Скидка 55% на контурную пластику губ, коррекцию лица и морщин
01.09.2012
Губы - это украшение нашего лица. А потерявшие упругость губы, предательски выдают возраст. Губки пухлые и соблазнительные придают их владельцу сексуальность и шарм.
Контурная пластика губ и лица - это инъекционный метод удаления морщин, носогубных складок или коррекция губ при помощи введения геля. Данная процедура получила такое название, она не только омолаживает и улучшает кожу, но и способна частично подкорректировать черты лица.
Процедуру проводит опытный врач с многолетним стажем работы.
Процедура контурной пластики комфортна, так как перед введением препарата проводится местная анестезия с помощью специального крема.
Скидка 55% на одну процедуру по контурной пластике - увеличение губ, коррекция лица, а также коррекция морщин.
Стоимость процедуры 7200 руб. вместо 16000 руб.*
*Данная акция подразумевает использование 1 шприца.
Длительность процедуры - 20-30 минут.
Акция действует до 1 октября 2012 года
Показания к применению контурной пластики:
Коррекция глубоких и поверхностных морщин;
Увеличение объема тканей;
Моделирование губ;
Устранение асимметрии губ;
Моделирование области скул и овала лица (требуется 2 шприца);
Недавнее проведение процедур, агрессивно воздействующих на кожу (например, лазерный пилинг);
Наличие в зонах предполагаемых инъекций перманентных филлеров;
Наличие в зонах предполагаемых инъекций биодеградируемых материаловпролонгированного действия, инъецированных менее чем за 12 месяцев;
Герпес в стадии обострения;
Патология свёртывающие системы крови.
Наступление эффекта после контурной пластики
Процедура контурной пластики проводится под местной анестезией и довольна комфортна по переносимости;
После процедуры может быть небольшой отек или гематома в местах введения препарата, но результат коррекции виден сразу же.
Контурная пластика лица позволяет получить выраженный косметический эффект от 8 месяцев до 1.5 лет. Контурная пластика лица, таким образом, надолго решает проблемы коррекции внешности простым и безболезненным путём.
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