Современная складская техника: как выбрать вилочный погрузчик?

На современном рынке складской техники представлен широкий ассортимент вилочных погрузчиков, которые используются в различных отраслях экономики. И для каждой из них погрузчик должен обладать соответствующим набором эксплуатационных характеристик.

В настоящее время насчитываются сотни моделей и модификаций вилочных погрузчиков. Основными отличительными характеристиками являются грузоподъемность, мощность и тип двигателя, а также высота подъема груза. Стоит учесть, что системный подход к оценке и выбору этого вида техники облегчит последующую эксплуатацию.

Выбирая тип двигателя вилочного погрузчика, следует обратить внимание на его экономичность, уровень шума и мощность. Кроме того, на выбор погрузчика влияют условия его эксплуатации. Так если погрузчик будет работать на открытых площадках или в помещениях с высокими потолками, подойдет машина с дизельным или бензиновым двигателем.

В закрытых помещениях, как правило, применяются электрические погрузчики. Они отличаются низким энергопотреблением, высокой износостойкостью, мощностью и безопасностью. Кроме того, благодаря возможности автоматического торможения исключен самопроизвольный откат машины на наклонной поверхности.

Важным параметром является высота подъема груза. Стандартный двухсекционный вилочный погрузчик может поднимать грузы на высоту до 3,5 метров. Тем самым, он способен штабелировать грузы на третьем ярусе складских стеллажей. Погрузчики, оснащенные трехсекционными мачтами, способны поднимать груз на высоту более 6 метров.

Помимо основных характеристик, при выборе погрузчика следует принимать во внимание такие параметры как тип трансмиссии, тормозов, шин, а также габариты транспортного средства, длина вил и тд. Также следует обратить внимание на такие характеристики скорость поднятия/опускания груза и маневренность.

Огромное значение имеет ремонтопригодность вилочного погрузчика. Выбирая вилочный погрузчик, надо учесть:

Возможность своевременного качественного сервисного обслуживания;

Доступность запасных частей (наличие на складе дилера);

Предпочтения водителей к определенной марке вилочного погрузчика;

Возможности стандартизации парка вилочных погрузчиков.

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