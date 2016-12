Твидовый жакет Шанель: неповторимый стиль на все времена

Модный реформатор Габриэль Шанель (Gabrielle Chanel), она же просто Коко (Coco), является неподражаемым создателем вневременных символов. Ассоциация с ней возникает мгновенно, стоит лишь вспомнить о стёганой сумочке 2.5 или о маленьком чёрном платье. «Не люблю длинных пиджаков - при разговоре с мужчиной я не вижу, как он ко мне относится!» Однако культ Шанель - это ещё и твидовый жакет, интерпретации которого в нынешних весенних коллекциях масс-маркета достигли своего пика. Оно и понятно, приблизиться к вечному хочется как дизайнерам, так и модницам. Стоимость современного толкования жакета начинается с отметки примерно в 3.000 рублей, тогда как за настоящий жакет Chanel потребуется заплатить порядка 110.000 рублей. Впрочем, это ценник не просто за расходный материал, работу и лейбл, но и за историю. Держи форму, Коко! Прототип знаменитого предмета гардероба был спроектирован 33-летней Коко в 1916 году и представлял собой кардиган из шерстяного трикотажа, плохо держащего форму. Материал был настолько непопулярным, что до Шанель его применяли исключительно для пошива мужского нижнего белья. И хотя в обществе из-за подобного новаторства разгорелся страшный скандал, многим женщинам пришлись по душе мягкость линий и удобство этого кардигана. Именно его характеристики и унаследовал будущий жакет. Следующими шагами на пути к созданию образца стиля был «кардиган-жакет», одновременно строгий и подчеркивающий фигуру, а потом - твидовый жакет 1936 года, являющийся частью костюма с юбкой. Материал для пошива Коко заказывала на фабриках герцога Вестминстерского в соседней Британии. Особой роскошью явилась отделка изделия натуральным мехом. Простота и комфорт против диоровских нововведений Мировой кризис и сложная политическая обстановка второй четверти XX века повлияли на многие отрасли, в том числе, и на моду. В 1938 году, в угоду нарастающей экономии, Шанель сделала жакет более коротким и приталенным, линии плеч стали скульптурными. Эта модель оказалась настолько эффектной, что Коко впоследствии повторяла: «Не люблю длинных пиджаков - при разговоре с мужчиной я не вижу, как он ко мне относится!». Впрочем, этому практически гардеробному идеалу не дала прижиться Вторая мировая война. Общественные потрясения превратили Коко из создателя в наблюдателя. Она переехала из Франции в Швейцарию и издалека следила за развитием событий в своей стране. Тем временем всеобщую популярность завоёвывал созданный Кристианом Диором (Christian Dior) стиль New Look (Нью Лук), для которого характерны корсеты, кринолины, пышные платья. Шанель решает противопоставить диоровскому нововведению простоту и удобство: в 1955 году, в возрасте 72-х лет, она знакомит мир с твидовым жакетом. Первыми практичность и удобство твидового жакета Шанель оценили американки, в число которых вошли актрисы Грейс Келли (Grace Kelly) и Джин Терни (Gene Tierney), а также первая леди США (USA) Жаклин Кеннеди (Jacqueline Kennedy). Примечательно, что Жаклин была именно в жакете Chanel розового цвета в день покушения на её мужа Джона Кеннеди (John Kennedy). Мягкость ткани и идеальная посадка по фигуре Твид (tweed) - это шерстяная ткань полотняного переплетения, взявшая своё название от одноимённой реки в Шотландии, впадающей в Северное море. При производстве твида овечью шерсть обрабатывают специальным образом, затем скатывают в толстые нити, сплетают в узор, напоминающий гусиную лапку, отмачивают и отбивают. В результате ткань становится мягкой и податливой, но вместе с тем надёжной и прочной. Эта среднетяжёлая ворсистая ткань является предметом национальной шотландской гордости, стоящая в одном списке с виски и знаменитыми килтами. Технология создания жакета не меняется на протяжении практически 60-т лет. И какой бы дизайнер не вставал у руля модного дома, Chanel остаётся верной как материалам (мягкий твид и натуральный шёлк в качестве подкладки), так и деталям (круглый вырез горловины, отсутствие лацканов, однобортная застёжка). Основное требование к крою - отсутствие дискомфорта и идеальная посадка по фигуре, вне зависимости от принимаемой женщиной позы. Отсюда решение - подкройной бочок и узкая пройма, обеспечивающая полную свободу движениям рук. Поскольку Коко любила носить браслеты и считала женские запястья весьма эстетичными, то отдавала предпочтение длине рукава «три четверти». Количество карманов жакета, по задумке дизайнера, должно были нашиваться в соответствии с пожеланием заказчицы - два или четыре. Хитрости твидового жакета Шанель Маленькая хитрость: вдоль низа каждого жакета пришита специальная цепочка, которая обеспечивает отличную посадку изделия и не позволяет мягкому твиду потерять форму. Особый шик - тяжёлые пуговицы - металлические или инкрустированные камнями. Их габариты - не прихоть дизайнера, а конструкторская необходимость. Пуговицы компенсируют вес металлической цепочки. Ещё один секрет культовой вещи от Коко - широкие запасы на шов. При желании и необходимости обладательница жакета может обратиться в ателье, где ей увеличат его размер. Сегодня твидовые жакеты Шанель носят не только любители классики. И лишний раз это доказали дизайнер Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) и экс-редактор французского журнала «Vogue» (Вог) Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld), создавшие одноимённые коллекционный фотоальбом и выставку «The Little Black Jacket: Chanel’s classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld» (Маленький чёрный жакет: классика Шанель, возрождённая Карлом Лагерфельдом и Карин Ройтфельд). Главной идеей проекта явилась демонстрация универсальности жакета Chanel и его совместимости с абсолютно разными образами. В качестве участников фотосессии, облачившихся в твидовый жакет, были приглашены 113 знаменитостей - актёры, модели, художники, рок-звёзды. В один день перед объективом предстали Ванесса Паради (Vanessa Paradis), Тильда Суинтон (Tilda Swinton), Ума Турман (Uma Thurman), Кирстен Данст (Kirsten Dunst), Мила Йовович (Milla Jovovich), Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker), Дакота Фэннинг (Dakota Fanning), Наталья Водянова, Летиция Каста (Laetitia Casta), Анна Винтур (Anna Wintour), Дафна Гиннес (Daphne Guinness), Йоко Оно (Yoko Ono) и другие.

