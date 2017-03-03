Apple Watch Series 2 – умные часы для активного образа жизни
03.03.2017
Если вы занимаетесь спортом, бегаете по утрам, плаваете в бассейне, и, главное, мечтает об ультрасовременном гаджете, то умные часы Apple Watch Series 2 – разработаны именно для вас. Благодаря множеству функций этих часов вести активный образ жизни и оставаться на связи стало ещё проще.
В основе второй серии Apple Watch лежит SiP Apple S2. По данным Apple этот чип содержит двухъядерный CPU производительностью на 50% выше по сравнению с одноядерным в Apple S1, а интегрированный GPU стал вдвое быстрее. Объем оперативной памяти увеличен с 512 Мб до 1 Гб.
Среди других функциональных нововведений – увеличенная на 32% емкость аккумулятора (до 273 мА•ч) и вдвое более яркий (до 1000 кд/м2) AMOLED-дисплей, разрешение которого не изменилось от Series 1. В зависимости от размеров корпуса оно составляет 272 × 340 либо 312 × 390 пикселей.
В Apple Watch Series 2 (http://apple-manager.ru/watch-series-2/) появился GPS-модуль, предназначенный для отслеживания маршрутов без помощи iPhone. Ранее Apple Watch определяли приблизительную дистанцию с помощью акселерометра. Также в Series 2 присутствует барометр, с помощью которого гаджет определяет высоту.
Умные часы Apple Watch Series 2 буквально созданы для движения:
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