пуговицы с логотипом Ralph Lauren. Костюмы дополняют стильные кепи.

Написано Dominikana | 2012-04-18 21:50:19
Интересно, почему для других стран отшивают дизайнеры с мировым именем, даже для Азербайджана (о!), а у нас Куснирович? Уж лучше б Симачева привлекли, тем более все эти русские-народные узорчики - его конек, ха-ха)))

Написать комментарий
Имя:E-mail:
Комментарий:


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мода и красота Музыка и кино

Средиземноморская диета спасает от серьёзных заболеваний

Средиземноморская диета Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний. Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению...

На экраны выходит фильм про первое свидание Барака Обамы

Сцена из фильма «Southside with you»26 августа состоится мировая премьера кинокартины «Southside with you» про первое свидание 28-летнего Барака Обамы и 25-летней Мишель Робинсон, сообщает агентство Reuters. Фильм рассказывает о подробностях первого свидания будущего президента США со своей...

Бизнес и техника Туризм и отдых

Aрple прекращает сервисную поддержку смартфонов iPhone 4

Aрple iPhone 4Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта. Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini...

Новые на сайте
Топ салонов
Топ специалистов

Салоны красоты | Парикмахерские эконом класса | СПА-салоны, SPA-салоны | Студии красоты | Тату-салоны, салоны пирсинга | Центры косметологии | Фитнес клубы, школы танцев | Бани, сауны, плавательные бассейны | Студии загара, солярий | Салоны оптики, очки, линзы | Женские консультации | Дежурные аптеки, лекарства | Стоматологии, стоматологические клиники | Медицинские центры, клиники | Парикмахерское оборудование салонов красоты | Свадебные салоны | Салоны свадебных платьев | Оформление торжеств, свадеб | Прокат свадебных и вечерних платьев | Свадебное фото, видеосъемка | ЗАГСы | Банкетные залы | Прокат лимузинов | Модные бутики | Магазины одежды | Детская одежда, детская обувь | Меховые салоны, дубленки, магазины шуб | Солнцезащитные очки, солнечные очки, оправы | Магазины косметики, парфюмерия | Магазины женского белья | Обувные магазины, салоны обуви | Спортивные магазины | Магазины постельного белья | Сток-центры, магазины распродаж | Ателье, пошив одежды | Ювелирные магазины, салоны | Цветочные магазины, салоны цветов | Магазины подарков, сувениры | Магазины часов, часовые салоны | Детские товары, игрушки | Музыкальные инструменты | Книжные магазины, литература, книги | Оружейные магазины, антиквариат | Винные магазины, бутики | Табачные магазины | Кофейни, кафе | Мебельные салоны, магазины | Магазины сантехники, продажа | Магазины штор, карнизы, жалюзи, рольставни, портьеры | Магазины ковров, ковровые покрытия | Студии дизайна интерьера | Аквариумы, аквариумистика | Зоомагазины, зоотовары | Ландшафтный дизайн | Производители мебели, фабрики | Компьютерные магазины | Магазины бытовой техники | Салоны сотовой связи | Сервисные центры, ремонт | Автосалоны | Автоцентры | Автосервисы, техцентры | Аренда автомобилей | Магазины автозапчастей | Магазины шин, магазины дисков | Мини-отели, гостиницы | Турфирмы, туроператоры | Кинотеатры, кинозалы | Ночные клубы, дискотеки | Торговые центры (ТЦ), комплексы (ТК) | Парикмахеры-стилисты | Парикмахеры-универсалы | Парикмахеры-модельеры | Мастера ногтевого сервиса | Визажисты | Косметологи-эстетисты | Врачи-дерматокосметологи | Администратор салона красоты | Самые смешные анекдоты | Доска бесплатных объявлений | Добавить бесплатное объявление | Скидки распродажи | Гороскоп на следующую неделю
 
НОВОСТИСТАТЬИГОРОСКОПТЕСТЫАНЕКДОТЫ
ФрешНьюс.про

Джонни Депп снимется в саге «Фантастические твари и где они обитают»

Джонни Депп снимется в саге «Фантастические твари и где они обитают»
Юмор салона
Проверяя школьные сочинения, учительница русского языка плакала: теперь она знала как надо было проводить лето, но годы уже не те.
Гороскоп на неделю

19-25 декабря 2016 года

Звезды прогнозируют чрезмерность. Избыток будет связан с энергетическими потоками и желанием успеть всё и всюду. Многим захочется красивой жизни, дорогих подарков и роскошных путешествий, что может привести к долгам. Будьте осторожны и просчитывайте свои траты.

Гороскоп по знакам зодиака

Знак Зодиака ОвенЗнак Зодиака ТелецЗнак Зодиака БлизнецыЗнак Зодиака РакЗнак Зодиака ЛевЗнак Зодиака Дева

Знак Зодиака ВесыЗнак Зодиака СкорпионЗнак Зодиака СтрелецЗнак Зодиака КозерогЗнак Зодиака ВодолейЗнак Зодиака Рыбы
Опрос салона

На Новый год и Рождество Вы ждёте...
  множество подарков
  романтики и чуда
  близких и друзей
 



0.072190 s
СалоныСпециалистыОбъявленияРейтингиОтзывыРеклама

© 2003-2016. При использовании материалов Интернет-журнала Салон.Су «Салоны Столиц» активная ссылка на www.Salon.Su обязательна.
СМИ Эл №77-8674 от 10 марта 2004 года
18+ Представленная на сайте информация предназначена для читателей старше 18 летРейтинг@Mail.ru