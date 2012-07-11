Скидка 50% на Миофасциальный массаж лица

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Миофасциальный массаж лица со Скидкой 50%

Миофасциальный массаж лица - работа на мышцах и фасциях начиная с грудного отдела позвоночника, грудины и заканчивая волосистой частью головы. На процедуре прорабатывается каждая мышца лица и её прикрепление как к коже, так и к лицевым костям черепа.

Миофасциальный массаж лица занимает не менее 2-х часов и мышцы разминаются как снаружи, так и из ротовой полости мягкими, но сильными растягивающими движениями, что позволяет устранить все спайки, мышечные зажимы и воспалительные уплотнения.

Миофасциальный массаж направлен на улучшение кровообращения, повышения упругости кожи, укрепление мышц лица и грудной клетки, обладает мощнейшим лифтинговым эффектом (в 85% случаев подтягивает второй подбородок и в 80% - разглаживает "гусиные лапки" и носогубный треугольник, полностью убирает морщины со лба).





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