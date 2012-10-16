Скидка 32% на СПА-программу «Релаксация»

СПА-программа «Релаксация» со скидкой 32%

В программу входит SPA-серия для волос (массаж головы и салонный уход за волосами) + СПА-маникюр и СПА-педикюр с укрепляющим покрытием (сама процедура и массаж до предплечья и коленей).

Вы подарите себе незабываемое ощущение неги и почувствуете прилив сил. А незабываемый SPA-маникюр и педикюр снимет любую усталость и подарит роскошную кожу ног и рук!

Стоимость 3000 рублей

вместо 4400 рублей.





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