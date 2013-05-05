Удаление шрамов и рубцов: от лазерной шлифовки до народной медицины
05.05.2013
Как известно, не все раны, затягиваясь, оставляют после себя ровную обновлённую кожу. Случается, что впоследствии получения травмы или после операции на коже остаются рубцы или, как говорят в народе, шрамы. Поговорим о самых распространённых способах удаления этих неизбежных спутников ран, травм или хирургического вмешательства.
Лазерная шлифовка
Одним из наиболее популярных способов избавления от шрамов по праву считается лазерная шлифовка. Другое название процедуры - лазерный пилинг. Лазерная шлифовка подразумевает удаление верхнего слоя клеток рубца (шрама). Процедура безболезненна и не вызывает дискомфорта у клиента. Единственное, что может почувствовать человек, решивший воспользоваться такой услугой - это лёгкое тепло на участке, обрабатываемом лазером.
Хороша процедура и тем, что пациент не нуждается в госпитализации, а восстановительный (реабилитационный) период минимален. Сама процедура имеет ряд плюсов:
Вы получите довольно ровную и гладкую поверхность рубца, что значительно снизит степень его видимости;
Процедура лазерной шлифовки провоцирует начало выработки коллагеновых волокон в тканях, на что не способен ни один косметический препарат или операция. Коллаген для кожи необходим, так как именно он отвечает за её упругость и молодость. В итоге, лазерная шлифовка не только скрывает видимость шрама в несколько раз, но и запускает процессы, способствующие его обесцвечиванию и выравниванию;
Под высокопрофессиональным контролем врача нарушение целостности окружающих рубец тканей минимально.
Результаты лазерной шлифовки могут быть неудовлетворительны в случае:
Если ваша кожа относится к 4-6 фототипу (т.е. вы обладаете смуглой или темной кожей), после использования лазера на месте рубца может появиться пигментное пятно на границе шрама;
Если лечению подвергается западающий рубец (расположенный ниже уровня окружающей его кожи), то в результате шлифовки у него могут появиться более выраженные контуры.
Противорубцовые мази и кремы
Другим способом борьбы с рубцами является лечение с помощью специальных противорубцовых мазей или кремов. Мазь в соответствии с инструкцией наносят на проблемную зону, что приводит к обесцвечиванию и уменьшению плотности рубца.
В зависимости от цели применяются мази с различным действием - антибактериальные, нормализующие кровообращение, повышающие иммунитет в травмированной области, смягчающие и др.
Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку, в зависимости от типа и стадии формирования рубца, некоторые мази способны не только не дать положительного эффекта, но и пойти во вред!
Стоит любая из этих мазей недёшево, а желаемый результат потребует от вас запастись терпением.
Косметические инъекции
Косметическая инъекция для лёгких типов рубцов подразумевает введение специалистом-косметологом коллагена под нужный участок кожи. В результате введённый коллаген даёт косметический эффект на 3-6 месяцев. После чего процедуру следует повторить. Такие инъекции рекомендованы людям с рубцами от прыщей и угрей.
При глубоких и тяжёлых шрамах вводят инъекции с гормональными препаратами. Они разрушают структуру шрама, делают его поверхность более мягкой и ровной. При такой инъекции очень важна правильная техника и глубина введения препарата, а также его концентрация - в противном случае положительного эффекта не будет.
Стоит помнить, что инъекция является лишь косметической (не лечебной) процедурой!
Народная медицина
Удаление шрамов и рубцов методами народной медицины - процесс самый длительный. Но, несмотря на это, он имеет множество сторонников. Назовём лишь самые распространённые народные способы борьбы с рубцами.
Компресс из масла и воска. Взять 100 г пчелиного воска и 400 мл подсолнечного масла (можно использовать также шиповниковое, кукурузное или облепиховое). Смесь нагревать в течение 10 минут. Остывшую массу выложить на салфетку или бинт и приложить к области шрама. Длительность курса: 3 недели по 2 раза в день.
Компресс из камфорного масла. Нагреть камфорное масло на водяной бане, обильно смочить им бинт и приложить к рубцу. Прикладывать на ночь в течение месяца.
Компресс из мускатного ореха. Молотый мускатный орех (специя) смешать с мёдом или молоком в пропорции 1:4. Втереть в шрам и оставить на полчаса, затем смыть. Проводить процедуру 3-4 раза в неделю до того времени, пока рубец не начнёт исчезать (период индивидуален, обычно удаление занимает несколько месяцев).
Травяной компресс. Смешать в равных количествах сушёные крапивные листья, цветки ромашки, календулы, траву тысячелистника, траву горца птичьего, сушеницы топяной и зверобоя. Взять 2 столовых ложки состава, заварить кипятком, настоять в течение часа, процедить отвар, обильно смочить им бинт и приложить к рубцу. Поверх шрама нужно положить компрессную бумагу и обмотать травмированное место шарфом или платком и оставить на 3 часа. Прикладывать такой компресс нужно 2 раза в день ежедневно в течение 3-х месяцев.
Маска из голубой глины. Небольшое количество глины нанесите на повреждённый участок кожи, а через 10-12 минут смойте. Повторяйте процедуру в течение 3-4 месяцев 3-4 раза в неделю. Этот способ лучше всего подходит для лечения мелких рубцов.
Если вы решились лечить рубцы одним из вышеупомянутых способов, удостоверьтесь, нет ли у вас аллергии на компоненты лечебного средства!
Помните, что не все рубцы и шрамы поддаются полному удалению и не все средства из-за индивидуальных особенностей организма действуют одинаково эффективно. Иногда подбор подходящего средства занимает не один месяц. Однако пробуйте! А перед применением нового метода не забывайте про консультацию со специалистом.
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