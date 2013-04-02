Скидка 60% на лечение гипергидроза подмышечных впадин, ладоней и ступней

Специальная цена на одну процедуру лечения гипергидроза (потливости) подмышечных впадин, ладоней и ступней - 14400 рублей вместо 36000 рублей ( скидка 60% ). Используется 100 единиц препарата Botox. Проблема постоянно мокрых подмышек, влажных рук или мокрых ног тревожит значительное количество людей. Психологический дискомфорт от появления мокрых пятен в типовых местах блузки или рубашки может перерастать в серьезные психологические проблемы. Ботокс (США) - очищенный природный протеин. Этот препарат, содержащий ослабленный токсин возбудителя ботулизма, блокирует работу мелких нервных окончаний. Тем самым нарушается регуляция потоотделения. К сожалению, продолжительность действия Ботокса ограничивается 6-12 месяцами, после чего все возвращается на свои места. Мы выбираем лечение повышенной потливости с помощью препарата Ботокс, потому что: Процедура практически безболезненна (выполняется очень тонкими иглами);

Безопасный способ лечения;

Локальное действие препарата Ботокс (не влияет на общий процесс тепло- и водообмена кожных покровов человека с окружающей средой);

Минимум ограничений после процедуры (вам нет необходимости менять свой обычный ритм жизни, лишь в течение 3-х дней не рекомендуется ходить в спортзал и сауну). Данная методика лечения является высокоэффективной и популярной во всем мире. Она способствует повышению комфорта повседневной жизни людей, страдающих повышенной потливостью. А также тех, кто стремится не использовать дезодоранты в весенне-летний период. К тому же препарат Ботокс применяется для профилактики грибковой инфекции и неприятного запаха при гипергидрозе стоп. Процедуру проводит опытный врач с многолетним стажем работы. На консультации доктор определяет необходимую дозировку. Можно ли вылечить гипергидроз инъекциями Ботокса? Окончательно вылечить гипергидроз Ботоксом нельзя, но Вы можете забыть о повышенном потоотделении на 6-12 месяцев. Действие препарата начинается приблизительно через 1-3 дня после проведения инъекции. Ботокс нормализует работу железы, воздействуя на процесс перехода импульса к потовой железе, снижая до минимума сигнал импульса. В результате пот не будет выделяться. Такое избавление от гипергидроза является очень эффективным и безопасным. Противопоказания к применению препаратов Ботокс: Миастения и миастеноподобные синдром;

Воспалительный процесс в месте инъекций;

Острое инфекционное заболевание;

Беременность, лактация;

Гемофилия;

Миопия высокой степени;

Отягощенный аллергоанамне;

Недавний прием миорелаксантов, антикоагулянтов, антибиотиков из группы аминогликозидов, тетрациклина, полимиксина;

Общие заболевания в стадии обострения;

Злоупотребление алкоголем;

Выраженный гравитационный птоз тканей лица;

Склонность к отекам лица;

Неустойчивое психическое состояние;

Нереалистичные ожидания пациента относительно результатов лечения. Акция действительна до 30.05.2013

Имеются противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.





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