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Дуэль по-русски. Моя честь - моё оружие!

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16.07.2014

Дуэль, как способ разрешения конфликтной ситуации при помощи оружия, зародилась в Италии в конце XIV века. Оскорблённая честь, разбитое сердце, любовь к прекрасной даме - всё это сопутствовало дуэльным историям, и наделяло их не только опасностью и риском, но мужеством и романтикой.

Дуэль Онегина и Ленского, художник Илья РепинДовольно скоро «мода» на подобные поединки распространилась во Франции, Англии, Германии... Доходило до того, что поводом для схватки мог служить неучтивый тон или пренебрежительный взгляд.

Как и всё европейское, дуэль прижилась в России быстро, хотя и нелегко. Идея смыть поругание чести кровью, разобраться с обидчиком здесь и сейчас пришлась по душе русскому народу, но вызвала однозначный протест у императоров.

С XVIII века дуэль считалась тяжёлым преступлением в России. По петровскому воинскому артикулу смертной казни подлежали не только оба участника дуэли, но и их секунданты. Вне зависимости от результата (даже если бы все остались целы) они должны были быть повешены, а их имущество - конфисковано. И эту норму до 1917 года никто не отменял. Однако на практике её полностью никогда не применяли. Более того, Екатерина Великая и Александр I довольно мягко относились к дуэлям, Павел I - несколько жёстче. И лишь Николай I придерживался мнения, что дуэль - это варварство.

Тем временем дворянская молодёжь исповедовала жизненное кредо генерала Лавра Корнилова: «Душа - Богу, сердце - женщине, долг - Отечеству, честь - никому».

Последним смеётся тот, кто стреляет первым

Дуэль проводилась строго в соответствии с так называемым дуэльным кодексом. В этом своде правил регламентировались причины и поводы для вызова на дуэль, виды дуэлей, порядок вызова, его принятия и отклонения, порядок подготовки и проведения самой дуэли, определяющих, какое поведение участников дуэли было допустимо, а какое - нет. В соответствии с правилами:

  • Вызов на дуэль (или, как его ещё называли, картель) осуществлялся в устной или в письменной форме. Оскорблённый должен был сообщить о своём желании вступить в поединок в течение суток.
  • В дуэли участвовали только два человека - дуэлянта.
  • Поединок проходил в отдаленном уединённом месте, чаще всего ранним утром. Опоздание более 10-15 минут считалось уклонением от дуэли, следовательно, обесчещенным.
  • Помимо «сходящихся», на дуэли, как правило, присутствовали секунданты и врач. В дуэльном кодексе содержался прямой запрет на присутствие близких родственников: отцов, дедов, внуков, дядей, племянников и братьев. Один из секундантов брал на себя функции распорядителя. Он предлагал дуэлянтам помириться и забыть обиды. Если следовал отказ, то секунданты передавали дуэлянтам оружие.
  • Самым распространённым дуэльным оружием в царской России являлись курковые однозарядные пистолеты. Реже использовалось длинноствольное огнестрельное оружие (ружья, винтовки, карабины) и многозарядные пистолеты. Также известны поединки на шпагах, рапирах, саблях, кинжалах.
  • Стреляли всегда по жребию и по очереди, с интервалом не более одной минуты. Однако случалось, что участники поединка стреляли одновременно по команде распорядителя. При этом противники стояли на определённой дистанции или шли навстречу друг к другу до заранее намеченного барьера.
  • Классическая дистанция между дуэлянтами перед выстрелом не превышала 30 шагов (это примерно 15-20 метров).
  • Если первый стрелявший промахивался, то второй мог оставить за собой право выстрелить в воздух или в сторону. По правилам дуэльной чести отказаться от выстрела или выстрелить в воздух мог только тот, кто стрелял вторым, поскольку он уже доказал свою смелость. Но имели место и случаи, когда первый стрелявший нарочито целился не в сердце противника, а мимо. Этим показывалось своё нежелание причинять вред сопернику, не теряя при этом своего достоинства.

К барьеру!

Дуэльные курковые однозарядные пистолеты

На 20-40-е годы XIX века приходятся дуэли между поэтом Кондратием Рылеевым и князем Константином Шаховским, писателем Александром Грибоедовым и корнетом Александром Якубовичем, а также две дуэли поэта Михаила Лермонтова - с сыном французского посла Эрнестом де Барантом и с офицером Николаем Мартыновым.

В обоих поединках Лермонтов стрелял в воздух. Однако если в первом случае дуэль имела благоприятный результат как для одного, так и для другого участника, то в поединке с Мартыновым поэт был смертельно ранен.

Самое большое число дуэлей в российской истории пришлось на период царствования Николая I (1825-1855). Примечательно, что дуэльные поединки были невероятно распространены в интеллигентной литературной среде.

Невольник чести

Летальным исходом закончилась схватка ещё одного поэта - Александра Пушкина. Однако этой роковой дуэли предшествовало 29(!) состоявшихся и несостоявшихся поединков с участием Пушкина. Задиристый, гордый, страстный, Александр Сергеевич является рекордсменом среди литературных дуэлянтов. Наиболее известными считаются схватки с писателем Вильгельмом Кюхельбекером, с офицером генерального штаба Александром Зубовым, с подполковником Семёном Старовым, с офицером Жоржем Шарлем Дантесом.

Последняя и весьма загадочная дуэль Пушкина состоялась 27 января 1837 года на Чёрной речке в Санкт-Петербурге около 5 часов дня. Визави поэта стал офицер Жорж Шарль Дантес. Поводом для дуэли оказалось анонимное письмо, адресованное поэту. В послании утверждалось, будто жена Пушкина - Наталья Гончарова - изменяет ему с Дантесом.

По условиям дуэли противники должны были идти к барьеру с расстояния в 20 шагов и произвести по одному выстрелу. В качестве оружия использовали дуэльные пистолеты с диаметром пули 12 мм. Пушкин шёл к барьеру быстрее, однако Дантес выстрелил раньше. Пуля попала в правую часть живота поэта.

Пушкин упал, но сознание не потерял и заявил, что чувствует достаточно сил для своего выстрела. Пуля, пущенная поэтом, пробила Дантесу руку и, по свидетельству современников, ударившись в пуговицу мундира, отскочила.

Ранение Дантеса не было опасным, в то время как у Пушкина началось сильное кровотечение. Поскольку врача на поединок не пригласили, то осмотреть рану было некому.

Истекающего кровью поэта доставили на Комендантскую дачу на санях. Здесь раненого переложили в карету, отвезли домой на набережную Мойки, и вызвали врача. Приехавший доктор Николай Арендт констатировал, что рана слишком опасна, и на выздоровление почти нет надежды.

Спустя два дня, 29 января 1837 года, Пушкина не стало.

Раненного Пушкина увозят с места дуэли

Агония дуэли

К 30-м годам XIX века количество дуэлей существенно уменьшилось. К ним уже не относились с той серьёзностью, как в пушкинские времена. Дуэль перестала быть роковым явлением, на смену ей пришли доносы.

Последняя российская дуэль упоминается в советском Уголовном кодексе 1925 года. Любопытно, что, несмотря на трагический исход дуэли, Верховный суд интерпретировал уникальность этого события как смягчающее обстоятельство.

В настоящее время дуэль запрещена законодательством подавляющего большинства государств мира (единственная страна, где официально разрешены дуэли - Парагвай) в силу принципа монополии государства на насилие.


Соня Литвинова
Салон.Су (Салон.РФ)
Салон.Су (Салон.РФ)

 
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