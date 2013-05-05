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Главная arrow СТАТЬИ arrow Косметология (научные статьи по медицине, советы красоты)

Удаление шрамов и рубцов: от лазерной шлифовки до народной медицины

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05.05.2013

Как известно, не все раны, затягиваясь, оставляют после себя ровную обновлённую кожу. Случается, что впоследствии получения травмы или после операции на коже остаются рубцы или, как говорят в народе, шрамы. Поговорим о самых распространённых способах удаления этих неизбежных спутников ран, травм или хирургического вмешательства.

Лазерная шлифовка

Удаление шрамов и рубцов с помощью лазерной шлифовкиОдним из наиболее популярных способов избавления от шрамов по праву считается лазерная шлифовка. Другое название процедуры - лазерный пилинг. Лазерная шлифовка подразумевает удаление верхнего слоя клеток рубца (шрама). Процедура безболезненна и не вызывает дискомфорта у клиента. Единственное, что может почувствовать человек, решивший воспользоваться такой услугой - это лёгкое тепло на участке, обрабатываемом лазером.

Хороша процедура и тем, что пациент не нуждается в госпитализации, а восстановительный (реабилитационный) период минимален. Сама процедура имеет ряд плюсов:

  • Вы получите довольно ровную и гладкую поверхность рубца, что значительно снизит степень его видимости;
  • Процедура лазерной шлифовки провоцирует начало выработки коллагеновых волокон в тканях, на что не способен ни один косметический препарат или операция. Коллаген для кожи необходим, так как именно он отвечает за её упругость и молодость. В итоге, лазерная шлифовка не только скрывает видимость шрама в несколько раз, но и запускает процессы, способствующие его обесцвечиванию и выравниванию;
  • Под высокопрофессиональным контролем врача нарушение целостности окружающих рубец тканей минимально.

Удаление шрамов и рубцов (до и после)

Результаты лазерной шлифовки могут быть неудовлетворительны в случае:

  • Если ваша кожа относится к 4-6 фототипу (т.е. вы обладаете смуглой или темной кожей), после использования лазера на месте рубца может появиться пигментное пятно на границе шрама;
  • Если лечению подвергается западающий рубец (расположенный ниже уровня окружающей его кожи), то в результате шлифовки у него могут появиться более выраженные контуры.

Противорубцовые мази и кремы

Удаление шрамов и рубцов с помощью противорубцовой мазиДругим способом борьбы с рубцами является лечение с помощью специальных противорубцовых мазей или кремов. Мазь в соответствии с инструкцией наносят на проблемную зону, что приводит к обесцвечиванию и уменьшению плотности рубца.

В зависимости от цели применяются мази с различным действием - антибактериальные, нормализующие кровообращение, повышающие иммунитет в травмированной области, смягчающие и др.

Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку, в зависимости от типа и стадии формирования рубца, некоторые мази способны не только не дать положительного эффекта, но и пойти во вред!

Стоит любая из этих мазей недёшево, а желаемый результат потребует от вас запастись терпением.

Косметические инъекции

Косметическая инъекция для лёгких типов рубцов подразумевает введение специалистом-косметологом коллагена под нужный участок кожи. В результате введённый коллаген даёт косметический эффект на 3-6 месяцев. После чего процедуру следует повторить. Такие инъекции рекомендованы людям с рубцами от прыщей и угрей.

При глубоких и тяжёлых шрамах вводят инъекции с гормональными препаратами. Они разрушают структуру шрама, делают его поверхность более мягкой и ровной. При такой инъекции очень важна правильная техника и глубина введения препарата, а также его концентрация - в противном случае положительного эффекта не будет.

Удаление шрамов и рубцов с помощью косметических инъекций

Стоит помнить, что инъекция является лишь косметической (не лечебной) процедурой!

Народная медицина

  1. Удаление шрамов и рубцов методами народной медицины - процесс самый длительный. Но, несмотря на это, он имеет множество сторонников. Назовём лишь самые распространённые народные способы борьбы с рубцами.
  2. Компресс из масла и воска. Взять 100 г пчелиного воска и 400 мл подсолнечного масла (можно использовать также шиповниковое, кукурузное или облепиховое). Смесь нагревать в течение 10 минут. Остывшую массу выложить на салфетку или бинт и приложить к области шрама. Длительность курса: 3 недели по 2 раза в день.
  3. Компресс из камфорного масла. Нагреть камфорное масло на водяной бане, обильно смочить им бинт и приложить к рубцу. Прикладывать на ночь в течение месяца.
  4. Компресс из мускатного ореха. Молотый мускатный орех (специя) смешать с мёдом или молоком в пропорции 1:4. Втереть в шрам и оставить на полчаса, затем смыть. Проводить процедуру 3-4 раза в неделю до того времени, пока рубец не начнёт исчезать (период индивидуален, обычно удаление занимает несколько месяцев).
  5. Травяной компресс. Смешать в равных количествах сушёные крапивные листья, цветки ромашки, календулы, траву тысячелистника, траву горца птичьего, сушеницы топяной и зверобоя. Взять 2 столовых ложки состава, заварить кипятком, настоять в течение часа, процедить отвар, обильно смочить им бинт и приложить к рубцу. Поверх шрама нужно положить компрессную бумагу и обмотать травмированное место шарфом или платком и оставить на 3 часа. Прикладывать такой компресс нужно 2 раза в день ежедневно в течение 3-х месяцев.
  6. Маска из голубой глины. Небольшое количество глины нанесите на повреждённый участок кожи, а через 10-12 минут смойте. Повторяйте процедуру в течение 3-4 месяцев 3-4 раза в неделю. Этот способ лучше всего подходит для лечения мелких рубцов.

Удаление шрамов и рубцов с помощью народной медицины (масла)

Если вы решились лечить рубцы одним из вышеупомянутых способов, удостоверьтесь, нет ли у вас аллергии на компоненты лечебного средства!

Помните, что не все рубцы и шрамы поддаются полному удалению и не все средства из-за индивидуальных особенностей организма действуют одинаково эффективно. Иногда подбор подходящего средства занимает не один месяц. Однако пробуйте! А перед применением нового метода не забывайте про консультацию со специалистом.


Надежда Кореневская
Салон.Су (Салон.РФ)
Салон.Су (Салон.РФ)

 
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