Скидка 55% на контурную пластику губ, коррекцию лица и морщин

Губы - это украшение нашего лица. А потерявшие упругость губы, предательски выдают возраст. Губки пухлые и соблазнительные придают их владельцу сексуальность и шарм. Контурная пластика губ и лица - это инъекционный метод удаления морщин, носогубных складок или коррекция губ при помощи введения геля. Данная процедура получила такое название, она не только омолаживает и улучшает кожу, но и способна частично подкорректировать черты лица. Процедуру проводит опытный врач с многолетним стажем работы. Процедура контурной пластики комфортна, так как перед введением препарата проводится местная анестезия с помощью специального крема. Скидка 55% на одну процедуру по контурной пластике - увеличение губ, коррекция лица, а также коррекция морщин. Стоимость процедуры 7200 руб. вместо 16000 руб. * *Данная акция подразумевает использование 1 шприца. Длительность процедуры - 20-30 минут. Акция действует до 1 октября 2012 года Показания к применению контурной пластики: Коррекция глубоких и поверхностных морщин;

Увеличение объема тканей;

Моделирование губ;

Устранение асимметрии губ;

Моделирование области скул и овала лица (требуется 2 шприца);

Поднятие уголков рта;

Устранение морщин улыбки. Противопоказания контурной пластики: Беременность. Период лактации;

Инфекция кожи в месте планируемой инъекции;

Аутоиммунные заболевания, обострение хронических заболеваний;

Недавнее проведение процедур, агрессивно воздействующих на кожу (например, лазерный пилинг);

Наличие в зонах предполагаемых инъекций перманентных филлеров;

Наличие в зонах предполагаемых инъекций биодеградируемых материаловпролонгированного действия, инъецированных менее чем за 12 месяцев;

Герпес в стадии обострения;

Патология свёртывающие системы крови. Наступление эффекта после контурной пластики Процедура контурной пластики проводится под местной анестезией и довольна комфортна по переносимости;

После процедуры может быть небольшой отек или гематома в местах введения препарата, но результат коррекции виден сразу же. Контурная пластика лица позволяет получить выраженный косметический эффект от 8 месяцев до 1.5 лет. Контурная пластика лица, таким образом, надолго решает проблемы коррекции внешности простым и безболезненным путём. Имеются противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.





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