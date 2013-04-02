Скидка 60% на лечение гипергидроза подмышечных впадин, ладоней и ступней
02.04.2013
Специальная цена на одну процедуру лечения гипергидроза (потливости) подмышечных впадин, ладоней и ступней - 14400 рублей вместо 36000 рублей (скидка 60%). Используется 100 единиц препарата Botox.
Проблема постоянно мокрых подмышек, влажных рук или мокрых ног тревожит значительное количество людей. Психологический дискомфорт от появления мокрых пятен в типовых местах блузки или рубашки может перерастать в серьезные психологические проблемы.
Ботокс (США) - очищенный природный протеин. Этот препарат, содержащий ослабленный токсин возбудителя ботулизма, блокирует работу мелких нервных окончаний. Тем самым нарушается регуляция потоотделения. К сожалению, продолжительность действия Ботокса ограничивается 6-12 месяцами, после чего все возвращается на свои места.
Мы выбираем лечение повышенной потливости с помощью препарата Ботокс, потому что:
Процедура практически безболезненна (выполняется очень тонкими иглами);
Безопасный способ лечения;
Локальное действие препарата Ботокс (не влияет на общий процесс тепло- и водообмена кожных покровов человека с окружающей средой);
Минимум ограничений после процедуры (вам нет необходимости менять свой обычный ритм жизни, лишь в течение 3-х дней не рекомендуется ходить в спортзал и сауну).
Данная методика лечения является высокоэффективной и популярной во всем мире. Она способствует повышению комфорта повседневной жизни людей, страдающих повышенной потливостью.
А также тех, кто стремится не использовать дезодоранты в весенне-летний период. К тому же препарат Ботокс применяется для профилактики грибковой инфекции и неприятного запаха при гипергидрозе стоп.
Процедуру проводит опытный врач с многолетним стажем работы. На консультации доктор определяет необходимую дозировку.
Можно ли вылечить гипергидроз инъекциями Ботокса?
Окончательно вылечить гипергидроз Ботоксом нельзя, но Вы можете забыть о повышенном потоотделении на 6-12 месяцев. Действие препарата начинается приблизительно через 1-3 дня после проведения инъекции.
Ботокс нормализует работу железы, воздействуя на процесс перехода импульса к потовой железе, снижая до минимума сигнал импульса. В результате пот не будет выделяться. Такое избавление от гипергидроза является очень эффективным и безопасным.
Противопоказания к применению препаратов Ботокс:
Миастения и миастеноподобные синдром;
Воспалительный процесс в месте инъекций;
Острое инфекционное заболевание;
Беременность, лактация;
Гемофилия;
Миопия высокой степени;
Отягощенный аллергоанамне;
Недавний прием миорелаксантов, антикоагулянтов, антибиотиков из группы аминогликозидов, тетрациклина, полимиксина;
Общие заболевания в стадии обострения;
Злоупотребление алкоголем;
Выраженный гравитационный птоз тканей лица;
Склонность к отекам лица;
Неустойчивое психическое состояние;
Нереалистичные ожидания пациента относительно результатов лечения.
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