Apple Watch Series 2 – умные часы для активного образа жизни

Если вы занимаетесь спортом, бегаете по утрам, плаваете в бассейне, и, главное, мечтает об ультрасовременном гаджете, то умные часы Apple Watch Series 2 – разработаны именно для вас. Благодаря множеству функций этих часов вести активный образ жизни и оставаться на связи стало ещё проще.

В основе второй серии Apple Watch лежит SiP Apple S2. По данным Apple этот чип содержит двухъядерный CPU производительностью на 50% выше по сравнению с одноядерным в Apple S1, а интегрированный GPU стал вдвое быстрее. Объем оперативной памяти увеличен с 512 Мб до 1 Гб.

Среди других функциональных нововведений – увеличенная на 32% емкость аккумулятора (до 273 мА•ч) и вдвое более яркий (до 1000 кд/м2) AMOLED-дисплей, разрешение которого не изменилось от Series 1. В зависимости от размеров корпуса оно составляет 272 × 340 либо 312 × 390 пикселей.

В Apple Watch Series 2 (http://apple-manager.ru/watch-series-2/) появился GPS-модуль, предназначенный для отслеживания маршрутов без помощи iPhone. Ранее Apple Watch определяли приблизительную дистанцию с помощью акселерометра. Также в Series 2 присутствует барометр, с помощью которого гаджет определяет высоту.

Умные часы Apple Watch Series 2 буквально созданы для движения: