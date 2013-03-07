Каталог салона
Салоны красоты, СПА
Свадебные салоны, платья
Одежда, обувь, ателье
Подарки, часы, роскошь
Интерьер, мебель, дизайн
Техника, связь, сервис
Автосалоны, продажа авто
Досуг, развлечения
Туризм, отдых, отпуск
Вино, табак, чай, кофе
Объявления салона
Авто, мото, авиа... сервис
Детские товары, игрушки
Дом, офис, услуги, бизнес
Зоотовары, животные, цветы
Интерьер, мебель, дизайн
Красота, здоровье, СПА
Кулинария, доставка еды
Мода, одежда, подарки
Музыка, кино, ноты, книги
Недвижимость, земля
Работа, трудоустройство
Свадьба, праздники, шоу
СРО, строительство, ремонт
Техника, компьютеры, фото
Туризм, отдых, путёвки
Учёба, обучение, курсы
Фитнес, спорт, танцы
Хобби, досуг, увлечения
Купить орехи спб сухофрукты и орехи.
Главная Скидки, распродажи, акции
Скидка 63% на лазерную эпиляцию + подарок
07.03.2013
Лазерная эпиляция зоны над верхней губой, бикини, подмышечных впадин рук или ног со скидкой 63% + подарок Скидка 51% на лазерную эпиляцию зоны над верхней губой (Вы заплатите 490 рублей вместо 1000 рублей). Скидка 53% на 4 сеанса лазерной эпиляции зоны над верхней губой (Вы заплатите 1880 рублей вместо 4000 рублей). Скидка 51% на лазерную эпиляцию зоны подмышных впадин (Вы заплатите 686 рублей вместо 1400 рублей). Скидка 53% на 4 сеанса лазерной эпиляции зоны подмышечных впадин (Вы заплатите 2640 рублей вместо 5600 рублей). Скидка 60% на лазерную эпиляцию зон глубокого бикини (Вы заплатите 2160 рублей вместо 5400 рублей) + лазерная эпиляция подмышек в подарок! Скидка 62% на 4 сеанса лазерной эпиляции зоны глубокого бикини (Вы заплатите 8000 рублей вместо 21600 рублей) + лазерная эпиляция подмышек в подарок! Скидка 60% на лазерную эпиляцию тотального бикини (межягодичная область входит). Вы заплатите 3000 рублей вместо 7500 рублей + лазерная эпиляция верхней губы или подмышек в подарок! Скидка 63% на 4 сеанса лазерной эпиляции тотального бикини (межягодичная область входит). Вы заплатите 11100 рублей вместо 30000 рублей + лазерная эпиляция верхней губы или подмышек в подарок! Скидка 61% на лазерную эпиляцию межягодичной области (Вы заплатите 510 рублей вместо 1300 рублей). Скидка 63% на 4 сеанса лазерной эпиляции межягодичной области. Вы заплатите 1930 рублей вместо 5200 рублей. Скидка 60% на лазерную эпиляцию рук до локтя. (Вы заплатите 2160 рублей вместо 5400 рублей). Скидка 62% на 4 сеанса лазерной эпиляции рук до локтя. (Вы заплатите 8000 рублей вместо 21600 рублей). Скидка 60% на лазерную эпиляцию голени (обе). Вы заплатите 3280 рублей вместо 8200 рублей. Скидка 62% на 4 сеанса лазерной эпиляции голени (обе). Вы заплатите 12450 рублей вместо 32800 рублей. Бонусы! RFлифтинг тела на мультиполярном аппарате (20 минут) - 800 рублей. Кавитация + вибровакуум (40 минут - 3 зоны) - 1500 рублей. Контурная пластика губ или носогубных складок - 7200 рублей (включая работу и материалы). Лазерная биоревитализация - 1300 рублей (при покупке 5 процедур). Микротоковая терапия - 875 рублей. Ботокс - 3000 рублей за одну зону (15 ед). Мезотерапия лица - 1350 рублей (при покупке 5 процедур). Мезотерапия по телу - 1125 рублей (при покупке 10 процедур). RF лифтинг по лицу - 1000 рублей (при покупке 4 процедур). Биоревитализация Restylane Vital - 7500 рублей. Биоревитализация Juvederm® HYDRATE™ - 6000 рублей. Мезотерапия ботулайк - 1500 рублей.
Акция действительна до 30.05.2013
Имеются противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
Перейти на страницу
Студии красоты «Pro Visage»
Мода и красота
Музыка и кино
Средиземноморская диета спасает от серьёзных заболеваний
Американские ученые пришли к неординарному выводу, что средиземноморская диета, благодаря высокому содержанию жира, помогает избежать множества заболеваний. Результаты исследований показали, что средиземноморская диета, в которой нет ограничения по потреблению...
На экраны выходит фильм про первое свидание Барака Обамы
26 августа состоится мировая премьера кинокартины «Southside with you» про первое свидание 28-летнего Барака Обамы и 25-летней Мишель Робинсон, сообщает агентство Reuters. Фильм рассказывает о подробностях первого свидания будущего президента США со своей...
Бизнес и техника
Туризм и отдых
Aрple прекращает сервисную поддержку смартфонов iPhone 4
Во вторник, 13 сентября, американская компания Apple прекращает сервисную поддержку iPhone 4, как устаревшего продукта. Помимо iPhone 4 в список «устаревших» также войдут: 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года, Mac mini...
Дональд Трамп открыл новый люксовый отель в Вашингтоне
Новый люксовый отель «Trump» гостиничной сети миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа открылся в понедельник. Официальное открытие отеля в нескольких кварталах от Белого дома намечено на октябрь, однако формально...
Салоны красоты | Парикмахерские эконом класса | СПА-салоны, SPA-салоны | Студии красоты | Тату-салоны, салоны пирсинга | Центры косметологии | Фитнес клубы, школы танцев | Бани, сауны, плавательные бассейны | Студии загара, солярий | Салоны оптики, очки, линзы | Женские консультации | Дежурные аптеки, лекарства | Стоматологии, стоматологические клиники | Медицинские центры, клиники | Парикмахерское оборудование салонов красоты | Свадебные салоны | Салоны свадебных платьев | Оформление торжеств, свадеб | Прокат свадебных и вечерних платьев | Свадебное фото, видеосъемка | ЗАГСы | Банкетные залы | Прокат лимузинов | Модные бутики | Магазины одежды | Детская одежда, детская обувь | Меховые салоны, дубленки, магазины шуб | Солнцезащитные очки, солнечные очки, оправы | Магазины косметики, парфюмерия | Магазины женского белья | Обувные магазины, салоны обуви | Спортивные магазины | Магазины постельного белья | Сток-центры, магазины распродаж | Ателье, пошив одежды | Ювелирные магазины, салоны | Цветочные магазины, салоны цветов | Магазины подарков, сувениры | Магазины часов, часовые салоны | Детские товары, игрушки | Музыкальные инструменты | Книжные магазины, литература, книги | Оружейные магазины, антиквариат | Винные магазины, бутики | Табачные магазины | Кофейни, кафе | Мебельные салоны, магазины | Магазины сантехники, продажа | Магазины штор, карнизы, жалюзи, рольставни, портьеры | Магазины ковров, ковровые покрытия | Студии дизайна интерьера | Аквариумы, аквариумистика | Зоомагазины, зоотовары | Ландшафтный дизайн | Производители мебели, фабрики | Компьютерные магазины | Магазины бытовой техники | Салоны сотовой связи | Сервисные центры, ремонт | Автосалоны | Автоцентры | Автосервисы, техцентры | Аренда автомобилей | Магазины автозапчастей | Магазины шин, магазины дисков | Мини-отели, гостиницы | Турфирмы, туроператоры | Кинотеатры, кинозалы | Ночные клубы, дискотеки | Торговые центры (ТЦ), комплексы (ТК) | Парикмахеры-стилисты | Парикмахеры-универсалы | Парикмахеры-модельеры | Мастера ногтевого сервиса | Визажисты | Косметологи-эстетисты | Врачи-дерматокосметологи | Администратор салона красоты | Самые смешные анекдоты | Доска бесплатных объявлений | Добавить бесплатное объявление | Скидки распродажи | Гороскоп на следующую неделю
Юмор салона
Проверяя школьные сочинения, учительница русского языка плакала: теперь она знала как надо было проводить лето, но годы уже не те.