Скульптурный массаж лица: безоперационная подтяжка по-французски

Сегодня одной из самых популярных процедур по подтяжке и восстановлению молодости кожи лица является скульптурный массаж, который помогает выровнять рельеф, убрать лишние складки, а также активно насыщает кожу лица кислородом.
Основы
Основала скульптурный массаж лица французский косметолог Joelle Ciocco (Жоэль Сиокко). Она разработала эту уникальную технику с элементами остеопатии, основываясь на глубоком массаже лица, шеи и области декольте. Ее вариант массажа представляет собой глубокую проработку мышц, благодаря которым кожа лица приобретает тонус. Эффективность манипуляций достигается безукоризненным знанием анатомии лицевых мышц и мест прохождения сосудисто-нервных пучков.
Принцип
Скульптурный массаж лица совместил в себе несколько разных методик. В нем сочетаются элементы классического, точечного, лимфодренажного, тибетского и японского массажа. При проведении скульптурного массажа оказывается воздействие на все слои кожи и подкожную клетчатку. Специалист, как бы «лепит» лицо заново. В результате мышцы лица укрепляются изнутри, обеспечивается лимфодренаж, улучшающий кровообращение. Для усиления лифтинг-эффекта применяются специальные косметические средства, снижающие скольжение по поверхности кожи.
Техника
Скульптурный массаж лица проводится комплексом 8-12 сеансов продолжительностью от получаса до часа, в зависимости от степени возрастных изменений. Как правило, процедура проводится от зоны декольте вверх - интенсивными движениями массажист прорабатывает каждую мышцу шеи, лица, головы. Особое внимание уделяется мышцам, не участвующим в мимике, они меньше работают и быстрее теряют свою упругость и эластичность. Надев стерильные перчатки, косметолог прорабатывает мышцы щек со стороны ротовой полости.
Назначение
Скульптурный массаж рекомендуется в случае потери упругости кожи лица, появления морщин и второго подбородка, ухудшения цвета лица. Начинать делать этот массаж лица могут женщины в возрасте от 25 лет. Особенно рекомендуется скульптурный массаж тем, кто живет в областях с нарушением экологической обстановки. Также, если женщина работает в стрессонасыщенной среде, ей обязательно стоит задуматься о восстановлении тонуса своей кожи.
Результат
Скульптурный массаж зачастую называют безоперационной подтяжкой лица. Конечно, стопроцентного эффекта, как пластика, массаж не даст, но все же кожа лица и декольте станет на порядок моложе. Главное, результат заметен уже после первого сеанса. Скульптурный массаж, как и любой другой, оказывает не только физическое воздействие на организм - после каждого сеанса всегда улучшается настроение, что так важно для поддержания красоты и молодости.
Противопоказания
Как косметологическая процедура скульптурный массаж лица имеет ряд противопоказаний. Так, например, с осторожностью нужно проходить сеансы женщинам с заболеваниями щитовидной железы. Нельзя использовать такую методику омоложения лица женщинам с кожными, инфекционными и онкологическими заболевания. В любом случае, необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.
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