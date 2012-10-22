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Скидка 63% на лазерную эпиляцию зоны бикини, подмышек, рук и лица

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22.10.2012

Лазерная эпиляция зоны над верхней губой, бикини, подмышечных впадин или рук со скидкой 63%


  • Скидка 51% на лазерную эпиляцию зоны над верхней губой - 490 руб. вместо 1000 руб.
    Скидка 53% на 4 сеанса лазерной эпиляции зоны над верхней губой - 1880 руб. вместо 4000 руб.

  • Скидка 51% на лазерную эпиляцию зоны подмышечных впадин - 686 руб. вместо 1400 руб.
    Скидка 53% на 4 сеанса лазерной эпиляции зоны подмышечных впадин - 2640 руб. вместо 5600 руб.

  • Скидка 60% на лазерную эпиляцию зон глубокого бикини - 2160 руб. вместо 5400 руб.
    Скидка 62% на 4 сеанса лазерной эпиляции зоны глубокого бикини - 8000 руб. вместо 21600 руб.

  • Скидка 60% на лазерную эпиляцию тотального бикини (межягодичная область не входит) - 3000 руб. вместо 7500 руб.
    Скидка 63% на 4 сеанса лазерной эпиляции тотального бикини (межягодичная область не входит) - 11100 руб. вместо 30000 руб.

  • Скидка 61% на лазерную эпиляцию межягодичной области - 510 руб. вместо 1300 руб.
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  • Скидка 60% на лазерную эпиляцию рук до локтя - 2160 руб. вместо 5400 руб.
    Скидка 62% на 4 сеанса лазерной эпиляции рук до локтя - 8000 руб. вместо 21600 руб.

Лазерная эпиляция зоны подмышекЭффект лазерной эпиляции виден сразу после процедуры. Он зависит от типа кожи, цвета, структуры волоса. Тонкие волосы после вспышки исчезают бесследно. Жёсткий волос оставляет после себя мелкий сгоревший участок бывшего волосяного стержня. Такие сгоревшие корешки нельзя выдёргивать, в течение недели - именно этот срок необходим для полного отмирания волосяной луковицы - они выпадают самостоятельно.

Хорошим считается результат процедуры, во время которой удаляется от 30% и больше видимых волос. Если в течение последующих 3-4 недель происходит постепенное прорастание спящих волос, процедуру эпиляции повторяют.

Уже после второго посещения пациенты отмечают значительное уменьшение количества вновь выросших волос, их истончение и даже изменение окраски (становятся более светлыми). Для достижения наилучшего эффекта необходимо пройти курс, состоящий из 5-6 сеансов. После проведения курса эпиляции рост волос прекращается на 5-6 лет.

  • Для удаления волос навсегда необходимо всего 6-8 процедур.
  • Интервал между процедурами составляет 1,5-2 месяца.
  • Процедуры проводят на александритовом лазере LasestII
  • Продолжительность сеанса: 10-60 минут
  • Приём ведут высококвалифицированные врачи

Бонусы!

  • RFлифтинг тела на мультиполярном аппарате (20 минут) - 800 рублей.
  • Кавитация + вибровакуум (40 мин - 3 зоны) - 1500 рублей.

Акция действительна до 01.12.2012


 Имеются противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.




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