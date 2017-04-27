Обои для спальни: виды и основные критерии выбора

Обои по-прежнему остаются одним из самых популярных вариантов облицовки стен в спальне. А поскольку в спальне мы расслабляемся, отсыпаемся и набираемся сил для предстоящих дел, то для полноценного отдыха в ней необходимо создать соответствующую обстановку.

Основным параметром при выборе обоев для спальни является цвет, тип рисунка, текстура и непосредственно вид обоев. Кому-то по вкусу нейтральная палитра, кто-то любит яркие, пробуждающие расцветки, а для некоторых важны новомодные веяния и последние тренды. Стоит отметить, что психологи давно выяснили, что один и тот же цвет на разных поверхностях (стены, пол, потолок) воспринимается человеком по-разному.

Какие обои выбрать для спальни

Бумажные обои производятся из обычной глянцевой или матовой бумаги. Они подразделяются на два типа: однослойные – симплекс и более прочные двухслойные – дуплекс. Главный недостаток бумажных обоев – их недолговечность, они быстро теряют эстетичный вид под воздействием влаги, пыли, выгорают на солнце. Однако это простой и не затратный вариант для косметического ремонта, например, временного жилья.

Виниловые или ПВХ-обои содержат в лицевом слое пластик: гладкий, рельефный, глянцевый, матовый или комбинированный. Минус виниловых обоев заключается в том, что этот материал не позволяет стенам дышать. Положительными сторонами ПВХ-обоев является их высокая эстетичность, прочность, долгий (до 15 лет) срок службы, возможность перекрашивания, влажной очистки и хорошие звукоизолирующие свойства.

Флизелиновые обои производятся в виде двухслойного полотна из переплетенных целлюлозных волокон. Благодаря микропористой текстуре, такие обои экологически безопасные и хорошо держатся на любой поверхности. Процесс ремонта облегчается тем, что клей наносится непосредственно на стену. Фактурные флизелиновые обои без винилового напыления подходят под покраску.

Текстильные обои, как правило, имеют плотное основание, что облегчает поклейку, однако работать с ними все равно достаточно сложно. Преимуществом такого варианта отделки можно считать роскошный внешний вид и неплохую звукоизоляцию (в случае применения обоев на поролоновой подкладке). Также стоит учитывать, что каждые месяц-два стены придется пылесосить, поскольку пыль быстро накапливается на ворсистой синтетике.

Стеклообои легко крепятся к стенам и могут превосходно служить до 30 лет. Окрашивать обои из стекловолоконных нитей можно до 10 раз, что позволяет быстро обновить надоевший дизайн. Огромным плюсом такой отделки является экологичность стеклополотна, ведь для его производства используется только природное сырье - кварцевый песок, глина, сода и силикаты.

Существует множество интересных решений, касающихся выбора и оформления обоями стен в спальне. Современный рынок отделочных материалов настолько многогранен и разнообразен, что позволяет создавать настоящие интерьерные шедевры. Среди последних модных веяний на сегодняшний день – комбинирование сразу нескольких видов обоев, отличающихся по фактуре, цвету, рисунку.